【やみつき注意！】旨さ引き立つ旨辛味が新登場　旨辛でスタミナチャージ！『おやつカルパス旨辛味』2026年3月23日（月）より全国で順次発売

株式会社ヤガイ

カルパスやジャーキーの製造・販売を展開している株式会社 ヤガイ（本社：山形県山形市、代表取締役社長 谷貝 佑一）は、「おやつカルパス旨辛味」を2026年3月23日（月）より新発売いたします。

旨辛味の特徴

- 旨さが引き立つ、やみつきジューシーな味わい- 辛さレベルはお子様でも食べやすい「ちょい辛」に調整- ヒーローコンセプトのおやつパンダで、旨辛のパワフルさを演出したパッケージ

開発背景／商品説明

今回は、春から暑い夏に向けて、暑さに負けないおやつカルパス旨辛味を開発しました。近年、厳しい暑さが続く中で、食欲を刺激する「辛口」が高い支持を得ています。特に、辛さの中に旨みが引き立つ味が求められており、各社が「旨辛フェア」を打ち出すなど、旨辛ブームが到来しています。こうしたトレンドに応じて、ただ辛いだけではなく、旨み・辛み・甘みの3つの要素が調和する絶妙なバランスを追求しました。お子様から大人までおいしく食べられる辛さレベルで、肉の旨さが際立ち、やみつきになるジューシーな味わいです。

おやつカルパス旨辛味は「ひとりで好きな時に」小腹を満たすおやつとしても、「みんなとシェア」するおつまみとしてもピッタリ、様々なシーンでお楽しみいただける商品です。

商品概要

おやつカルパス 旨辛味

販売店舗：各小売店

販売開始：2026年3月23日（月）

販売価格：オープン価格

※店舗によって価格の変動が起こる場合がございます。

※店舗によって発売日が多少遅れる場合がございます。

【バラ売り規格】

商品名：おやつカルパス旨辛味3g

内容量：3ｇ

【BOX売り規格】

商品名：おやつカルパス旨辛味BOX90g

内容量：90g

【個包装デザイン】

おやつカルパスについて

2002年9月より発売開始した「おやつカルパス」は、2022年9月で20周年を迎えました。 鶏肉と豚肉を使用したジューシーな味わいで、こどもから大人までお楽しみいただけるソフトな食感が世代を超えて多くの皆様にご愛顧いただいております。

株式会社ヤガイについて

株式会社ヤガイは 1974年8月 山形県にて創業開始いたしました。

創業より畜産珍味を取り扱い、現在では食肉加工食品製造業・食品卸売業・外食事業（牛たん焼専門店 杜の都 太助）を行っております。また「おやつカルパス」は駄菓子としておつまみだけでなくおやつとして幅広い世代のお客様からご好評いただいております。

株式会社ヤガイはこれからも「おいしさはゆたかさ」をスローガンとし、より実りある企業活動に邁進してまいります。

■会社名

株式会社ヤガイ

■代表者

代表取締役社長 谷貝 佑一

■所在地

〒990-9582 山形県山形市富神台8番地

■設立

1974年8月

■事業内容

加工食品製造業、食品卸売業、外食事業

公式ホームページ：https://www.yagai.net/

ファンサイト（おやつカルパスクール）：https://calpasfan.yagai.net/view/post/0/2208986

楽天：https://www.rakuten.co.jp/yagai/

公式X：https://x.com/oyatsupanda