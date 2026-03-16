「おでかけ子ザメ」初の学習書が誕生！ 子ザメちゃんに癒されながら確かな語彙力が身につく『おでかけ子ザメとまなぶ ほっこりやさしいことわざ・慣用句』2026年3月16日（月）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年3月16日（月）に、「おでかけ子ザメ」初の学習書となる『おでかけ子ザメとまなぶ ほっこりやさしいことわざ・慣用句』（原作：ペンギンボックス）を刊行します。

大人気「おでかけ子ザメ」がフルカラー学習書に！

SNS発の大人気アニメ「おでかけ子ザメ」といっしょに、ことわざ・慣用句を癒されながらたのしく学べる、待望の学習書が登場！

小学生の必須語彙から大人も意外と知らない言葉まで、たいせつな101のことわざ・慣用句を、「おでかけ子ザメ」の物語とともに紹介します。

かわいくてやさしい子ザメちゃんと、ほっこりあたたかい気持ちになれる――。

ことばの世界へ、おでかけしませんか？

【ポイント1】テーマ別で身につく！

それぞれテーマごとに分けた4つの章で、101のことわざ・慣用句の「いみ」「つかいかた」を紹介。

小学校で頻出することわざ・慣用句から、大人も知らない言葉まで、あなたの力になるメッセージを集めました。

■にこにこ、まいにちのことわざ・慣用句

■わくわく、ぼうけんのことわざ・慣用句

■ふむふむ、ためになることわざ・慣用句

■きらきら、げんきになれることわざ・慣用句

【ポイント2】イラストたっぷり！

「おでかけ子ザメ」のアニメや映画の名シーンを、1ページごとにたっぷり収録！

子ザメちゃんのおでかけの様子や心あたたまるストーリーに癒されながら、誰でも楽しく学べます。

【ポイント3】すべてふりがなつき！

小さなお子さまも読みやすいように、本文中の漢字にはすべてふりがなが振ってあります。

さらに、巻末には「さくいん」も収録。誰でも使いやすい一冊です。

子ザメちゃんファンはもちろん、「おでかけ子ザメ」の世界に初めて触れる方にも、ほっこりやさしい、ためになる学びをお届けします。

描き下ろしイラストを使用した各ストア限定オリジナル特典も展開

対象の書店で本書を購入すると、数量限定でランドセル姿の子ザメちゃん新規描き下ろしイラストを使用したオリジナル特典をプレゼントいたします！

Amazon：ほっこりオリジナルスマホ壁紙

https://www.amazon.co.jp/dp/4046079118/

＊本プロモーションは、Amazon.co.jpにおいて2026年4月23日（木）23:59までに注文を確定したお客様が対象となります。

＊ダウンロード特典「ほっこりオリジナルスマホ壁紙」は、商品発送時に別途送信されるメールに記載のURLよりダウンロードいただけます。

＊ダウンロード期限は2026年7月22日（水）23:59となります。

未来屋書店：ほっこりオリジナルステッカー

商品ページ：https://kdq.jp/7jcjn

特典付きコミック特集ページ：https://kdq.jp/7ik6r

＊特典は在庫が無くなり次第終了となります。

※配布期間、配布方法については書店によって異なります。

※特典に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。

おでかけ子ザメとは

「おでかけ子ザメ」は、SNSで人気を集めたペンギンボックス原作の癒し系アニメで、小さなサメの“子ザメちゃん”が人間の街をおでかけしながら、やさしさやぬくもりにふれる様子を描いた物語です。2023年にYouTubeでアニメの配信が開始し、2025年8月22日に『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』が全国劇場にて公開されました。

また、2026年4月からアニメシーズン2がYouTubeにて配信開始されることが決定しています。

公式サイト：https://odekake-kozame.com/

公式X：https://x.com/kozame_info

書誌情報

書名：おでかけ子ザメとまなぶ ほっこりやさしいことわざ・慣用句

原作：ペンギンボックス

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

発売日：2026年3月16日（月）

ページ数：144ページ

判型：A5判

ISBN：978-4-04-607911-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000295/)

コミックス最新第8巻、同日発売！

書名：おでかけ子ザメ8

作：ペンギンボックス

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

発売日：2026年3月16日（月）

判型：A5判

ページ数：128ページ

ISBN：978-4-04-607955-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509001417/)