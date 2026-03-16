福岡/タイズ 今井代表登壇！人材紹介企業が生き残り“強い組織”には？ノウハウを基に戦略を解説

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260326?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0316#contact-form

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、株式会社タイズにて代表取締役を務める今井良祐氏をお招きし、「中小紹介エージェントが組織力強化に向けて今からできること(https://lp.porters.jp/seminar_260326?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0316#contact-form)」と題した無料のオフラインイベントを2026年3月26日（木）16:00～18:00に福岡にて開催します。

▼▼イベント概要▼▼

多くの競合他社が人材紹介事業に参入している現在、中小規模の紹介エージェントが競合優位性を保つのは容易ではありません。では、厳しい環境下で他社と競り勝ち、候補者から選ばれる企業であり続けるにはどうしたら良いのでしょうか？



本セミナーでは、メーカー特化の人材紹介サービスを提供する株式会社タイズにて代表取締役社長を務める今井良祐氏が登壇し、中小の人材紹介企業が生き残り“強い組織”になるための戦略を紹介。

優秀なエージェント頼りにならない「業務標準化の方法」、機会損失をなくす「相互送客型アライアンス構築」、目先の利益だけでなく「事業全体を俯瞰できる人材育成術」の3つのノウハウを解説いただきます。

東京・名古屋参加者の感想

詳細を確認 :https://lp.porters.jp/seminar_260326?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0316#contact-form

◆センターピンを理解することができた

◆ダイレクトに組織課題に対しての解決策をいただくことができた

◆経営目線でのマネジメントについて学びがあり良かったです

◆組織論が言語化されており解像度も高く理解できた

◆ダイレクトに組織課題に対しての解決策をいただくことができた

◆集客や掘り起し、俗人化を排すなど、具体的なお話が伺えて学びになりました

◆質疑応答を通じて解像度が上がりました

▼▼アジェンダ▼▼

16:00 - 16:30 基調講演

株式会社タイズ 代表取締役 今井 良祐 氏

テーマ：「中小紹介エージェントが競争優位性のある“強い組織”を作るには？

タイズ今井代表が解説する3つの取り組み」

16:30 - 16:40 QA

16:40 - 17:00 サブ講演

ポーターズ株式会社 取締役 天野 竜人

テーマ：「人材事業の急成長を支えるDX戦略」

17:10 - 18:00 交流会

参加者の紹介エージェント同士での交流会を行います。（軽食・飲み物付き）

▼▼開催概要▼▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/183_1_b22ee7d29739b7a34a33f5ea61ad4922.jpg?v=202603161051 ]セミナーお申し込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260326?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0316#contact-form

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■社名：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

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