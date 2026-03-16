【新商品】缶ビールを“最後のひとくち”まで美味しく楽しめる『CANGOMUG 350』が登場

株式会社シービージャパン

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

缶飲料をそのまま保冷できる『CANGOMUG 350』を2026年2月に発売しました。

飲み始めはキリッと冷えていたのに、半分を過ぎた頃にはもうぬるい。

缶ビールをゆっくり楽しみたいのに、ガッカリすることありませんか？

『CANGOMUG 350』は缶を“そのまま入れるだけ”で、温度キープと結露防止の両方を叶える真空マグです。

缶ビールを最後のひとくちまで冷たく保つための、缶専用マグ。

冷やした350ml缶をそのまま入れるだけでOK。

真空二重構造が外気をシャットアウトし、ぬるくなりやすい缶の温度をキープします。

しかも、結露しにくいからテーブルが濡れない。

ラバー付きの底面で音も静か。

“冷たい”と“快適”を両立した、ビール好きのための新定番です。

「冷蔵庫で冷やしたのに、後半ぬるいんだよなぁ」

仕事終わり、冷えた缶ビールを片手にソファに座り至福の時間開始。

最初のひとくちは最高。でも、飲んでるとぬるくなってくる。

そしてテーブルは結露で濡れてる。

そんな“缶ビールあるある”に、そろそろ終止符を。

なぜ、最後まで冷たいのか？

※保冷効果は内容物の温度や環境によって異なります。※保冷効力は目安です。保証するものではありません。

真空二重構造が、熱の伝わりを防ぐから

内側と外側の間に“真空の層”を作ることで、外気の熱を遮断。

冷たさを外に逃がさず、缶の中身の温度をしっかりキープします。

至福の1杯が変わる、5つの理由

缶がぴったり入る

フィットするから冷気を逃さず、最後までしっかり冷たい。

結露しにくく、机が濡れない

真空構造が温度差を抑え、表面に水滴が付きにくい。

底面ラバー付き

テーブルに静かに置けて、滑りにくく安心。

ステンレス製で丈夫なつくり

野外やベランダ飲みでも活躍。

落としても割れにくいので長く使える。

そのまま飲めるタンブラー

直飲みマグとしても使えて便利。

“ビールを美味しく飲みきる”って、想像以上にうれしい

- 暑い夏のベランダで、最後まで冷たいビールを楽しむ- 休日の昼下がりに、テレビを観ながらじっくり味わう- 晩酌しながら友人とオンライン通話。- 湯上がりにプシュッと1本。

ビールが、もっと好きになるマグです。

冷たいまま飲みきる。

そんな当たり前を叶える『CANGOMUG 350』で、今日の一杯を特別に。

商品概要

ベランダでビール外でビールお部屋で晩酌友達とパーティーキャンプでもブルーグレー[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/356_1_b9a344367611b3696c6fa60f2ceda770.jpg?v=202603161051 ]

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

ホームページ :https://cb-j.com/products/006-77/オンラインストア :https://cbj-store.com/products/cbj-537YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videosInstagram :https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3DX :https://x.com/cbjapanofficial?mx=2LINE :https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com

【商品企画書は下記よりダウンロード可能】

https://prtimes.jp/a/?f=d77335-356-0dc752c7a2b45e2abeb275ff6cdfaa49.pdf