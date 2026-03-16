LUNA EARTH ONLINEより、オケージョンにもデイリーにも活躍する華やかヘアアクセや人気バッグの新作が3/12（木）入荷しました。
アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。
春の華やかなヘアアクセサリーが揃いました。
オケージョンにもデイリーにも活躍するアイテムです。
繊細なフラワー刺繍モチーフのヘアアクセシリーズも新登場。
商品名：シフォンドットバンスクリップ
品番：LHA10-2405-2891
価格：\330（税込）
バリエーション：ホワイト/ベージュ/ピンク/ネイビー/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2405-2891.html
商品名：ドットチュールリボンバンスクリップ
品番：LHA17-2602-4798
価格：\990（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2602-4798.html
商品名：ニュアンスカラーシアーシュシュ
品番：LHA10-2602-4743
価格：\330（税込）
バリエーション：ブラウン/ピンク/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2602-4743.html
商品名：シアーリボンバンスクリップ
品番：LHA10-2601-4864
価格：\990（税込）
バリエーション：ピンク/カーキ/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4864.html
商品名：デザインシアーリボンバレッタ
品番：LHA18-2602-4967
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA18-2602-4967.html
商品名： ボリュームリボンバンスクリップ
品番：LHA17-2601-4810
価格：\990（税込）
バリエーション：ベージュ/ピンク/グリーン/ブラック
商品ページ：http://endlessmode.jp/item/LHA17-2601-4810.html
商品名：フラワー刺繍シアーカチューシャ
品番：LHA17-2601-4993
価格：\330（税込）
バリエーション：ピンク/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2601-4993.html
商品名：フラワー刺繍ミニバンスクリップ
品番：LHA10-2601-4460
価格：\330（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4460.html
商品名：フラワー刺繍バンスクリップ
品番：LHA10-2601-4462
価格：\550（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4462.html
商品名：フラワー刺繍ハートスリーピン
品番：LHA10-2601-4463
価格：\330（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4463.html
商品名：フラワー刺繍スリーピン
品番：LHA10-2601-4461
価格：\330（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4461.html
商品名：メタルレースリング
品番：LRG11-2602-1096
価格：\330（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG11-2602-1096.html
商品名：デザインチェーン フラップミニショルダーバッグ
品番：LBG10-2510-0350
価格：\1,980（税込）
バリエーション：シルバー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2510-0350.html
商品名：フロントリボンバッグ
品番：LBG10-2510-0344
価格：\2,530（税込）
バリエーション：シルバー/ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2510-0344.html
3/12（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。
https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)
about LUNA EARTH
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
当企画に関するお問合せ先
株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/