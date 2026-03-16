防災グッズは通販で備える時代へ。購入経験者の約87％が実感した″通販で買って良かった″理由とは

株式会社NEXER

■防災グッズの「通販購入」、経験者はわずか11％

地震や台風など、自然災害のニュースが続くたびに「備えなければ」と感じる方は多いでしょう。では、実際に通販で防災グッズを購入したことがある方はどれくらいいるのでしょうか。

ということで今回はOsametと共同で、全国の男女500名を対象に「防災グッズの通販購入」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとOsametによる調査」である旨の記載

・Osamet（https://osamet-store.com/）へのリンク設置

「防災グッズの通販購入に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月15日 ～ 2月25日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：防災グッズを「通販（ネット）」で購入したことはありますか？

質問2：通販で購入した防災グッズは何ですか？（複数選択可）

質問3：防災グッズを購入しようと思ったきっかけは何ですか？（複数選択可）

質問4：通販で購入した、もっとも大きな理由を教えてください。

質問5：（質問4について）具体的な理由を教えてください。

質問6：通販で購入して「良かった点」はありますか？

質問7：（質問6について）「良かった点」を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■11.0％が「防災グッズを通販で購入したことがある」と回答

まず、防災グッズを「通販（ネット）」で購入したことがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」が11.0％、「ない」が89.0％でした。

通販で防災グッズを購入した経験がある方は、全体のおよそ1割にとどまっています。

防災の重要性が広く認識されている一方で、通販を活用して備えを進めている方はまだ少数派のようです。

■通販で購入した防災グッズ、最多は「非常食」で38.2％

続いて、通販で防災グッズを購入したことがある方に、購入した防災グッズの種類を聞いてみました。

もっとも多かったのは「非常食（アルファ米・缶詰・レトルト等）」で38.2％でした。次いで「飲料水・保存水」が25.5％、「携帯トイレ・簡易トイレ」が21.8％、「防災セット（リュックにまとめたセット）」が20.0％と続きました。

日持ちする食品をまとめて購入する際に通販を活用する方が多いことがうかがえます。また、防災セットの人気からは、必要なアイテムを一度にそろえたいというニーズの高さも見てとれます。

■購入のきっかけ、約58％が「災害ニュースを見て不安になった」

続いて、通販で防災グッズを購入したことがある方に、防災グッズを購入しようと思ったきっかけを聞いてみました。

その結果「地震・台風などの災害ニュースを見て不安になった」が58.2％で最多でした。次いで「防災の日などのタイミング」が21.8％、「近所や身近な地域で災害が起きた」が20.0％です。

テレビやネットで報じられる災害のニュースがきっかけになっている方が圧倒的に多い結果となりました。日常の中で「このままでは危ない」と感じた瞬間が、実際の購入行動につながっているのかもしれません。

■通販で購入したもっとも大きな理由は「価格」で29.1％

続いて、通販で購入したもっとも大きな理由についても聞いてみました。

1位は「価格」で29.1％、2位は「まとめ買いしやすい」で18.2％、3位は「品揃え」で16.4％でした。「口コミ・レビューを見て選べる」も12.7％と、情報を参考に商品を選べる点を重視する方も一定数います。

通販で購入した具体的な理由も聞いてみたので、一部を紹介します。

通販で購入した具体的な理由

・地元の店舗では取り扱いがない防災用品があり品揃えが豊富だから。（30代・男性）

・一から何を揃えるべきか、分からなかったので。ある程度揃ったものを購入して、足りないものを足そうと思った。（30代・女性）

・家にいてゆっくり買い物できるし、ペットボトルの水など運ぶのも大変だし、まとめて買えるから便利だから。（40代・女性）

・価格比較と種類が探しやすいから。（40代・男性）

・近くのお店では全部がいっぺんに揃わないので通販だと好きなものを選べて便利です。（40代・男性）

アンケートでは価格が決め手になった人が多い結果となったが、「近くの店では手に入らなかった」「何を買えばいいかわからないからセットを選んだ」など、通販ならではの利便性を評価する声が目立ちました。

実店舗では品揃えに限界があるため、特に防災グッズのような専門的なアイテムは、通販の方が選択肢が広がるようです。

■通販購入経験者の約87％が「良かった点がある」と回答

続いて、通販で防災グッズを購入した方に「良かった点」があるかどうかも聞いてみました。

その結果「ある」が87.3％、「ない」が12.7％でした。通販で購入した方の大多数が、何かしらのメリットを感じていることがわかります。

通販で購入して「良かった点」も聞いてみたので、一部を紹介します。

通販で購入して「良かった点」

・前にロフトで非常食を買ったときに、重くて持ち帰りに苦労したので、通販で買えたのはありがたかった。（30代・女性）

・自宅に簡単に届けてくれること、たくさんの種類から選べること。（30代・女性）

・ある程度、最低限必要なものは入っていたのと、使い方なども付いていたので助かった。（30代・女性）

・複数の店を比較できる。（60代・男性）

・結構重たいものを運ばなくてもよかった。（60代・男性）

「重い物を運ばなくてよい」「自宅に届けてもらえる」という配送面のメリットを挙げた方が複数いました。飲料水や非常食は重量があるため、自宅まで届けてもらえる点は大きな利点です。

さらに「複数の店を比較できる」「じっくり選べる」といった声もあり、落ち着いて商品を吟味できる通販の特長が高く評価されています。

■まとめ

今回の調査では、防災グッズを通販で購入した経験がある方は全体の11％にとどまりましたが、購入者の約87％が「良かった点がある」と回答しており、満足度の高さが目立ちます。

通販を利用したきっかけは災害ニュースを見て不安になった人が多く、価格の比較や品揃え、まとめ買いのしやすさが通販のメリットとして支持されていました。

特に防災グッズは重量のあるアイテムも多く、自宅で比較検討しながら購入できる通販は、備えの第一歩として有効な手段といえそうです。

まだ自宅や職場の防災準備が出来ていない・心配な方は、まずは通販で防災セットを検索してみることから始めてみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとOsametによる調査」である旨の記載

・Osamet（https://osamet-store.com/）へのリンク設置

【Osametについて】

店舗名：オサメット公式ストア

販売事業者名：加賀産業株式会社

販売責任者名：国分 博史

所在地：〒466-0058 愛知県名古屋市昭和区白金1-8-7

電話番号：052-241-7135

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作