【チルド食品物流のダイセーエブリー二十四】中四国・九州の物流ネットワーク拡大を見据えた戦略拠点「岡山スーパーハブセンター」開設

ダイセーエブリー二十四株式会社

ダイセーエブリー二十四株式会社（本社：愛知県一宮市、代表取締役社長：田中孝昌、以下「当社」）は、岡山県岡山市に新たな物流拠点「岡山スーパーハブセンター」（以下「本センター」）を開設いたします。本センターは、2026年5月13日に稼働を予定しており、竣工式は4月28日に執り行う予定です。

本センターは、岡山地区に点在していた2つの物流拠点を集約し、広域配送ネットワークの最適化と、将来の事業拡大に備えた冷凍・チルドの保管能力強化を実現する、当社にとって戦略的な中核拠点となります。

■立地メリット

〈岡山スーパーハブセンター外観（イメージ）〉

本センターは、早島ICから車で約4分と交通利便性に優れ、山陽自動車道・瀬戸中央自動車道へダイレクトにアクセスできます。近畿・四国・九州を結ぶ広域配送の中継拠点として最適な立地を活かし、幅広い納品時間に対応可能な物流ネットワークを構築。食品の安定供給に寄与するとともに、効率的な物流オペレーションを実現します。

■開設の背景と目的

チルド食品物流の需要拡大と、近畿・四国・九州を跨ぐ西日本エリアの物流高度化に対応するため、当社は広域ネットワークの再構築を進めてきました。その中で、岡山地区の従来の2拠点体制では、保管能力や幹線輸送の連携面で今後の需要増に十分応えられない状況が生じていました。

これらの状況を踏まえ、さらには将来的な九州エリアへの事業展開を見据え、当社は岡山に「近畿・四国・九州を結ぶ広域スーパーハブ」を新設し、2拠点の機能を統合します。幹線輸送の一元化とオペレーションの集約により配送効率を高めるとともに、倉庫面積を従来2拠点の合計から約1.６倍に拡張することで、取扱量の増加や季節変動にも柔軟に対応できる体制を整えます。

■センターの特長

1. 環境配慮・災害対策を強化した安心の施設設計

本センターでは、環境負荷の低減と事業継続性の向上を重視した設備を導入します。脱フロン仕様の冷凍・冷蔵設備、インタンクによる安定した燃料供給体制、非常時に稼働可能な発電機に加え、太陽光パネルの設置によりエネルギー効率も向上。これらの環境・災害対策により、安定した食品供給と高い品質管理を継続できる物流拠点を実現します。

2. 従業員の働きやすさを追求した職場環境

作業効率と職場環境の向上を目的に、作業エリアでは有線放送を導入し、作業生産性と従業員のモチベーション向上を図ります。また、オフィスエリアではフリーアドレスを採用し、働き方改革を推進。ペーパーレス化や部門間コミュニケーションの活性化を促し、高品質な物流オペレーションを支える職場環境を整えます。

▼施設概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/150714/table/9_1_efdbf318111ded64a98236071c34c32c.jpg?v=202603161051 ]

竣工式のご案内

日時：2026年4月28日（火）11：00～12：30（受付10：3０～）

会場：ダイセーエブリー二十四株式会社 岡山スーパーハブセンター

住所：岡山市南区箕島字平山3322番1

内容：社長挨拶、来賓挨拶、新センタープレゼン他

※お手数ではございますが、竣工式へお越しくださるメディア様は、

3月27日（金）12時までに、下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

＜お問い合わせ先＞

ダイセーエブリー二十四株式会社 経営企画室 経営企画チーム

MAIL： info-koho@every24.co.jp

▼会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/150714/table/9_2_5c7822005245184a891b5b92bd0a5483.jpg?v=202603161051 ]