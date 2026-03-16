クライド、ビジネスパーソン向けデジタルサイネージ「VIFT」にて、JR東日本が提供する「オフピーク定期券」のCM放映を開始

株式会社クライド

株式会社クライド（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：金田 洋夏）は、自社サービスのデジタルサイネージ広告事業「VIFT」にて、東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：喜㔟陽一）が提供する、「オフピーク定期券」のCMを2026年3月2日（月）から放映開始いたしました。

■放映CM 概要

媒体 ：ビジネスパーソン向けデジタルサイネージ「VIFT」

期間 ：2026 年3月2日（月） ～ 2026 年3月29日（日）

地域 ：一都三県

場所 ：VIFT が設置されたオフィスビル

内容 ：「オフピーク定期券」

■放映の背景

VIFTは、主要都市を中心としたオフィスビル内に設置されたデジタルサイネージ媒体です。

経営層を含むオフィスビル内の全社員に情報を届ける事が可能なため、BtoB商材やビジネスパーソンをターゲットとする商材との親和性が高い媒体です。

この度「オフピーク定期券」の更なる認知向上や各企業での時差出勤制度導入の後押しを目的としたプロモーションの一手として広告を放映いたします。

■「オフピーク定期券」とは

○JR東日本では、平日朝の通勤時間帯の混雑緩和を目的として、通常の通勤定期券より約15％割安な「オフピーク定期券」を発売しています。

○「オフピーク定期券」は、JR区間の購入金額に対して「5％」分のJRE POINTを付与しておりますが、2026年3月14日（土）購入分から、期間限定で「10％」分の付与に増率します。

○JR東日本は「オフピーク定期券」の更なる利用促進により、「混雑緩和」と「働き方改革」を推進し、心も体も健康的になる「ウェルビーイング」な社会づくりに貢献します。

詳細は、公式ホームページよりご確認いただけますと幸いです。

▶https://www.jreast.co.jp/offpeak_teiki/

▶https://www.jreast.co.jp/offpeak_teiki/business/

■ビジネスパーソン向けデジタルサイネージ「VIFT」

～「想い」を「GIFT」に「VIEW」で贈る～

VIFT はあらゆるロケーションでビジネスパーソンにアプローチすることが可能なデジタルサイネージ広告です。

オフィスビル内のエレベーターや執務室、休憩室、個室トイレ、ビルエントランスの他、オフィス街の喫煙所など、多くのビジネスパーソンの目に留まる場所に設置することでさまざまな情報を届けることができます。

VIFT はサービス認知の促進～見込み客アプローチまでを支援する、リードジェネレーションツールとしてご活用いただけます。

株式会社クライド「VIFT」サービスサイト

URL：https://vift-lp.craid-inc.com/

■会社概要

社名：株式会社クライド

URL：https://www.craid-inc.com

設立：2017 年5月31日

代表者：金田 洋夏

事業内容：アドテクノロジー事業、デジタルサイネージ事業、メディア開発事業、オフショア開発事業

社名：東日本旅客鉄道株式会社

URL：https://www.jreast.co.jp/

設立：1987年04月

会長：喜㔟 陽一

事業内容：鉄道を中心とした総合生活サービス業

■お問い合わせについて

＜本サービスに関するお問い合わせ＞

TEL：03-5728-5880｜Email：vift-ad@craid-inc.com｜VIFT事業部 担当：西村

＜報道関係のお問い合わせ＞

TEL：03-5728-5880｜Email：corporate-planning@craid-inc.com｜経営企画本部 広報担当：越川