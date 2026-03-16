「なぜ誘惑に負けてしまうのか？」人の弱さを科学的に解き明かし、よりよく自分を制御する方法『セルフコントロールの教室』発売（3/18）。

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株式会社　大和書房


株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『セルフコントロールの教室 意志の弱い哲学博士が贈る「完璧でなくともいまよりましに生きる」ための１１講』（植原亮 ：著）を2026年3月18日に発売いたします。


行動科学×哲学×実践ツールによる、自分をうまく制御する方法

「とかく自分はままならない。でも、哲学はこんなに役に立つ」
読書猿氏推薦！

なぜ人は先延ばしし、衝動に負けるのか。哲学・心理学・行動科学を横断し「できなさ」の正体を丁寧に解きほぐす。実用と教養を静かにつなぐ、新しいセルフコントロール論。




目次



▼はじめに
▼第１講　イントロダクション
▼第２講　セルフコントロールと古代の哲学
▼第３講　現代の理論的な枠組み
▼第４講　先延ばし（１）時間と価値
▼第５講　先延ばし（２）感情と自己
▼第６講　自制のための戦略（１）心的なツール
▼第７講　自制のための方法（２）外的なツールと通時的な自制
▼第８講　アディクションをめぐる問題
▼第９講　消費の非合理性とその謎
▼第10講　計画と人生
▼最終講　ダークサイド――使用上の注意


著者略歴



植原 亮（うえはら・りょう）


1978年、埼玉県生まれ。東京大学大学院情報学環・学際情報学府准教授。東京大学教養学部基礎科学学科卒業。同大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士（学術）。主な研究分野は、科学哲学・分析哲学、脳神経倫理学。著書に『科学的思考入門』『遅考術』『思考力改善ドリル』『自然主義入門』『実在論と知識の自然化』、共著に『人工知能とどうつきあうか』『道徳の神経哲学』『脳神経科学リテラシー』『脳神経倫理学の展望』など。


書籍概要



書名　：セルフコントロールの教室 意志の弱い哲学博士が贈る「完璧でなくともいまよりましに生きる」ための１１講


著者　：植原亮


発売日：2026年3月18日


判型　：四六判


頁数　：416ページ


定価　：2,200円（税込）


発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp