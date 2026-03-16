テキスト通話アプリ『Jiffcy』、2026年3月23日より自由なユーザーIDの取得を解禁！

株式会社Jiffcy

株式会社Jiffcy（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西村成城）は、当社が提供するテキスト通話

アプリ『Jiffcy（ジフシー）』において、2026年3月23日よりユーザーIDの取得を解禁します。

『Jiffcy』は、テキストで通話をすることができる新感覚のコミュニケーションアプリです。お互いが自分のタイミングで返信する他のメッセージツールと違い、通話状態として接続することで「自分と相手が常にそこにいる」ような、対面に近い感覚が生まれます。

さらに、入力している文字が1文字ずつリアルタイムで表示されるため、打ち終わる前の思考や感情の揺らぎまでもが相手に伝わり、「短くても、温度感のあるやりとりをしたい」「声を出せないけれど、すぐに伝えたい」といったシーンで、よりリアルタイムに、生の感情を届けることが可能です。

■ユーザーID取得解禁詳細

解禁日時- 3月23日 19:00（予定）取得可能ID- appleやinsuranceなど、15文字以下の文字列- すでに誰かに取得されていないID取得可能ID個数- 1アカウントにつき1つまで

■ユーザーIDとは

ユーザーIDとは、インターネット上で個人を識別するための重要な、英数字や一部の記号を組み合わせて作成される、各アカウント固有の識別子です。

短い文字数や一般名詞のユーザーIDは早期に取得される傾向があります。

■テキスト通話アプリ『Jiffcy』とは

『Jiffcy』はテキストで通話感覚のコミュニケーションができる、便利で新しいテキスト通話アプリです。『Jiffcy』はリアルの友達、家族、恋人と利用する実名SNSです。電話のように相手を呼び出して、相手が応じると入力した文字が１文字ずつ変換前から表示されるリアルタイムトーク（特許取得済）をすることができます。電話している感覚で声を出さずにコミュニケーションをすることができます。

『Jiffcy』はコロナ禍を経て、離れていても対面に近い本物のコミュニケーションができるSNSとして、Z世代、α世代の学生を中心に多くの方にご利用いただいています。直近では日経トレンディ「2025年ヒット商品30」にランクインや、アプリブ「Best App Award 2025」優秀賞を受賞しました。

■Jiffcyダウンロード

以下のURLよりJiffcyをダウンロードいただけます。

https://jiffcy.go.link/19XLX

■株式会社Jiffcyについて

『Jiffcy』はテキストで通話感覚のコミュニケーションができる、便利で新しいテキスト通話アプリです。『Jiffcy』はリアルの友達、家族、恋人と利用する実名SNSです。電話のように相手を呼び出して、相手が応じると入力した文字が１文字ずつ変換前から表示されるリアルタイムトーク（特許取得済）をすることができます。電話している感覚で声を出さずにコミュニケーションをすることができます。

『Jiffcy』はコロナ禍を経て、離れていても対面に近い本物のコミュニケーションができるSNSとして、Z世代、α世代の学生を中心に多くの方に使われています。直近では日経トレンディ「2025年ヒット商品30」にランクイン。また、「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー'25 / 第31回AMD Award」優秀賞を受賞いたしました。

■会社概要

・社名：株式会社Jiffcy

・本社所在地：東京都新宿区中里町29番地3 菱秀神楽坂ビル10F

・代表者：代表取締役CEO 西村 成城

・事業内容：インターネットサービス

・設立：2018年1月

・HP：https://jiffcy.com

■採用情報

テキスト通話アプリ『Jiffcy』を提供する株式会社Jiffcyは、エンジニア及びマーケティング、PM他さまざまなポジションの募集を行なっています。私たちと一緒に世界を変えませんか？

・マーケティングマネージャー

https://www.notion.so/career-jiffcy/24f7641a95218091981df49bafb6248b



・ショート動画担当

https://www.notion.so/career-jiffcy/SNS-eb4a72f787be486cb690c7a2b5a26af2



・PM

https://www.notion.so/career-jiffcy/PM-1a47641a9521805babefe9d458b0d75b



・Androidエンジニア

https://www.notion.so/career-jiffcy/Kotlin-1a47641a9521804092fcfe2e0f3ec432



・iOSエンジニア

https://www.notion.so/career-jiffcy/Swift-137b81c38bcb4bca91f7fce5f01e67fa



・PR広報

https://www.notion.so/career-jiffcy/PR-1d97641a95218033939cebe679e2e49a



・CFO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CFO-1d37641a9521805790fefd210306660b



・CUSO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CUSO-1d37641a9521800c9aefc6e1dc78119c



・CMO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CMO-1d27641a952180249683fc3d6e749b83