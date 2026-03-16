キオクシア株式会社によるEmotionX株式会社への出資実行について

EmotionX株式会社

EmotionX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：吉水康人、以下「EmotionX」）は、当社のカーブアウト元企業であるキオクシア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：早坂伸夫、以下「キオクシア」）より、当社への出資が実行されたことをお知らせいたします。

本件は、当社設立時の枠組みに基づく資本参画の実行であり、出資金額については非開示とさせていただきます。





EmotionXは、完全準同型暗号（Fully Homomorphic Encryption：FHE※１）技術の高速化および社会実装を目的として、キオクシアよりカーブアウトする形で設立されました。2026年春に予定しているプライバシークラウドサービスの提供開始に向け、研究開発および事業開発を推進しております。今後も財務基盤を強化するとともに、日本発の次世代暗号基盤の社会実装を着実に進めてまいります。

注釈

※1 完全準同型暗号（FHE）とは

暗号化されたデータを一度も復号することなく演算を行える暗号方式。機密情報を安全に活用可能とする次世代の計算基盤技術として注目されている。

参考URL

リアルテックファンド、ポストAI時代のデータセキュリティ基盤を拓く、完全準同型暗号を開発するEmotionXへの出資を実施

https://untrod.inc/news/2127/

会社情報

EmotionX株式会社

本社：東京都港区芝浦3丁目1番21号 田町ステーションタワーS 10F

代表者：代表取締役 CEO 吉水 康人

事業内容：完全準同型暗号（FHE）を用いたプライバシークラウドおよび専用ハードウェア（FPU：FHE Processing Unit※当社呼称）の企画・開発

https://www.emotionx.co.jp

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