大学発ディープテック起業の実態を語る：MICがVCポッドキャストを特別配信

モバイル・インターネットキャピタル株式会社

モバイル・インターネットキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：元木新、以下「MIC」）は、公式Podcast「スナック起業家のキモチ」にて、投資先である NanoFrontier株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：井上誠也、以下「NanoFrontier」）の創業ストーリーを特別シリーズとして配信開始しました。このシリーズでは、大学発の研究技術が事業化される過程を深く探求し、ディープテック領域におけるVCの役割について具体的な事例を通じてお伝えいたします。

今回はNanoFrontierの代表井上氏をゲストに迎え、大学発の研究技術がどのように事業化されたのか、そのリアルなプロセスを振り返り。研究者との出会いからわずか4ヶ月での起業、そして環境・エネルギー・AIインフラを支える最先端材料に至るまでの裏側を語ります。

担当キャピタリストも出演し、VCが研究と新規事業開発をどう橋渡しするのか、実際の苦労や壁打ちのプロセスを交えながら紹介します。

■特別配信の背景：VCが大学発ディープテック事業化を後押しする理由

近年、大学発スタートアップ（大学発ベンチャー）の活動企業数は、2024年10月時点で5,074社と過去最高を更新し、その数は着実に増加しています（経産省「令和6年度 大学発ベンチャー実態等調査」(https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250606004/20250606004.html)）。

一方で、ディープテック分野では、研究とビジネスの橋渡しが困難で、商業化に向けた開発や製品化の段階で足踏みするケースが多いことや、事業化までに長い時間と多額の投資を要するためソフトウェア系と比べて事業化の難易度が高いことが指摘されており、技術はあっても事業化や市場接続の段階でつまずくケースが多いことが、課題とされています（野村総合研究所「ディープテック産業化の道筋」「ディープテック・スタートアップへの期待と課題」(https://www.nri.com/jp/knowledge/publication/chitekishisan_202509/files/000053098.pdf)）。

我々MICは、大学発ディープテックの事業化において、単なる資金提供者ではなく、『技術と市場をつなぐ共同創業者』としての役割が求められていることから、積極的に研究者と起業家のマッチングや事業戦略の壁打ちを行い、技術の社会実装を支援しています。

今回のPodcastでは、その具体例としてNanoFrontierの創業ストーリーを紹介します。

■本配信の聴きドコロ（全3回）：当事者が語るディープテック創業のリアル

今回のシリーズでは、 この内容をお届けします。

- VCによる研究者と起業家の出会い- 技術の用途転換- 4ヶ月での起業プロセス

Episode1：「ノリと行動力」が可能にした、素材屋という生き方

スポーツ少年からAI研究、不動産ファンドを経て大学発スタートアップへ。

化学の専門家ではない起業家が、なぜ最先端素材に挑んだのか。代表井上氏のキャリア、そして意思決定に迫ります。

配信スケジュール：2026年3月3日(火)17時より配信スタート

Episode2 ：天下を取る！思い立ったら即辞職。起業家の規格外な突破力

Microsoft入社したものの、ある日、ある漫画との出会いをきっかけに翌日には退職を決意。すぐに事業構築を開始するも、なかなか思うようには進まず…？

当時、井上氏の壁打ち相手となっていた弊社担当キャピタリスト元木と共に、起業までの軌跡を振り返ります。

配信スケジュール：2026年3月10日(火)17時より配信スタート

Episode3：薬の技術がデータセンターを救う？ AI×ロボットで研究をハックする爆速起業家の生態

運命的な大学准教授との出会いから、東北大学の研究技術を起点に誕生したNanoFrontier。この2者を繋げた弊社キャピタリスト木本も交えて、出会いから4か月で起業した爆速ストーリーをお届け。さらに、ナノ粒子技術をAI・エネルギー領域へ応用する戦略や、AIとロボットによる研究自動化など次世代の研究開発モデルを紹介します。

配信スケジュール：2026年3月17日(火)17時より配信スタート

担当キャピタリストコメント代表取締役社長 元木 新

NanoFrontier社への投資は、私たちが大切にする「人との出会い」から生まれました。代表の井上さんの挑戦に伴走する中で、弊社のご縁からCTOの岡先生との出会いが実現し、会社設立へとつながりました。

革新的なナノスケール技術と事業化への強い意志を併せ持つこのチームとともに、技術の社会実装を全力で後押ししていきます。

インベストメントマネージャー 木本 恭介

NanoFrontier社への投資は、ディープテックの新しい成功モデルになると確信しています。デジタル人材の井上さんと先端研究者の岡先生という強力なコンビが、研究シーズから事業化までのプロセスをDX化し、社会実装を加速させます。MICは、この挑戦を力強く支援していきます。

■配信概要

番組名：「スナック起業家のキモチ」

配信スケジュール：毎週火曜日17時に最新話更新

配信先：Spotify / Apple Podcast / YouTube ほか各種プラットフォーム

■会社概要

MICは1999年創業のベンチャーキャピタルです。IT・デジタル領域を中心に投資を行い、これまでに24社のIPOを支援（2025年1月時点）。現在は総額105億円規模のファンドを運用し、シードから成長期までスタートアップを支援しています。

会社名 ：モバイル・インターネットキャピタル株式会社

所在地 ：東京都港区赤坂2-4-6 赤坂グリーンクロス6F

代表者 ：代表取締役社長 元木 新

設立日 ：1999年11月11日

事業内容：ベンチャーキャピタル事業

会社HP ：https://www.mickk.com/