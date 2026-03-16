「なぜ誘惑に負けてしまうのか？」人の弱さを科学的に解き明かし、よりよく自分を制御する方法『セルフコントロールの教室』発売（3/18）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『セルフコントロールの教室 意志の弱い哲学博士が贈る「完璧でなくともいまよりましに生きる」ための１１講』（植原亮 ：著）を2026年3月18日に発売いたします。

行動科学×哲学×実践ツールによる、自分をうまく制御する方法

「とかく自分はままならない。でも、哲学はこんなに役に立つ」

読書猿氏推薦！





なぜ人は先延ばしし、衝動に負けるのか。哲学・心理学・行動科学を横断し「できなさ」の正体を丁寧に解きほぐす。実用と教養を静かにつなぐ、新しいセルフコントロール論。

目次

▼はじめに

▼第１講 イントロダクション

▼第２講 セルフコントロールと古代の哲学

▼第３講 現代の理論的な枠組み

▼第４講 先延ばし（１）時間と価値

▼第５講 先延ばし（２）感情と自己

▼第６講 自制のための戦略（１）心的なツール

▼第７講 自制のための方法（２）外的なツールと通時的な自制

▼第８講 アディクションをめぐる問題

▼第９講 消費の非合理性とその謎

▼第10講 計画と人生

▼最終講 ダークサイド――使用上の注意

著者略歴

植原 亮（うえはら・りょう）

1978年、埼玉県生まれ。東京大学大学院情報学環・学際情報学府准教授。東京大学教養学部基礎科学学科卒業。同大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士（学術）。主な研究分野は、科学哲学・分析哲学、脳神経倫理学。著書に『科学的思考入門』『遅考術』『思考力改善ドリル』『自然主義入門』『実在論と知識の自然化』、共著に『人工知能とどうつきあうか』『道徳の神経哲学』『脳神経科学リテラシー』『脳神経倫理学の展望』など。

書籍概要

書名 ：セルフコントロールの教室 意志の弱い哲学博士が贈る「完璧でなくともいまよりましに生きる」ための１１講

著者 ：植原亮

発売日：2026年3月18日

判型 ：四六判

頁数 ：416ページ

定価 ：2,200円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp