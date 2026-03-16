【三田製麺所】梅、さらに濃く。鰹香るリッチな「梅つけ麺」登場

株式会社エムピーキッチンホールディングス

2026年3月23日（月）より、株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鹿中一志）が運営するつけ麺専門店 三田製麺所 は、春の人気商品『梅つけ麺』を期間限定で販売いたします。

例年ご好評いただいている梅つけ麺を、さらに梅の存在感を高めた一杯へと進化させました。

今年は新たに鰹節と刻みカリカリ梅を麺の上にトッピング。

香り高い鰹節の旨みを効かせたつけ汁に、カリ梅の爽やかな酸味と食感がアクセントとなり、

ガツンと旨くて、あと味さっぱり。“梅ぇ”が止まらない一杯に仕上がりました。

ぜひ新しくなった「梅つけ麺」をご賞味ください。

梅つけ麺 概要

◆販売価格 1,200円（税込）

◆販売店舗 国内の三田製麺所 全店

◆販売期間 2026年3月23日（月）～5月31日（日）

※数量限定のため、材料がなくなり次第終了となります。 ※テイクアウト対象商品です。

“梅リッチ”な進化

つけだれの梅ダレに加え、麺の上に刻みカリカリ梅をのせることで、

どこから食べても梅の爽やかな酸味が感じられる設計に。

さらに、カリカリ梅ならではの軽快な食感がアクセントとなり、

噛むたびに弾ける酸味とともに、味わいにリズムと奥行きをもたらします。

鰹節で旨みを格上げ。

香り高い鰹節を添えることで、

梅の酸味を引き立てながら、味わいに立体感をプラス。

単なるさっぱり系ではない、“旨みのある梅”へと進化しました。

和の香味で最後まで軽やかに。

大葉としその実が爽やかな余韻を演出し、

濃厚豚骨魚介スープとの絶妙なバランスを実現しています。

濃厚でありながら重すぎず、さっぱりとしながらも物足りなさを感じさせない一杯に仕上げました。

梅の酸味、旨み、香り、そして心地よい食感が幾重にも重なる、

この春だけの“梅リッチ”な一杯をぜひご堪能ください。

三田製麺所のこだわり

濃厚豚骨魚介スープが 極太麺に絡み、旨さ極まる。

時間をかけてじっくりと炊き込むことにより、豚骨と魚介の旨味を極限までに引き出した「濃厚豚骨魚介スープ」。スープとの相性を最大限引き出すため小麦粉の配合にこだわり、香り・コシ共に妥協を許さない極太麺。[小・並・中・大]の4サイズが同一料金。お腹いっぱい召し上がっていただけます。

香りとコシにこだわった特製極太麺

自慢の極太麺は、数種類の小麦粉をブレンド。その日の温度と湿度によって加水率を変更。お客様への提供時には、麺の状態によって、茹でる時間を調整。茹で上がりを冷水で締めることにより、もちもちの弾力とのど越し、麺本来の旨味が引き立つ。

時間をかけて炊き上げた 濃厚豚骨魚介スープ

特製の濃厚つけ汁は、凝縮した豚骨と魚介の旨味と、厳選したたっぷりの食材をあわせる。スープは、最高の状態でお客様にご提供するため、全工程に妥協を許さない。つけ麺専門店としての誇りを持って提供する、このスープをご堪能あれ。

三田製麺所は2008年に東京港区の三田に1店舗目をオープン。2026年3月現在、全国50店舗を展開しております。つけ麺普及の伝道師として王道の『濃厚豚骨魚介つけ麺』の他、数多くの季節限定つけ麺を提供。また、2025年7月からは初の”ラーメンメニュー”『中華そば』を提供。

サイドメニューも充実しており名物の『唐揚げ』は第11回からあげグランプリ東日本しょうゆダレ部門で金賞を受賞。

その他、通販事業やYouTubeでの動画投稿、デリバリー専門店『出前三田製麺所』の立ち上げなど、ラーメン、つけ麺をより身近に感じて頂くため、様々な取り組みに挑戦中です。

株式会社エムピーキッチンホールディングス

■会社概要



設立 ： 1994年7月

本社所在地 ： 150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2Ｆ

従業員数 ： 1,500名(正社員200名、パートナー1,300名) ※2026年3月時点

代表 ： 代表取締役CEO：鹿中 一志

事業内容 ： 飲食店の総合開発及び運営

URL ： http://www.mpkitchen.co.jp/

Tel ： 03‐3770-0077



【公式サイト・SNS】



三田製麺所公式サイト： https://mita-seimen.com/

通販サイト ： https://ec-mpkitchen.shop/

Twitter ： https://twitter.com/mitaseimen

Instagram：https://www.instagram.com/mita.seimen_official/

YouTube ：https://onl.bz/8GpUSa4

TikTok ：https://www.tiktok.com/@mita.seimen_official