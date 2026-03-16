Notion公認コンサルタント「株式会社TEMP」、Google スプレッドシート・Excel等の既存ツールから、コラボレーションソフトウェア「Notion」への大量データ移行サービス開始

株式会社TEMP

株式会社TEMP（本社：東京都、代表取締役：円谷 雄二）は、ExcelやGoogleスプレッドシート、Backlog、Asana、Trello、kintoneなど、さまざまな既存ツールからコラボレーションソフトウェア「Notion」へのデータ移行を代行する「Notionデータ移行サポート(https://temp.co.jp/services/notion-data-transfer)」のサービス提供を開始したことをお知らせいたします。

■ Notionデータ移行サポートをリリースする背景

弊社は2023年3月より、100社以上のNotion導入支援や研修を実施してきました。DX推進や情報一元管理のニーズが高まる一方で、下記のような共通した課題が浮き彫りになってきました。

▼ 社内のデータ管理に関する課題- 社内のマニュアルや情報管理が部署やチームごとに異なり、煩雑化している- データ移行作業の手間やミス発生への懸念から、情報の一括管理が後回しになっている- 新しい管理ツールを導入するにあたって、設計や情報移行の知識不足による不安がある

本サービスは、このような課題を解決しNotionのプロパティやリレーション等の設計から実作業・テストまで一貫してサポートします。

1,000件を超える大量データも対応可能で、移行手順書の作成や最適な進行方法の提案も全て弊社が実施します。

サービスの詳細：Notionへのデータ移行をお手伝いします｜株式会社TEMP(https://temp.co.jp/services/notion-data-transfer)

▼ 移行対応可能なツールの例- Excel- Google スプレッドシート- Backlog- Asana- Trello- kintone

※その他ツールも対応可能ですのでお気軽にご相談ください。

■ Notion Labs Japan合同会社からの推奨コメント

Notion Labs Japan合同会社ゼネラルマネージャー アジア太平洋地域担当 西 勝清（にし・かつきよ）

Notionは、人とAIが協働するためのオペレーティングシステムです。チームとAIエージェントがナレッジを蓄積し、答えを見つけ、プロジェクトを自動化します。 データの整理から設計・移行までをワンストップで支援する「Notionデータ移行サポート」は、こうした取り組みを加速させるサービスです。

株式会社TEMPは、Notion認定コンサルタント企業として100社以上の導入支援実績を持ち、現場の課題を深く理解したうえで最適な情報設計を提案できる安心のパートナーです。本サービスを通じて、より多くの企業・組織がNotionを基盤としたナレッジの一元化とAIエージェントの活用を実現されることを期待しています。

Notion Labs Japan合同会社

ゼネラルマネージャー アジア太平洋地域担当 西 勝清（にし・かつきよ）

■ 導入企業の声 株式会社テレシー 吉濱正太郎さま

株式会社テレシー 取締役執行役員 吉濱正太郎

当社はAIネイティブな業務基盤の構築を掲げ、社内ナレッジをNotionへ集約する取り組みを進めてきました。

本プロジェクトでは大量データの移行を安全かつスムーズに実現いただき、情報活用の基盤を整えることができました。今後はNotionとAIを掛け合わせ、ナレッジ活用と業務生産性のさらなる向上を目指していきます。

株式会社テレシー 取締役執行役員 吉濱正太郎

■ サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/148379/table/5_1_95db916530a3b9fe2a3e514cc2c1ee28.jpg?v=202603161151 ]

本サービスのお問い合わせは無料、3営業日以内に返信いたします。

株式会社TEMPのロゴ

株式会社TEMPは、Notion公認コンサルティング企業として、「Notion」のビジネスシーンにおける活用推進を軸に、Notion導入構築支援およびコンサルティングサービス(https://temp.co.jp/services/notion-consulting)を提供しています。単にNotionを構築するだけでなく、ニーズに合わせた構築や運用方法のご提案など、現場の悩みを解消するための伴走型支援を提供しているのが特徴です。

これまでに累計100社を超える、IT・製造・士業など幅広い業界での導入実績を誇り、大手企業からスタートアップまで、それぞれの組織規模や課題に最適化されたワークスペースの実現をサポートしています。

代表の円谷はオンライン学習コミュニティ「Schoo」での講師経験(https://schoo.jp/course/8076)や書籍の監修(https://temp.co.jp/news/notion-ai-hack-book)に加え、Notion活用法を紹介するYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@tsuburaya_notion)では登録者数63,000人*を達成。豊富な経験や実績で、企業様のお悩みに寄り添います。なお、株式会社TEMPのサービスは全てNotion公式アンバサダーである円谷が監修を担当します。

*2026年3月3日現在

■ 会社情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/148379/table/5_2_66aee13ffa647a75c6d5f22b118888bf.jpg?v=202603161151 ]