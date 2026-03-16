【3月18日(水) 無料セミナー】『ペロブスカイト太陽電池の現在地2026- 発明者が語る、技術の到達点と見据える課題』（ストックマーク主催）

ストックマーク株式会社

ストックマーク株式会社は、オンラインセミナー『ペロブスカイト太陽電池の現在地2026- 発明者が語る、技術の到達点と見据える課題』を開催致します。

▼オンラインセミナーの詳細と視聴登録はこちら▼

https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260318/(https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260318/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260318)

■セミナーの概要

ペロブスカイト太陽電池は、「次世代太陽電池」として長年研究が続けられてきた一方で、

近年は変換効率の向上や製造技術の進展により、

実用化を現実的に見据える段階へと移りつつあります。

しかしその一方で、

・どこまで技術的に到達しているのか

・何がすでに可能で、何が依然として課題なのか

・産業利用に向けて、どこに本質的な壁があるのか

といった点は、ニュースや断片的な情報だけでは把握しにくいのが実情です。

本セミナーでは、ペロブスカイト太陽電池の発明者である

桐蔭横浜大学 医用工学部・特任教授の宮坂 力 氏にご登壇いただき、

研究の歩みを踏まえながら、現在の技術水準と到達点、

そして今後の実用化・産業展開に向けて見据える課題について、体系的に解説いただきます。

また、質疑応答にて直接先生へご質問いただける機会も設けております。

ぜひこの機会にご参加ください。

■このような方におすすめです

■登壇者

- 断片情報ではなく、全体像をしっかり把握したい方- ペロブスカイト太陽電池の“期待”と“現実”を整理したい方- 研究成果と実用化の距離感を確認したい方- 次世代太陽電池を、将来の技術選択／事業判断の材料として理解したい方

宮坂 力 氏

桐蔭横浜大学 医用工学部 特任教授

1981年 東京大学大学院工学系研究科修了（工学博士）。

富士写真フイルム株式会社 足柄研究所 主任研究員を経て、2001年より桐蔭横浜大学大学院工学研究科教授。

2005年～2010年 東京大学大学院総合文化研究科教授を兼務。

2004年 ペクセル・テクノロジーズ株式会社を設立、代表取締役。

2017年より現職。

2020年より早稲田大学先進理工学研究科 客員教授。

専門は光電気化学、有機無機ハイブリッド、とくにペロブスカイト型太陽電池の開発。

受賞歴：日本学士院賞（2024年）、朝日賞（2024年）、英国 Rank Prize（2021年）、

応用物理学会業績賞（2019年）、日本化学会賞（2017年）、

市村学術賞（2020年）、クラリベート・アナリティクス引用栄誉賞（2017年）ほか。

■開催概要

日 時：2026年3月18日(水) 11:00-12:00

場 所：オンライン

参 加 費：無料 (事前登録制)

お申し込みはこちら :https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260318/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260318ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。



会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/