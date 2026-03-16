【関西最大級※敷地面積8548.27平方メートル 】展示台数120台以上。日産ディーラーが奈良・天理市に誕生　3月28日グランドオープン

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が運営する 奈良日産自動車株式会社（所在地：奈良県大和郡山市）は、奈良県天理市に、関西最大級※の敷地面積を誇る新店舗が誕生いたします。

プレオープンは3月27日（関係者向け）、グランドオープンは3月28日。

本店舗（セレクトベース天理店）には、新車・中古車併売、サービス工場併設に加え、日産ハイパフォーマンスセンターとして認定された専門拠点です。セレクトベース天理店は、単なる「クルマを買う場所」ではありません。このエリアに、複数車種をゆっくり比較し、実際に見て・触れて・体感しながら選べる新しいカーライフ拠点が天理に誕生します。

奈良日産 セレクトベース天理店

▶圧倒的スケールで「比較体験」を提供

・敷地面積：8548.27平方メートル

・ショールーム面積：1610.87平方メートル （ショールーム・整備工場棟）

・常時展示台数：新車／中古車120台以上

・サービスベイ数：10基

■ AUTECHモデルをはじめとした多彩なラインアップ

セレクトベース天理店オープンサイト :https://tenri.nara-nissan.com/index.html

店内には、最新の新車モデルはもちろん、中古車も豊富に展示。

さらにカスタムブランドであるAUTECH車両はじめ、個性あふれるカスタムカーを多数取り揃えております。スポーツモデルからファミリーカー、福祉車両までを一堂に展示。ライフスタイルや人生のステージに寄り添う一台を同じ空間で「見る・触れる・比べる」体験を可能にします。

セレナ AUTECH日産リーフ AUTECHエクストレイルROCK CREEKオーラ AUTECH

■ 福祉車両の常設展示で、すべての人に移動の自由を

移動の自由は、すべての人に等しくあるべきもの。

セレクトベース天理店では福祉車両も常設展示し、実際に見て・触れて・体感いただけます。

ご家族皆さまで安心して相談できる環境を整えました。

ノート 助手席回転シートセレナ チェアキャブ スロープタイプキャラバン チェアキャブ 車いす+1名仕様クリッパーリオ チェアキャブ

■カスタマイズカー専用展示ブース クルマを”作品のように楽しむ”特別空間

ショールーム内には、カスタマイズ車両を特別な空間で展示する専用ブースを設置。

洗練された照明演出にっより、車両デザインや質感を美しく引き立て、まるでギャラリーのような空間でカスタムカーの魅力を視覚的に楽しむことができます。

個性あふれるコンプリートカーを、視覚的にも楽しみながら体感できる展示エリアとなっています。

展示車両には、アウトドアや車中泊といったライフスタイルに特化したコンプリートモデルを用意。

専用装備やカスタムパーツを組み合わせた特別仕様車を展示します。

来場者は展示車両を参考にしながら、地震のライフスタイルや好みに合わせた装備をセレクトし、カスタマイズすることが可能。特別な一台をつくり上げる、新しいカーライフの楽しみ方を提案します。

照明演出により、クルマを”作品のように楽しむ”特別空間

■ ハイパフォーマンスの技術をもっと身近に

セレクトベース天理店は、日産ハイパフォーマンスセンターとして認定。

高度な専門知識を持つスタッフと専門設備を備え、走りを愛するお客様にも最高水準のサービスを提供いたします。

「憧れ」で終わらせない。

本物をより身近に体感いただける拠点となります。

■ 地域に開かれた「憩いの場」という新しいディーラーのかたちへ

広々としたショールーム、ゆったりとした商談スペース、くつろげるラウンジ。

点検や相談、イベント、目的がなくても気軽に立ち寄りたくなる、自動車販売の枠を超えた、地域に根ざすカーライフ拠点として展開してまいります。

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■ グランドオープンフェアについて

3月28日のグランドオープンにあわせ、グランドオープンフェアを開催する。

新車・中古車の台数限定特別企画車を設定するほか、来場者向け記念品や成約特典も用意する。

詳細は後日発表予定。

セレナ新型ルークス

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■店舗概要

所在地：奈良県天理市東井戸堂町187

店舗名：セレクトベース天理店

形 態：新車・中古車各種

設 備：サービス工場併設／日産ハイパフォーマンスセンター

展 示：新車・中古車各種、AUTECHモデル、カスタムカー、福祉車両 ほか

※敷地面積において（自社調べ）。

奈良日産自動車株式会社 セレクトベース天理店

奈良日産ＨＰ :https://ni-nara.nissan-dealer.jp/top.html

会社概要

・会社名：奈良日産自動車株式会社

・所在地：奈良県大和郡山市小泉町725-1

・代表者：代表取締役社長 田代 雄亮

・設立 ：1954年12月1日

・URL：https://ni-nara.nissan-dealer.jp/top.html

ジーライオングループとは

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/

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