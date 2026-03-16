世界が称賛する革新的なライウイスキー『ホイッスルピッグ』の新たな正規輸入代理店として 2026年 4月20日より販売開始

アンドスピリッツ株式会社

アンドスピリッツ株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：黒田亜衣）は、世界で多数の賞を獲得し、プレミアムライウイスキーのカテゴリーを牽引するブランド「WhistlePig（ホイッスルピッグ）」を、2026年 4月20日(月) より正規輸入代理店として販売開始いたします。

「ホイッスルピッグ」は、アメリカ・バーモント州の豊かな大自然の中で生まれた、世界が注目するプレミアムライウイスキーです。その歩みは、「古いルールや慣習にとらわれず、ライウイスキーの本当の可能性を引き出す」という大胆な挑戦から始まりました。既成概念に縛られることなく、常に新しいアイデアと革新的な熟成手法を追求し続けています。

ホイッスルピッグのウイスキーは、原料のライ麦の持つ力強さと複雑な風味を最大限に引き出すことを目指してつくられており、そのほとんどがライ麦100％に近い高い割合で仕込まれているのが特徴です。これにより、繊細な甘さとスパイシーな深み、そしてリッチな香りが融合した唯一無二の味わいが生まれています。

また、ウイスキーの熟成には世界中から厳選した最高級の樽を使用し、伝統的な熟成だけでなく独自の追加熟成（フィニッシュ）による風味の重層化にも積極的に取り組んでいます。こうした探究心が、各年代・シリーズごとの表情豊かな個性を生み出しています。

世界各国の品評会でも高い評価を受けており、ライウイスキーというジャンルの可能性を広げた革新者として、世界中の愛好家から支持を集めているブランドです。

【商品概要】

大胆なスパイスと熟成が生む奥行きを兼ね備えた、ホイッスルピッグの原点にして最高峰のライウイスキー

商品名：ホイッスルピッグ 10年 スモールバッチ・ライ

アルコール度数：50％

内容量：700ml

希望小売価格：8,800円（税込）

【テイスティングノート】

NOSE ：オールスパイス、オレンジピール、アニス。焦がしたオーク樽、キャラメル。

TASTE ：キャラメルやバニラを思わせる甘やかさに、ライ特有のスパイシーさと、爽やかなミントのニュアンスが心地よく続く。

FINISH：温かみのあるバタースコッチとキャラメルの長い余韻。

アメリカンオークの新樽で12年間熟成した後、マデイラ樽（63％）、ソーテルヌ樽（30％）、ポート樽（7％）に振り分けて追熟を施した後、ブレンドしています。三つの樽が奏でる、熟成の交響曲。果実味とスパイスが幾重にも重なり、特別な食事とも美しく調和する逸品。

商品名：ホイッスルピッグ 12年 オールドワールド・ライ

アルコール度数：43％

内容量：700ml

希望小売価格：12,650円（税込）

【テイスティングノート】

NOSE ：キャラメル、バニラ、デーツ、いちじく、焼きリンゴ

TASTE ：ライ特有のスパイシーさに、アプリコットやプラムの熟した果実味。レーズンやデーツの濃厚な甘みが重なり、蜂蜜やキャラメルのコクが続く。

FINISH：ダークチョコレートのほろ苦さに、レーズンやプラムの深い甘み。キャラメルとバニラのまろやかさが重なるリッチで温かみのある余韻が長く続く。

Wine Enthusiastで 97点を獲得。ホイッスルピッグが誇る、独自のエステートオーク樽で仕上げた渾身の一本。

商品名：ホイッスルピッグ 15年 エステートオーク・ライ

アルコール度数：46％

内容量：700ml

希望小売価格：22,000円（税込）

【テイスティングノート】

NOSE ：重厚でリッチなキャラメル、バニラ、オークが主軸の香り。オールスパイスと焦がしたオレンジピールのほのかなアクセントが重なる。

TASTE ：リッチでややクリーミー。たっぷりのバタースコッチと、シナモン、ナツメグ、クローブの風味に、レザーとほのかなタバコのニュアンスが重厚さを添える。

FINISH：非常に長くリッチな余韻。思わずもう一口誘われるような魅力を放つ。

また、ジャパンカントリーマネージャーに堀江健司氏、ジャパンブランドアンバサダーに西山圭氏を迎え、新体制のもと日本市場におけるホイッスルピッグの認知拡大とブランド価値の向上を加速してまいります。

ホイッスルピッグ ジャパンカントリーマネージャー

堀江健司（Kenji Horie）

ジャーディン・ワインズ＆スピリッツ (現MHD)、ジェロボーム、ヴーヴ・クリコ ジャパン、レミー・コアントロー・ジャパンにて営業およびマーケティング職を歴任。酒類業界で30年にわたる豊富なキャリアを有する。

現在はフレンチ・ブルームのカントリーマネージャーとして、プレミアムノンアルコール市場の開拓に従事。レミー・コアントロー・ジャパン在籍時には、バーテンダーコンペティションの企画・運営を手がけるなど、バー業界とも長年にわたり深く関わってきた。

ホイッスルピッグ ジャパンブランドアンバサダー

西山圭（Kei Nishiyama）

フリーランスバーテンダーとして国内外で数々のゲストシフト、ドリンクプロデュース、店舗監修を手がけ、Bar・Drinkカルチャーの発展と普及に尽力。2026年1月より、大阪の人気バー「CRAFTROOM」のバーマネージャーに就任。

蒸留酒からシガーに至るまで多岐にわたる専門資格を有し、確かな知識と技術を武器に、これまで複数のブランドアンバサダーを歴任。確かな技術力と洗練された感性で、業界内外から高い評価を得ている。

ホイッスルピッグの新たなパートナーとして、日本市場におけるブランド価値をさらに高めながら、長期的な成長を目指してまいります。

また、日本市場でのさらなる拡大に向けて「ホイッスルピッグ 6年 ピギーバック・ライ」を今秋より日本市場に導入予定です。全国のバーや酒販店での展開を進め、ハイボールやクラフトカクテルの魅力を引き立てるライウイスキーとして、より多くの方々にブランドの魅力をお届けしていきたいと考えています。

挑戦を止めないホイッスルピッグとともに、日本におけるライウイスキーの新たな価値創造と市場の発展を力強く推進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。