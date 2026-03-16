不動産発 IT企業が挑む「常識の打破」。カクシンクラウドが「休息権」を約款に明記

株式会社ワークデザイン

ITで不動産業界の業務効率化・働き方改革をサポートする、株式会社ワークデザイン（代表取締役：内田 光治、本社：鳥取県米子市、以下「当社」）は、運営する不動産CRM「カクシンクラウド」において、提供者・利用者双方の心身の健康と安定したサービス品質の維持を目的に、「デジタルデトックスタイム」の推進を開始いたします。本取り組みに伴い、サブスクリプション約款を改定し、業界初となる「休息権（つながらない権利）」を明文化いたしました。

【取り組みの背景：なぜ「休息」を約款に刻むのか】

当社は、創業50年を超える不動産会社「ウチダレック」から生まれました。かつては私たち自身も、不動産、IT両分野での24時間鳴り止まない連絡に疲弊し、現場の苦しみを誰よりも味わってきました。

「自分たちが味わった苦しみを、DXをベースとした仕組みとして解決し、人間はしっかり休める業界に変えたい」この原体験こそが、カクシンクラウドの原点です。

昨今の労働基準法の改正や働き方の変化は、本来、人間が最高のパフォーマンスを出すためのものです。私たちは不動産発IT企業として、法遵守を「守り」で終わらせず、DXによって「攻め」の休息に変えていくべきだと考え、今回の決断に至りました。

【「デジタルデトックスタイム」および改定約款の概要】

・18時以降の業務連絡禁止

緊急時を除き、チャットやメールの送信を控えます。予約送信機能を活用し、翌営業日に届くよう徹底します。

・「つながらない権利」の尊重

勤務時間外の通知オフを推奨し、連絡を確認しなかったことによる不利益は一切与えません。

・サポート提供時間の定義（約款第12条）

メールやチャットといった非同期ツール含め、サポート時間を「平日10時～17時」と定め、時間外の連絡に対して即時の確認・対応義務を負わないことを明記しました。

・相互尊重のパートナーシップ

当社からもユーザー様の定休日や夜間の連絡を原則控え、互いの時間を尊重し合える関係性を築き、継続的なパートナーシップを構築していきます。

・緊急時の定義

システム障害等、当社が緊急と判断した事態においては時間外であっても合理的な範囲で最善を尽くします。

【今後について】

今回の取り組みは単なるルール変更ではなく、カクシンクラウドユーザーの皆様と当社が、互いの時間を尊重し合いながら共に成長し続けられる「持続可能なパートナーシップ」を築くための第一歩です。

今後は、本取り組みによる生産性向上やサービス品質への影響を自社で検証し、その知見をユーザーの皆様へ還元してまいります。私たちはDXを通じて、不動産業界全体の働き方を「守り」から「攻め」へと変革するモデルケースとなることを目指し、これからも挑戦を続けてまいります。

【カクシンクラウドについて】

クラウド型賃貸管理システムCRM「カクシンクラウド」は、鳥取県米子市にある創業50年を超える不動産会社「ウチダレック」から生まれました。「電子化・ペーパーレス化により生産性を向上」すること、これまで以上に「お客様との時間を大切にすること」を意識して2016年から経営改革を行い、そのノウハウを元にカクシンクラウドを開発。その結果、不動産業界初の週休3日、営業利益2.5倍を達成。仕事の核心をつき、時代に合わせて革新していく。カクシンクラウドは不動産業界の業務革新を実現します。

詳細はこちら：https://kakushin-cloud.com/

【株式会社ワークデザインについて】

株式会社ワークデザインは、鳥取県米子市にある創業50年を超える不動産会社「ウチダレック」で、不動産業界初の週休3日、営業利益2.5倍を達成した経験を元に、クラウド型賃貸管理システムCRM「カクシンクラウド」を自社開発し、不動産業界の業務革新のサポートを行っています。また、人口減少が顕著な地方においてITを取り入れることで業務効率化を推進し、働きやすい職場環境作りにも取り組んでいます。

＜会社概要＞

社 名 ：株式会社ワークデザイン

代表者 ：代表取締役 内田 光治

株 主 ：株式会社ウチダレック

設 立 ：2019年10月29日

本社所在地 ：〒683-0801 鳥取県米子市新開6丁目3番9号

ウェブサイト：https://kakushin-cloud.com/

事業内容 ：クラウドの開発、販売事業・AIの開発、販売事業・アウトソーシング事業