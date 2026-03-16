【3月18日(水) 無料セミナー】『ペロブスカイト太陽電池の現在地2026- 発明者が語る、技術の到達点と見据える課題』（ストックマーク主催）
ストックマーク株式会社は、オンラインセミナー『ペロブスカイト太陽電池の現在地2026- 発明者が語る、技術の到達点と見据える課題』を開催致します。
▼オンラインセミナーの詳細と視聴登録はこちら▼
https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260318/(https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260318/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260318)
■セミナーの概要
ペロブスカイト太陽電池は、「次世代太陽電池」として長年研究が続けられてきた一方で、
近年は変換効率の向上や製造技術の進展により、
実用化を現実的に見据える段階へと移りつつあります。
しかしその一方で、
・どこまで技術的に到達しているのか
・何がすでに可能で、何が依然として課題なのか
・産業利用に向けて、どこに本質的な壁があるのか
といった点は、ニュースや断片的な情報だけでは把握しにくいのが実情です。
本セミナーでは、ペロブスカイト太陽電池の発明者である
桐蔭横浜大学 医用工学部・特任教授の宮坂 力 氏にご登壇いただき、
研究の歩みを踏まえながら、現在の技術水準と到達点、
そして今後の実用化・産業展開に向けて見据える課題について、体系的に解説いただきます。
また、質疑応答にて直接先生へご質問いただける機会も設けております。
ぜひこの機会にご参加ください。
■このような方におすすめです- 断片情報ではなく、全体像をしっかり把握したい方
- ペロブスカイト太陽電池の“期待”と“現実”を整理したい方
- 研究成果と実用化の距離感を確認したい方
- 次世代太陽電池を、将来の技術選択／事業判断の材料として理解したい方
■登壇者
宮坂 力 氏
桐蔭横浜大学 医用工学部 特任教授
1981年 東京大学大学院工学系研究科修了（工学博士）。
富士写真フイルム株式会社 足柄研究所 主任研究員を経て、2001年より桐蔭横浜大学大学院工学研究科教授。
2005年～2010年 東京大学大学院総合文化研究科教授を兼務。
2004年 ペクセル・テクノロジーズ株式会社を設立、代表取締役。
2017年より現職。
2020年より早稲田大学先進理工学研究科 客員教授。
専門は光電気化学、有機無機ハイブリッド、とくにペロブスカイト型太陽電池の開発。
受賞歴：日本学士院賞（2024年）、朝日賞（2024年）、英国 Rank Prize（2021年）、
応用物理学会業績賞（2019年）、日本化学会賞（2017年）、
市村学術賞（2020年）、クラリベート・アナリティクス引用栄誉賞（2017年）ほか。
■開催概要
日 時：2026年3月18日(水) 11:00-12:00
場 所：オンライン
参 加 費：無料 (事前登録制)
お申し込みはこちら :
https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260318/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260318
ストックマーク株式会社について
ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。
製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。
会社名 ：ストックマーク株式会社
所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209
設立 ：2016年11月15日
代表者 ：代表取締役CEO 林 達
事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営
URL ：https://stockmark.co.jp/