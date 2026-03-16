【3月18・19日】手作りの魅力がぎゅっと！奈良県最大級のハンドメイド＆クラフトの祭典「ならリビングフェスタ2026」を奈良ロイヤルホテルで開催

株式会社 奈良新聞社

奈良新聞社発行のフリーペーパー「ならリビング」による恒例イベント、「ならリビングフェスタ2026」を奈良ロイヤルホテルにて３月18日・19日に開催します。

さまざまなジャンルのハンドメイド&クラフトがそろい手作り体験が満喫できる、奈良県内最大級のハンドメイドフェスタ。人気の作家による作品や手作りキット、ワークショップがあなたの趣味の世界を広げます。当フェスタだけの出店者も多数。“世界にひとつ”だけがいっぱいそろっています。どうぞお楽しみに！

併設の「パンとお菓子のフェスタ」では、奈良県内外から人気のパン屋さんや焼菓子の店のほか、食に関するお店が大集合！「おいしい」を見つけに、ぜひお越しください。

ならリビングフェスタ2026 :https://www.naraliving.com/magazine/details839.html出店者の紹介など詳細はここからチェック！

また3000円以上お買い上げの方に先着で、すてきなプレゼントを差し上げます（※無くなり次第終了）

◆ココがポイント！

★ハンドメイド系の82ショップが出店

★手作り＆手芸材料が市価の30～70％OFF

★自宅で作ることができるオリジナルキット、手作り作家作の雑貨や小物など質の高い手作り品を販売

★その場で楽しく！手作り体験

★併催の「パンとお菓子のフェスタ」では人気店・新店合わせて全21店が出店！

◆出展ブースカテゴリ紹介

★イベントブース（販売＆ワークショップ）：あみもの工房Sheepl（人気の手染め作家の作品販売）／クルミハウス（バッグのワークショップや手芸材料販売）

★SHOPブース

★ワークショップ＆SHOPブース

★ヒーリングブース・Health＆Beauty

★企業ブース

★パン＆お菓子

★ハーフテーブルプチショップ

◆エリア紹介

★手芸・手作り材料やオリジナルキットの販売エリア

人気ショップや人気作家のオリジナル品多数。パッチワーク・キルト布や和古布、限定手作りキットなどを安価で販売

★手作り作品販売エリア

人気作家、有名作家の手作りオリジナル作品の販売

★人気講師や作家によるワークショップ（体験教室）エリア

ほかでは出会えないワクワクの手作り体験

▼詳しい案内や会場案内図はパンプレット（PDF）をご覧ください

◆イベントの詳細

https://prtimes.jp/a/?f=d155453-23-2c7df1515c20d7554ae3bf46ffa73000.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d155453-23-efe627936a95227582d52d2ac45c98c6.pdf[表: https://prtimes.jp/data/corp/155453/table/23_1_3dd05001e28e9861380e50756a9095e4.jpg?v=202603161051 ]◆フェスタ当日、来場者だけのお楽しみ♪《会場で使えるお買物300円OFF券》が抽選で当たる！

※抽選は当日会場で実施します。LINEアプリを入れたご自身のスマートフォンが必要です。

★会場での抽選にスムーズに参加するには・・・

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奈良新聞社 ならリビング編集室

「ならリビング」は奈良県の暮らしをテーマに、美容、健康、グルメ、レジャー関連の情報から、育児・教育、家庭経済など日々の暮らしに役立つ情報をお届けしています。また、手作り教室や各種フェスタ、文化セミナー・資格講座、グルメ企画や通販など、実際に参加して楽しむことができる事業も展開。体験・体感型メディアとして皆様へ発信しています。



《本リリース／企画に関する問い合わせ》

奈良新聞社内 ならリビングフェスタ事務局

奈良県奈良市法華寺町2番地4

TEL：0742-32-2118 ※平日9：00～17：30（土日祝は休み）

E-mail：living@nara-np.co.jp