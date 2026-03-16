サッポロ クラシック「ファイターズ応援缶」3月17日(火)数量限定発売
サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)はサッポロ クラシック「ファイターズ応援缶」を3月17日(火)に北海道エリアで数量限定発売します。
本商品は、サッポロビールが北海道への感謝の気持ちを込めて北海道限定で販売している「サッポロ クラシック」と北海道に本拠地を置く「北海道日本ハムファイターズ」のコラボレーション商品です。缶体には、「OVER ALLs」(注1)が「エスコンフィールドHOKKAIDO」のTOWER 11 EASTエリアに描いた壁画をデザインし、ファンの熱い声援の様子を表現しています。
当社は本商品の発売を通じて、当社のふるさとである北海道に本拠地を置く「北海道日本ハムファイターズ」をこれからも応援し続けます。
(注1) 大型壁画制作やライブペイント、空間演出等を手掛ける、東京を拠点に活動しているアート集団
http://www.overalls.jp/cn23/cn23/esconfield_hokkaido.html
■商品概要
1.商品名
サッポロ クラシック「ファイターズ応援缶」
※中味は通常のサッポロ クラシックです。
2.パッケージ
350ml缶、500ml缶
3.発売日・地域
2026年3月17日(火)・北海道限定
4.参考小売価格
オープン価格
5.デザイン特長
「OVER ALLs」(注1)が「エスコンフィールドHOKKAIDO」のTOWER 11 EASTエリアに描いた壁画をデザイン。
■「サッポロ クラシック」について
北海道で生まれ育ったサッポロビールが、地域限定ビールの先駆けとして1985年に北海道への感謝の気持ちを込めてつくった北海道限定ビールです。北海道産ホップ、北海道産大麦麦芽を一部使用し、副原料を一切使わない麦芽100％で、北海道の食や気候と合わせた爽やかな味わいが特長です。
サッポロ クラシック ブランドサイト： https://www.sapporobeer.jp/classic/
【消費者の方からのお問い合わせ先】
サッポロビール（株）お客様センター
TEL 0120-207-800