サッポロ生ビール黒ラベル「熊本城復興応援缶」3月17日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、サッポロ生ビール黒ラベル「熊本城復興応援缶」を3月17日(火)に全国で数量限定発売します。

「平成28年（2016年）熊本地震」により熊本城は甚大な被害を受け、その復旧・復元には2052年までかかることが発表されており、莫大な費用を要することが見込まれています。本商品は復旧支援費用を広く募る「復興城主」制度(注1)を応援するため、缶体に二次元コードを表記し、「復興城主」制度募集ページへの誘導を促進します。また、復旧の一助となるべく、売上1本につき1円を熊本城災害復旧のために寄付します。

本商品の発売は本年で10年目を迎えます。これまで多くのお客様に熊本城災害復旧の取り組みを伝え、日本各地からご賛同をいただいた結果、昨年までの累計寄付金額は6,344,952円となりました。

当社は本商品を通じて、熊本城が1日でも早く復旧するよう、今後も「復興城主」制度をより多くの皆様に知っていただくための取り組みを続けていきます。

(注1) https://castle.kumamoto-guide.jp/fukkou/

■商品概要

1.商品名

サッポロ生ビール黒ラベル「熊本城復興応援缶」

※中味は通常の黒ラベルと同じです。

2.パッケージ

350ml缶・6缶パック

3.発売日・地域

2026年3月17日(火)・全国

4.参考小売価格

オープン価格

5.デザイン特長

堂々とそびえたつ熊本城天守閣と熊本市の街並みの日常風景を切り取ったデザイン

6.販売計画

1万7,000ケース(350ml×24本換算)

■サッポロ生ビール黒ラベル「熊本城復興応援缶」特設サイト

https://www.sapporobeer.jp/entertainment/kyushu/kumamotojou/



■「サッポロ生ビール黒ラベル」について

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生して以来、多くのお客様に愛され続けてきました。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的商品です。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランス、味や香りを新鮮に保つクリーミーな泡が特長で、何杯飲んでも飲み飽きない、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指しています。黒ラベルは「大人の☆生。」や「丸くなるな、☆星になれ。」をテーマに、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。また、2019年より東京・銀座に「サッポロ生ビール黒ラベル」のフラッグシップビヤバー「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」を構え、黒ラベルの世界観とともに、提供品質に徹底的にこだわった生のうまさを味わえる体験を提供しています。

サッポロ生ビール黒ラベル ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/beer/

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800