ゲーミングアクセサリーブランド「Pixio」が「STPR Family Festival!! 2026」に協賛決定！STPR Family の世界観を再現した「推し部屋コーディネート展示」をリアル開催

Hamee株式会社

Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、2026年3月20日(金)よりKアリーナ横浜にて開催される、株式会社STPR主催の大型ライブイベント「STPR Family Festival!! 2026(通称：すとふぇす)」に公式スポンサーとして協賛することをお知らせいたします。

本イベント期間中、Kアリーナ横浜の5階フロアにて、Pixioの製品とSTPR Familyの5つのグループである、

≪すとぷり≫

≪騎士X - Knight X -≫

≪AMPTAKxCOLORS≫

≪めておら - Meteorites -≫

≪すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC≫

それぞれの世界観をルームコーディネートとして落とし込んだ特別展示企画「Beyond the Screen：5つの世界のデスク展」を実施いたします。

■ 企画概要：Beyond the Screen：5つの世界のデスク展

「あのキラキラを、わたしの部屋でも。」をコンセプトに、STPR Familyの5つのグループそれぞれの世界観を活かしたコンセプトルームを設置いたします。

Pixioの高性能ゲーミングモニターが彩る、各グループのこだわりが詰まった「デスク環境」を再現。いつもは画面（スクリーン）の向こう側にある彼らの輝きを間近で感じられるような、没入感のある展示をお楽しみいただけます。

■展示の見どころ

- 5グループのコンセプトルーム：各グループのイメージや活動スタイルに合わせたルームコーディネートを提案いたします。ファンの皆様に喜んでいただける要素をたくさん詰め込みました。可能な限り細部までお楽しみください。- 限定冊子の配布：会場では、各ルームのコンセプトやこだわりのポイントを解説した特製冊子を配布予定です。特製冊子内の1ページです。

■ 開催日程・場所

- Pixio商品ラインナップの展示：ゲーミングとしての性能を持ちつつ、推しがいる空間にも馴染む豊富なカラーバリエーションとスタイリッシュなフォルムが自慢なPixio製品の多様な活用方法をご覧いただけます。

会場： Kアリーナ横浜 5階 特設ブース

開催日程：

STPR Family Festival!! 2026 のスケジュールに合わせ、以下の日程で開催いたします。

●AMPTAKxCOLORS ワンマンライブ『AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％』- 2026年3月20日(金・祝) 12:00～13:30- 2026年3月21日(土) 12:00～13:30

公式サイト：https://amptak-colors-k-arena2026.stpr.com/

●めておら - Meteorites -ワンマンライブ『Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-』- 2026年3月22日(日) 14:30～16:00- 2026年3月23日(月) 16:30～18:00

公式サイト：https://meteorites-k-arena2026.stpr.com/

●STPR Family Thanks Party ハイタッチ会＆握手会 in Kアリーナ横浜- 2026年3月25日(水) 09:00～閉場まで- 2026年3月26日(木) 09:00～閉場まで

公式サイト：https://2025-thanks-party.stpr.com/

●STPR Family Festival!! Kアリーナ横浜公演- 2026年3月28日(土) 16:00～17:30- 2026年3月29日(日) 11:30～13:00

公式サイト：https://2025-thanks-party.stpr.com/

※直後に公演が開催される日は、公演開始時間より早く観覧待機列への整列を締め切らせていただく場合がございます。予めご了承ください。

■観覧方法ついて

観覧をご希望のお客様は、運営スタッフの誘導に従い、所定の待機列にお並びください。

なお、整理券の配布は予定しておらず、先着順でのご観覧となります。

■プレゼントキャンペーンについて

Pixio公式X（旧：Twitter）では STPR Family Festival!! 2026 への協賛・出展を記念したプレゼントキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンは、展示会へのご来場の有無にかかわらずご参加いただけます。



キャンペーンの詳細は、3/20（金・祝）にPixio公式X（旧：Twitter）からお知らせいたします。

- Pixio公式X（旧Twitter） ： https://x.com/pixiojapan■STPR Familyについて

STPR Familyは、株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイター。

2025年11月現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループが所属し、YouTubeチャンネル登録者数の累計は3,088万800名を超える。

動画配信サイトでの生配信をはじめ、企画動画、歌ってみた、ゲーム実況、ASMRなど多彩なコンテンツでリスナー（ファンの呼称）を魅了。音楽やアニメ、ライブ、イベント、映画、グッズなど幅広いエンターテインメントを通じて、世代や性別を越えて“楽しい”を届け続けている。

2025年4月に東京ドーム・ベルーナドームで5日間連続ライブイベントを開催。2026年2月には再び東京ドーム公演を実施。

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/

■「Pixio」について

Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。

コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。

販売店舗一覧

Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/

Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm

Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/

Pixio Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/

■Pixio公式SNSアカウント

・X（旧Twitter） ： https://twitter.com/pixiojapan

・Youtube ： https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg

・Instagram ： https://www.instagram.com/pixiojapan/

・twitch ： https://www.twitch.tv/pixio_japan

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@pixio_official

【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp(https://hamee.co.jp) ）

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、

米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp