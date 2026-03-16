ファンズがJALと資本業務提携

ファンズ株式会社

直接金融プラットフォームの資産運用サービス「Funds（ファンズ）」を運営するファンズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤田 雄一郎、以下 当社）は、日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子、以下JAL、東証プライム：9201）と、中長期的なシナジー最大化および相互の取引拡大を目的とした資本業務提携を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、当社のFundsが提供する「堅実な資産運用」と、JALが推進する「JALマイルライフ」を融合し、日々の資産運用を通じてマイルがたまり、そのマイルが旅や特別な体験へとつながる、新しい「循環型経済圏」の構築を加速させてまいります。

■資本業務提携の背景

両社では2025年7月より、JALマイレージバンク会員（JMB会員）を対象とした資産運用の実証実験（PoC）を実施いたしました。その結果、JMB会員の資産運用に対する高いニーズが確認されただけでなく、「投資を通じて企業を応援し、その対価としてマイルを得る」という体験が、顧客の投資モチベーションを高めることが実証されました。

これを受け、JALが掲げる、非航空領域において日常の接点を強化する「JALマイルライフ」の重要施策として、当社との強い連携体制を構築することに合意いたしました。

■本提携の主な取り組み内容

初期段階では両社の強みを活かした以下の取り組みを予定しております。これ以外にも、より幅広い範囲での連携を目指して今後に向けたさまざまな協議を進めております。



1. JAL専用サイト経由での口座開設および投資開始に応じたマイル積算

JALの専用Webサイトを経由してFundsの口座開設を行い、投資を開始されたお客様を対象に、JALマイルを積算いたします。これにより、資産運用の第一歩をマイルとともに踏み出せる環境を整えます。

2. 「Funds優待」として運用状況に応じた継続的なマイル特典を提供

「Funds Membership Program」において、会員ステージに応じたマイル進呈を実施いたします。運用を続けることで定期的にマイルがたまる、新しい資産運用の形を提案します。



■本件に関する両社のコメント

・日本航空株式会社 マイレージ事業部長 杉山 寿英さま

私たち JAL グループは、日常生活においてマイルをため、非日常の特別な体験でつかっていただく循環を通じて、お客さまの心に響く出会いと体験をお届けすることを目指しています。



ファンズ様との提携により、Funds の固定利回り型の投資をご利用いただくことで、企業の成長を支援しながら JAL のマイルもためていただけるという、資産形成と旅をつなぐ新たな体験を提供してまいります。

これからも JAL グループはお客さまの多様なニーズにお応えし、「JALマイルライフ」がお客さまの人生をより豊かにする一助になるよう、これからも、みなさまのライフスタイルを彩る新たな価値を生み続けてまいります。

・ファンズ株式会社 代表取締役 藤田 雄一郎

2025年のJAL様を参加企業（広告主）とする「JALマイレージファンド#1」の公開以降、多くのユーザーから継続的な連携を望む声をいただいておりました。



日本を代表するインフラ企業であるJAL様との提携は、資産運用をより身近で、楽しいものに変える大きな一歩です。



今回の資本業務提携をきっかけに、投資を通じて企業の挑戦を支え、その対価としてマイルを得て世界を広げる。そんな新しい当たり前を共に作ってまいります。

■Fundsについて

Fundsは、個人が1円から上場企業などに間接的に貸付ができるオンラインプラットフォームを提供しております。これまで上場企業を中心とした120社が組成する581のファンドを募集し、分配遅延・貸し倒れは0件です（2026年2月末日現在、将来の成果を保証するものではありません）。

Fundsの仕組みについては、タクシーCMとして制作した動画もご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=HXhKv8Mv_K8



＜固定利回り投資「Funds」の主な特徴＞

・値動きなし、固定利回りの金融商品

Fundsでは、値動きなく安定的に資産形成ができます。市場の影響を直接的に受けず、心理的な負担や管理の手間を軽減します。なお「固定利回り」とは、ファンドの利回りが募集時に定められていることを意味しており、借り手企業が支払不能になったなどの場合には予定どおりの分配が行われない可能性があります。

・1円単位での投資が可能

投資初心者の方にも、心理的なハードルを感じることなく投資をしていただけるよう、Fundsでは業界初1円から1円単位での投資を可能としています（ファンズ調べ）。

・当社の定める選定基準をクリアした企業のみが参加

Fundsに参加して資金調達を行う企業は当社の定めた財務状況や事業計画等についての審査を通過した企業に限定しています。

・優待券など特典も充実

一部のファンドでは「Funds優待」を投資家に付与し、割引サービスや投資家限定の試食イベントに招待するなどの試みを行っております。Fundsでは今後、個人投資家と企業がお金を介して相互理解を深めていく新しいつながりの場を世の中に創り出し、新しい価値を生み出してまいります。

■ファンズ株式会社 経営者略歴

代表取締役CEO 藤田雄一郎：早稲田大学商学部卒業後、株式会社サイバーエージェントに入社。2007年にWEB構築、マーケティング支援事業を行う企業を創業し、2012年に上場企業に売却。2013年に大手融資型クラウドファンディング（ソーシャルレンディング）サービスを立ち上げ、2016年11月にファンズ株式会社を創業。



■ 手数料・リスク等の広告記載事項

・Fundsでは、口座開設、管理および投資に際しての手数料等はいただいておりません。ただし、ご利用の金融機関からデポジット口座に送金する際の振込手数料はお客さまのご負担となります。振込手数料はご利用の金融機関にご確認ください。

・Fundsで取り扱うファンドの配当原資となる債権は、金融商品市場で取引されるものではないため市場価格はありませんが、第三者への売却価格を決定する際は、市場動向の影響を受けることがあります。

・Fundsで取り扱うファンドは、原則として申込日を含めて8日間はクーリング・オフが可能ですが、中途解約はできません。また、ファンドの持分売却は制限されており、当社およびファンド組成企業の承諾が必要となります。

・Fundsで取り扱うファンドは、元本が保証されているものではなく、欠損が生じる可能性があります。各ファンドの条件およびリスクの内容や性質の詳細は、重要事項説明書等をよくお読みください。

■ファンズ株式会社

商号 ファンズ株式会社

本社 東京都渋谷区恵比寿西1-10-11 フジワラビルディング5階

代表取締役CEO 藤田雄一郎

設立 2016年11月1日

資本金 1,015,000千円

第二種金融商品取引業

登録番号 関東財務局長（金商）第3103号

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 加入