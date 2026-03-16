累計1,000万部突破の「ひとつひとつわかりやすく。」シリーズに資格版　日商簿記2級・3級の2026-2027年版が発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月26日（木）に『日商簿記をひとつひとつわかりやすく。』シリーズの2026-2027年版として、『3級（教科書／問題集）』『2級商業（教科書／問題集）』『2級工業（教科書／問題集）』の計6冊を発売いたしました。

●「元祖・超わかりやすい参考書」の資格版だからよくわかる

累計発行部数1,000万部突破※のロングセラー＆ベストセラー「ひとつひとつわかりやすく。」シリーズから、資格試験版が続々登場。2026年2月現在、「ITパスポート」、「FP（ファイナンシャル・プランナー）技能検定試験」、「日商簿記」など、幅広い資格に対応した教科書・問題集を刊行しています。

※「ひとつひとつわかりやすく。」シリーズ累計発行部数（2026年2月時点）

「とにかく数字がニガテ……」「分厚い参考書で挫折した」

そんな不安を持つ人のために、本シリーズは【本当に最初の一歩】から設計しました。

▼こんな人におすすめ

・簿記の勉強を一からはじめる人

・分厚い参考書で挫折した経験がある人

・働きながら、スキマ時間で勉強したい社会人

・とにかく1冊、最後までやり切りたい人

●「何が起きているか」がイメージできるから、つまずかない

2級、3級ともに教科書はオールカラーで、図解やイラストも豊富に掲載しているため、視覚的に理解しながら学ぶことができます。また、基礎知識や専門用語もやさしいイラストで解説しているため、直感的に理解でき、つまずきにくいのが特長です。

特にシリーズ内でも人気の「3級教科書」では、【お金がどこから来て、どこへ動くのか】を可視化。簿記の実務を知らなくても、「いま何が起きているのか」が自然と理解できるよう構成されています。

●細かいステップで、無理なく勉強を続けられる

▲『日商簿記3級 教科書』

単元ごとに細かく区切られているため、「今日はここまで」と区切りながら、無理なく学習を進めることができます。

さらに、本シリーズの教科書と問題集は、章立て・単元構成をそろえて設計。

教科書で学んだ内容を、そのまま対応する問題で確認できるため、【理解 → 演習 → 定着】の流れがスムーズに進みます。セットで使うことで、効率よく知識を身につけることができます。

・スキマ時間でも区切りよく進められる

・「わからないまま次へ」が起きにくい

・最後までやり切れるボリューム設計

など、忙しい社会人でも、学習のリズムを作りやすい構成です。

●計算式を「読み取る力」が身につく解説

簿記は、実は【計算力よりも読解力】が大切。

「問題集」では、同じテーマでも問題文を少しずつ変え、「何を問われているのか」を読み取る練習ができます。

間違えてもOK。

【解く → 間違える → 理解する】を繰り返す設計で、確実に基礎が身につきます。

各問題には要点整理や補足コラムも掲載し、解きながら知識を確認・整理できます。

●学習を支える特典がたっぷり

▶書き込みもできるPDFつき

スマホやタブレットで、いつでもどこでも学習可能。スキマ時間の活用に最適です。

※書き込みにはPDF編集アプリ等が必要です。

▶問題演習ができるWEBアプリ

通勤中や休憩時間など、短時間でも効率よくアウトプットが可能です。

※「教科書」のみ

▶スタディプランシートつき

無理なく続けるための学習計画をサポート。独学でも挫折しにくい仕組みです。

●初心者でも迷わない、やさしさ設計

はじめて簿記を学ぶ人でも安心して取り組めるよう、細かな工夫を随所に盛り込んでいます。

・オールカラー＆図解・イラストで直感的に理解できる ※

・「ここがポイント！」「重要！」マークで要点がひと目でわかる

・人気キャラクター「シカクマ」「ケンテイヌ」によるワンポイントアドバイス

・復習に便利な「勘定科目」一覧つき

・数字や計算が苦手でもつまずかないやさしい解説

・最後までやり切れるコンパクトなボリューム設計

※「問題集」はオールカラーではありません。

［著者プロフィール］

【3級 教科書・問題集】

五十嵐恵子（いがらし・けいこ）

ビジネススクール、簿記の専門学校、企業の研修、求職者支援校と多くの現場で授業を行う。たくさんの受講者から教科書についての質問を受け、その体験から受講者が納得できる本を作りたいと執筆を始める。簿記講師として30年以上、簿記の勉強開始からはすでに40年以上が経過。好きな勘定科目は「のれん」。

【2級工業簿記・商業簿記 教科書・問題集】

堀川洋（ほりかわ・よう）

青森県むつ市出身。中央大学（商学部）卒業。

大原簿記学校税理士講座専任講師、元大原大学院大学教授、元関東学院大学他講師、住友林業、日本生命他企業研修講師、東京大学、山梨大学他研修講師等、多くの講師経験を持つ。簿記の学校「堀川塾」主宰。

著書に『1週間で簿記の基本がわかる超入門』（インプレス）、『一人で学べるはじめての簿記』（西東社）等がある。

［商品概要］

◆シリーズ共通◆

発売日：2026年2月26日

電子版：あり

発行所：株式会社 Gakken

『2026-2027年版 日商簿記3級をひとつひとつわかりやすく。（教科書）』

著：五十嵐恵子

価格 1,430円（税込）

判型：A5判／216ページ

ISBN：978-4-05-802636-6

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380263600(https://hon.gakken.jp/book/2380263600)

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・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058026367/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058026367/)

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『2026-2027年版 日商簿記3級をひとつひとつわかりやすく。（問題集）』

著：五十嵐恵子

価格：1,430円（税込）

判型：A5判／184ページ

ISBN：978-4-05-802637-3

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380263700(https://hon.gakken.jp/book/2380263700)

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『2026-2027年版 日商簿記2級をひとつひとつわかりやすく。商業簿記編（教科書）』

著：堀川洋

価格：1,650円（税込）

判型：A5判／192ページ

ISBN：978-4-05-802680-9

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380268000(https://hon.gakken.jp/book/2380268000)

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『2026-2027年版 日商簿記2級をひとつひとつわかりやすく。商業簿記編（問題集）』

著：堀川洋

価格：1,650円（税込）

判型：A5判／192ページ

ISBN：978-4-05-802620-5

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380262000(https://hon.gakken.jp/book/2380262000)

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『2026-2027年版 日商簿記2級をひとつひとつわかりやすく。工業簿記編（教科書）』

著：堀川洋

価格：1,650円（税込）

判型：A5判／184ページ

ISBN：978-4-05-802679-3

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380267900(https://hon.gakken.jp/book/2380267900)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058026790/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058026790/)

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『2026-2027年版 日商簿記2級をひとつひとつわかりやすく。工業簿記編（問題集）』

著：堀川洋

価格：1,650円（税込）

判型：A5判／200ページ

ISBN：978-4-05-802657-1

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380265700(https://hon.gakken.jp/book/2380265700)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開