「ネイチャーポジティブ時代の金融・資金調達」と題して、SOMPOインスティチュート・プラス株式会社 ネイチャー・クライメート領域 鈴木 大貴氏によるセミナーを2026年4月24日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【転換期を迎える自然資本経済】

ネイチャーポジティブ時代を勝ち抜く

企業の金融・資金調達

～注目のネイチャーファイナンス、各種クレジット、TNFD対応等～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26230

[講 師]

SOMPOインスティチュート・プラス株式会社

ネイチャー・クライメート領域 上級研究員

鈴木 大貴 氏

[日 時]

２０２６年４月２４日（金） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

2026年は自然資本の「開示」から「実装」に移行する転換点です。

国内でも、地域生物多様性増進法の施行や自然共生サイトに係る支援証明書制度の本格実施など、具体的な制度とビジネス事例が揃いつつあります。中でも、ネイチャーポジティブに貢献する資金調達手法である「ネイチャーファイナンス」の役割に期待が高まっている一方で、国内での蓄積はまだ限定的です。

本講演では、緒に就いたばかりのネイチャーファイナンスの現状を、金融機関による融資・商品開発と事業会社による資金調達の両面から概観します。

具体的には、リスク評価の前提となるTNFD対応、近年注目が集まる森林吸収系J-クレジットの非炭素価値、今後検討が進む生物多様性価値評価など、事例や最新動向とともに解説します。

１．ネイチャーポジティブを巡る環境

２．国内の政策動向

３．企業のTNFD対応と評価ツール

４．企業の資金調達とネイチャーファイナンス

５．森林吸収系J-クレジットの非炭素プレミアム価値

６．生物多様性価値評価と生物多様性クレジット

７．質疑応答

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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