デライトチューブ、生成AIを活用した「AI×ショート動画制作サービス」を提供開始

株式会社デライトチューブ

株式会社セプテーニ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役：神埜 雄一、証券コード：4293）の連結子会社で、企業のAIドリブンマーケティングを推進する株式会社デライトチューブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：三矢 晃平、以下「デライトチューブ」）は、生成AIを活用しSNS用動画コンテンツの企画～制作をサポートする「AI×ショート動画制作サービス」の提供を開始いたしました。

デライトチューブが提供する生成AIを活用したオリジナルアバター作成サービス「FUKURO AI AVATAR」の技術と、100社以上のSNS運用実績から得たノウハウを融合し、キャスティングや撮影の制約を解消しながら戦略的なコンテンツ運用を支援いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XlHRVWMLgEo ]

近年、TikTokやInstagramリールをはじめとする縦型ショート動画は、生活者の情報収集ツールとして定着し、多くの企業のマーケティングにおいて不可欠な存在となっています。デライトチューブでは、これまで100社以上のSNS運用を支援し、ノウハウを蓄積しながら、各プラットフォームのアルゴリズムに合わせてコンテンツを企画・制作してまいりました。

そしてこの度、これまでの運用知見に、自社で提供するオリジナルアバター作成サービス「FUKURO AI AVATAR」の生成AI技術を掛け合わせ、「AI×ショート動画制作サービス」の提供を開始いたしました。コンテンツには高品質なAIアバターを活用することで、キャスティングや撮影の制約を解消します。また、ブランド認知を高める「ショートドラマ」をはじめ、実写の商品カットとAIアバターの一人語りによって商品の魅力を伝えるコンテンツや、ライフスタイルの紹介動画など、各企業に合わせて様々なスタイルをご提案いたします。これにより、多種多様なコンテンツを高頻度で投稿することが可能となり、認知の拡大からファン形成まで、一気通貫のサポートで企業のマーケティング課題の解決に貢献してまいります。

【「AI×ショート動画制作サービス」の特長】

サービスサイト：https://fkr.ai/

■戦略的な動画コンテンツの制作サポート

各プラットフォームのアルゴリズムを熟知した専門チームが、最適な動画コンテンツを企画・制作（※）いたします。

※動画には、各プラットフォームの規定に従いAI生成コンテンツである旨を適切に表示します

■生成AIを駆使し、キャスティング・撮影不要でクリエイティブを迅速に制作・検証

生成AIの機動力を活かし、クリエイティブを量産。高品質なオリジナルAIアバターをコンテンツに活用し、キャスト手配や撮影を要さず複数パターンのクリエイティブをスピーディーに量産。従来の制作フローでは困難だった「緻密なA/Bテスト」と「高頻度な投稿」を実現します。

国内電通グループは、"人間の知（=Intelligence）"と"AIの知"の掛け合わせによって、顧客や社会の成長に貢献していく独自のAI戦略「AI For Growth」を推進しています。

AI For Growthについては、以下ウェブページをご確認ください。

https://www.dentsu.co.jp/labo/ai_for_growth/index.html

■お問い合わせ先

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社デライトチューブ 江口

E-mail：info@delighttube.co.jp

【報道に関するお問い合わせ】

株式会社セプテーニ・ホールディングス

CEOオフィス コーポレートコミュニケーション部 PR課 小船戸、小嶋

E-mail：koho@septeni-holdings.co.jp

■株式会社デライトチューブの会社概要

主な事業内容 企業やブランドのオウンドメディア・SNSアカウントの企画・制作から運用、

生成AIを用いたマーケティング支援や業務改善支援

本社所在地 名古屋市中村区名駅三丁目2番11号

代表者 代表取締役社長 三矢晃平

会社URL https://www.delighttube.co.jp/

■株式会社セプテーニ・ホールディングスの会社概要

主な事業内容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社

本社所在地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー30F

代表者 代表取締役 神埜 雄一

会社URL https://www.septeni-holdings.co.jp/