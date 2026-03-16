LUNA EARTH ONLINEより、オケージョンにもデイリーにも活躍する華やかヘアアクセや人気バッグの新作が3/12（木）入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

春の華やかなヘアアクセサリーが揃いました。

オケージョンにもデイリーにも活躍するアイテムです。

繊細なフラワー刺繍モチーフのヘアアクセシリーズも新登場。

商品名：シフォンドットバンスクリップ

品番：LHA10-2405-2891

価格：\330（税込）

バリエーション：ホワイト/ベージュ/ピンク/ネイビー/グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2405-2891.html

商品名：ドットチュールリボンバンスクリップ

品番：LHA17-2602-4798

価格：\990（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2602-4798.html

商品名：ニュアンスカラーシアーシュシュ

品番：LHA10-2602-4743

価格：\330（税込）

バリエーション：ブラウン/ピンク/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2602-4743.html

商品名：シアーリボンバンスクリップ

品番：LHA10-2601-4864

価格：\990（税込）

バリエーション：ピンク/カーキ/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4864.html

商品名：デザインシアーリボンバレッタ

品番：LHA18-2602-4967

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA18-2602-4967.html

商品名： ボリュームリボンバンスクリップ

品番：LHA17-2601-4810

価格：\990（税込）

バリエーション：ベージュ/ピンク/グリーン/ブラック

商品ページ：http://endlessmode.jp/item/LHA17-2601-4810.html

商品名：フラワー刺繍シアーカチューシャ

品番：LHA17-2601-4993

価格：\330（税込）

バリエーション：ピンク/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2601-4993.html

商品名：フラワー刺繍ミニバンスクリップ

品番：LHA10-2601-4460

価格：\330（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4460.html

商品名：フラワー刺繍バンスクリップ

品番：LHA10-2601-4462

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4462.html

商品名：フラワー刺繍ハートスリーピン

品番：LHA10-2601-4463

価格：\330（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4463.html

商品名：フラワー刺繍スリーピン

品番：LHA10-2601-4461

価格：\330（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4461.html

商品名：メタルレースリング

品番：LRG11-2602-1096

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG11-2602-1096.html

商品名：デザインチェーン フラップミニショルダーバッグ

品番：LBG10-2510-0350

価格：\1,980（税込）

バリエーション：シルバー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2510-0350.html

商品名：フロントリボンバッグ

品番：LBG10-2510-0344

価格：\2,530（税込）

バリエーション：シルバー/ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBG10-2510-0344.html

3/12（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)

about LUNA EARTH

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/