『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』『破滅予定の悪役令嬢なのにラスボス公爵と婚約するんですか！？』新刊発売記念！「ebookjapan」限定イラスト特典独占配信！

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、LINEヤフー株式会社と協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」https://ebookjapan.yahoo.co.jp/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/) において、『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』（原作：早瀬黒絵 漫画：城キイコ／マンガボックス）『破滅予定の悪役令嬢なのにラスボス公爵と婚約するんですか！？』（漫画：浅野五時 原作：三上F／マンガボックス）の新刊発売を記念し、「ebookjapan」限定イラスト特典付きを配信します。

■過去は忘れて！姫になる日キャンペーン：

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/69982(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/69982/)/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/69982/)

「ebookjapan」にて、本日より最新刊『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』3巻と、『破滅予定の悪役令嬢なのにラスボス公爵と婚約するんですか！？』3巻の配信を開始します。

また、新刊発売を記念し、『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』『破滅予定の悪役令嬢なのにラスボス公爵と婚約するんですか！？』各作品の「ebookjapan」限定イラスト特典付きを配信します。なお、本特典は「ebookjapan」「LINEマンガ」の独占配信で、「LINEマンガ」でも配信します。

※特典は、最新刊の巻末に付けた形での配信となります。

※「ebookjapan」「LINEマンガ」の特典は同じ内容となります。詳細は「LINEマンガ」アプリをご確認ください。

さらに「ebookjapan」では、既刊もお得にお楽しみいただける無料・割引キャンペーンも開催します。

この機会に、『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』『破滅予定の悪役令嬢なのにラスボス公爵と婚約するんですか！？』を「ebookjapan」「LINEマンガ」でお楽しみください。

「ebookjapan」は、これからも新たな一冊とよりよいサービスをみなさまにお届けしてまいります。

■作品情報

『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』

原作：早瀬黒絵 漫画：城キイコ／マンガボックス

URL：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/873139/

八番は戦闘用奴隷として戦うだけの悲惨な毎日を過ごしていた。ある日、警備隊として闘技場の摘発に向かった竜人のセレスト。戦う彼女の姿をひと目見て、神が定めた運命の相手【番】だと気付き──？奇跡的な出会いによって、二人の運命が今交わりだす…！

『破滅予定の悪役令嬢なのにラスボス公爵と婚約するんですか！？』

漫画：浅野五時 原作：三上F／マンガボックス

URL：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/868011/

生まれ変わったのは大好きだったゲームの第一部で死ぬ悪役令嬢 しかし推しが出るのは第二部で… 「推しが出るまで生き残りたい!!」 最愛の推しとの出会いを懸けた転生令嬢の奮闘物語！

■「過去は忘れて！姫になる日キャンペーン」概要

新刊発売に合わせ、既刊の無料・割引キャンペーンを実施します。

この機会にぜひ、新刊と合わせてお得にご購入ください。

URL：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/69982(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/69982/)/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/69982/)

対象作品：特集ページをご確認ください。

開催期間：2026年3月16日（月）～2026年4月5日（日）23：59

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