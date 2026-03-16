「ピーナッツ」と「シュガーバターの木」のコラボ第3弾登場！新作は“ストロベリーシェイク風”。ポップアップストアOPENや全国通販も

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株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」は、「PEANUTS」とのコラボレーションアイテム第3弾を、2026年4月1日(水)から順次販売開始します。

https://www.sugarbuttertree.jp/snoopy/

ブランド誕生15周年を迎えた「シュガーバターの木」と、コミック誕生75周年を迎えた「PEANUTS」がコラボレーション。2026年4月1日(水)より、いよいよ待望の第3弾ラインナップが登場します！“パーティータイム！”な賑やかな雰囲気のスペシャルアートで作り上げた、可愛すぎるスペシャルボックスや新作オリジナルグッズが勢ぞろい。お気に入りを身に着けて、ぜひお出かけを楽しんでくださいね。

コラボレーションテーマは、“Happiness is just being next to you.(しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ)”。個性豊かな「PEANUTS」の仲間たちがいつも一緒にいるように、シュガーバターの木もいつもあなたに寄り添って、ホッとやすらぐ美味しいひとときを提供します。

新作『ストロベリーシェイク風』を、スペシャルボックスで楽しんで！

春夏新作フレーバー『ストロベリーシェイク風』。あまずっぱいストロベリーショコラを、国産生乳の練乳パウダーを合わせたシリアル生地でサンドしました。ひとくちで、爽やかな味わいがお口いっぱいに広がるデザートサンドです。もちろん、お菓子や個包装にもスヌーピーと仲間たちをデザイン！それぞれランダムに入りますので、何が出るかも楽しみながら食べてみてください。

お菓子の絵柄は5種類個包装の絵柄は4種類

※『スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風』の単品販売はございません。

※お菓子・個包装の絵柄はランダムです。1箱にすべて揃わない場合がございます。

スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入

スヌーピー、チャーリー・ブラウン、サリー、ライナスが飛び出すポップアップ付きボックス。シュガーバターの木を囲んでみんなでパーティーをしているハッピーな雰囲気が可愛い、今だけのスペシャルボックスです。定番『スヌーピー シュガーバターサンドの木』と春夏限定『ストロベリーシェイク風』の2味詰合せですので食べ比べもできちゃいます。

【価 格】1,857円(本体価格1,720円)

【内 容】スヌーピー シュガーバターサンドの木 ×6個、スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風×6個

スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 16個入

シュガーバターの木を運ぶスヌーピーと、その上で寝ているウッドストックのスペシャルアートが可愛い16個入缶。みんなでパーティーをするため、シュガーバターの木も山盛りです。側面までスヌーピーと仲間たちが描かれ、隅々までじっくり見たくなるデザインに仕上げました。お菓子を食べ終わった後も飾ったり、小物入れにして楽しめます。

【価 格】2,775円(本体価格2,570円)

【内 容】スヌーピー シュガーバターサンドの木 ×8個、スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風×8個

爽やかテイストが可愛いオリジナルグッズも大充実！

お出かけが楽しくなってくるこれからの季節。日常使いはもちろん、ピクニックなどのお出かけや旅行にも便利な新作オリジナルグッズが勢ぞろいします。『2WAYトートリュック』『Tシャツ』『メッシュポーチ』『巾着』『アクリルキーホルダー』は、催事・公式通販でしか出会えない限定アイテム。あなたのお気に入りはどれ？

【直営店・催事・公式通販 共通】

スヌーピー シュガーバターの木 ポーチセット

毎回大好評のポーチセット。ポップアップ付きボックスとお揃いのデザインが可愛いポーチは、内ポケットやマチが付いて使い勝手抜群。帆布素材で丈夫です。「PEANUTS」と「シュガーバターの木」のコラボロゴチャームがついているのもポイント！プレゼントにしても喜ばれます。

【価 格】2,860円(本体価格2,600円)

【内 容】スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入・スヌーピー シュガーバターの木 ポーチ 各1点

※ポーチの単品販売はございません。

スヌーピー シュガーバターの木 ステンレスタンブラー

冷たい飲み物が必須になる、これからの季節にぴったりなステンレスタンブラー。ブルーのカラーリングが、おうちやオフィスを明るくしてくれます。

【価 格】1,980円(本体価格1,800円)

スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ

荷物もたっぷり入るオリジナルエコバッグは、肩掛けもできる優れもの。小さく折りたたんで、いつでも持ち歩ける相棒になってくれます。

【価 格】999円(本体価格909円)

【催事・公式通販限定】

スヌーピー シュガーバターの木 2WAYトートリュック

トートバッグにもリュックにもなる『2WAYトートリュック』は、通勤に便利なA4サイズが収納可能。サイドポケットやファスナーポケットがついて荷物もたっぷり入ります。また、リュック背面側ファスナーを開けることでスーツケースのハンドルにセットできるキャリーオン機能付き！旅行や出張を快適にする必須アイテムになりそう。

【価 格】4,200円(本体価格3,819円)

スヌーピー シュガーバターの木 TシャツレディースMサイズ着用 メンズLサイズ着用

何枚あっても嬉しいTシャツは、山盛りの“シュガーバターサンドの木”を運ぶスヌーピーと、疲れて寝てしまったウッドストックが可愛いコラボだけのオリジナルデザイン。メンズ・レディース各4サイズと豊富なサイズ展開なので、家族やお友達・カップル同士でおそろいにしても。

【サイズ】メンズ・レディース それぞれ S、M、L、XL展開

【価 格】1枚 2,255円(本体価格2,050円)

スヌーピー シュガーバターの木 メッシュポーチ

程よい透け感が可愛いメッシュ素材のポーチは今回が初登場！レジャーや温泉・サウナなどで、小物を持ち歩くのに便利です。

【価 格】1,380円(本体価格1,255円)

スヌーピー シュガーバターの木 巾着

ふわもこサガラ刺しゅうが可愛すぎるオリジナル巾着。帆布素材のオリジナルポーチ・メッシュポーチ・巾着をシーンによって使い分けるのがおすすめ！

【価 格】880円(本体価格800円)

スヌーピー シュガーバターの木 アクリルキーホルダー

スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ウッドストックの3種がセットになったアクリルキーホルダー。『2WAYトートリュック』につけたり、それぞれ取り外して使えるので仲良しのお友達とシェアしても楽しい♪

【価 格】720円(本体価格655円)

※表示の価格は参考小売価格です。

■直営店 販売情報

・2026年4月1日(水)～9月末頃

シュガーバターの木 大丸東京店・西武池袋店・そごう横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・博多阪急店・JR大宮駅店・パクとモグ 小田急町田店

※大丸東京店では、菓子のみ販売を開始。4月8日(水)より、ポーチセット及びオリジナルグッズ単品の販売を開始します。

・2026年4月8日(水)～9月末頃

シュガーバターの木 阪急うめだ本店

※店舗によりお取り扱いが異なります。

※催事・公式通販限定オリジナルグッズは、直営店での取り扱いがございません。

※販売方法や販売店は変更になる場合がございます。最新情報は、ホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。(https://www.sugarbuttertree.jp/snoopy/)

キャンペーン情報

「PEANUTS×シュガーバターの木」商品を、税込3,000円以上お買い上げいただいたお客様に先着で直営店限定デザインのオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

※予定数がなくなり次第終了いたします。

※1会計につき1点のお渡しです。

■催事情報

【期間】2026年4月1日(水)～4月7日(火)

１.大丸東京店 1階 MVPスイーツ

※おひとり様各5点まで

※大丸東京店では『スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ』の販売はございません。

※整理券や入場制限等を実施する場合がございます。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※販売方法は変更になる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。(https://www.sugarbuttertree.jp/snoopy/)

２.阪急うめだ本店 地下1階 フードステージ

※菓子・ポーチセットはおひとり様各2点まで、オリジナルグッズ単品はおひとり様各5点まで

※mogilyによるデジタル整理券を発行いたします。詳しくは阪急うめだ本店公式ホームページをご確認ください。(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12690191_2067.html)

※公共の施設のため、深夜早朝からのお並びはご遠慮いただくようお願いいたします。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※販売方法は変更になる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。(https://www.sugarbuttertree.jp/snoopy/)

キャンペーン情報

「PEANUTS×シュガーバターの木」商品を、税込3,000円以上お買い上げいただいたお客様に先着で催事・公式通販限定デザインのオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

※大丸東京店・阪急うめだ本店それぞれ予定数がなくなり次第終了です。

※1会計につき1点のお渡しです。

■通販情報

【受付期間】2026年4月1日(水)10:00～

・公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/cpeanuts/

・パクとモグスイーツショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000302/

・パクとモグスイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5b9a5cca1.html

・パクとモグ -HANEDA Shopping店-

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-sbt-peanuts/

※受付開始日時になると、商品ページが表示されます。

※おひとり様各5点まで。

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。予めご了承ください。

キャンペーン情報

公式オンラインショップ「パクとモグ」で「PEANUTS×シュガーバターの木」商品を含む、税込3,000円以上お買い上げいただいたお客様に先着で催事・公式通販限定デザインのオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

※楽天市場店・Yahoo!店・-HANEDA Shopping店- は対象外です。

※予定数がなくなり次第終了いたします。

※1会計につき1点のお渡しです。

▼「ピーナッツ」とは

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト

http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」

https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」

https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」

https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」

https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 (C) 2026 Peanuts ）

シュガーバターの木とは

・公式HP

https://www.sugarbuttertree.jp/

・公式X/旧Twitter

https://x.com/gin_no_budo

・公式Instagram

https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/



シュガーバターの木は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースにより、2010年に誕生した〈バターシリアルスイーツ〉の専門店です。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターを贅沢にかけあわせる特別製法で、新定番の美味しさを実現しました。一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのバリエーションと間違いのないおいしさでファンを増やし続けています。