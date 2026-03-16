「ORO Hotels」公式サイトをオープン

株式会社ALMIGO

株式会社ALMIGO（本社：東京都港区、代表取締役：竹内 亨 以下当社）は、当社が展開するホテルブランドを統合するホスピタリティブランド「ORO hotels（オロホテルズ）」の公式ウェブサイトを公開いたしました。

本サイトでは、ALMIGOが手がける４つの施設ブランド（ORO／the second／the villa／s.Base）の世界観やコンセプトをご覧いただけます。

ORO hotels トップページ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤhttps://oro-hotels.com

４つのブランドの世界観を表現

■「ORO hotels」とは

「ORO hotels」は、“jouney of discovery ー発見の旅へ”をコンセプトに掲げ、地域の自然・文化・人々との出会いを通して知的好奇心を刺激する体験を提供するホスピタリティブランドです。ローカルの再解釈や、文化的背景を織り込んだランドスケープ・建築・インテリアを通じて、旅の余韻を深める時間を創出します。

■ロゴについて

新しく制作されたブランドロゴは、「ORO hotels」のブランドコンセプト「Journey of Discovery（発見の旅）」を”視点”として象徴しています。

マークは「ORO」のRをモチーフに、同時に鳥にも見える形です。

鳥の目線は、旅先でまだ言葉になっていない風景や文化を見つける”発見のまなざし”を表しています。

ロゴタイプは筆のようなかすれとと抑揚で、自然のゆらぎや人の温かみを表現しました。

各地の空気を受け止め、発見へ誘う入口として設計しています。

■公式サイトの概要

公式サイトでは、4つのブランドごとに異なるフィロソフィーや滞在価値を紹介し、「ORO hotels」が描く多様な“発見の旅”を分かりやすくお伝えします。

また今後は、開業予定地の紹介、開発ストーリー、施設ごとの開発レポートやデザインディレクションの裏側、地域との連携など、「OROhotels」の思想が伝わるコンテンツを順次公開予定です。

■ALMIGOの展望

ALMIGOは、「継承される価値」という思想を軸に、デザインドリブンなホテル開発と地域共創を推進していきます。

「OROhotels」を通じて、地域の魅力や文化的価値を未来につなげ、滞在者に新たな発見と豊かな時間を届けられるブランドを育ててまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ALMIGO

広報担当 E-mail：info@almigo.jp

HP：https://www.almigo.jp