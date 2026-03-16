【肥満・メタボ・BMI25以上が気になる人へ】名医が教える「内臓脂肪を減らすポイント」がこの1冊でわかる！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月2日（月）に健康実用書「健康これイチ」シリーズの最新刊『これ1冊でわかる！ 名医が教える 内臓脂肪を減らすルールとレシピ』を発売いたしました。

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058026839/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058026839/)

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18466504/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466504/)

●肥満、メタボ、BMI25以上、糖尿病、動脈硬化、内臓脂肪減少薬……

そんな言葉が気になるあなたに

年齢を重ねるにつれ、おなか周りが太ってくるのはしかたないと思う人も多いでしょう。

しかし、たまりすぎた内臓脂肪を放置すると、悪玉物質の影響によって高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を招き、さらには心筋梗塞や脳梗塞などの命にかかわる重大な疾患のリスクが高まるとされています。この1冊で早めに対策することが重要です。

本書は、日本肥満学会の『肥満症診療ガイドライン2022』に対応しており、やせる食べ方や運動、生活習慣など、健康管理に役立つポイントを紹介しています。



『これ1冊でわかる！ 名医が教える 内臓脂肪を減らすルールとレシピ』は、千葉大学長・医学博士の横手幸太郎先生が監修。脂質異常症や糖尿病の名医が、内臓脂肪や肥満症予防に関する知識を、図解を交えて105の方法でわかりやすく解説しています。

▼メタボ検診で腹囲が基準値をオーバーした！ こんな不安や疑問をお持ちの方に

・内臓脂肪って何？

・内臓脂肪はなぜたまってしまうの？

・内臓脂肪はどれくらい減らせばいいの？

・食べることが大好きでやめられない……

・減量してもリバウンドしてしまう……

・仕事や家事で忙しく、運動する時間もない……

●【特効ルール】と【料理レシピ】を1冊に！「健康これイチ」シリーズ

「健康これイチ」シリーズは、多くの人が「気になる」病気に対して、日常生活ですぐにできる【特効ルール】と毎日おいしく食べられる【料理レシピ】の2つが1冊にまとまった、“この1冊で”基本的な知識や生活の工夫がわかる、新しい健康実用書シリーズです。

シリーズの基本コンセプトは、

・きつい食事制限や、ハードな運動はしなくてもできる【特効ルール】を紹介すること

・「何を作ったらいいかわからない」と悩む人のために【料理レシピと献立例】を紹介すること

の2点です。

それらを見やすく＆わかりやすい【図解たっぷりオールカラー】で名医が解説します。

これまで発売した「腎機能（腎臓病）」「血糖値（糖尿病）」「コレステロール（脂質異常症）」「尿酸値（痛風）」「血圧（高血圧）」に続き、本書は6冊目となります。

【目次】

※一部抜粋

◆PART1 内臓脂肪が多いとどうなるの？ 気になる！ 内臓脂肪の疑問Q＆A

・なぜ肥満は血糖値や血圧と関係があるのですか？

・肥満と肥満症は何が違うのですか？

・内臓脂肪がたまっているか、自分でチェックすることはできますか？

・内臓脂肪は市販薬で減らせると聞きました。誰でも入手できるのですか？ ほか

◆PART2 内臓脂肪が減る方法を教えて！ 内臓脂肪を減らす！ 特効ルール

【食事】

・自分の適正摂取エネルギー量を計算する

・食材の計量は「手ばかり法」でとりすぎを防ぐ

・1日1回の大豆製品でコレステロール値を減らす

・オリーブ油を1日大さじ1程度使う

・間食の代わりは冷凍の果物で ほか

【運動】

・決まった時間に体を動かして習慣化する

・家の掃除や皿洗いも立派な運動 ほか

【生活】

・ストレスを解消して、やせやすい体をつくる

・肥満解消によい睡眠時間は1日7～8時間 ほか

◆PART3 低エネルギーでも大満足！ 内臓脂肪を減らすおいしいレシピ

・組み合わせのコツが見えてくる3日間の献立例

・【主菜】【副菜】【主食】【汁物】の料理レシピを紹介

しそつくねとたっぷり野菜のプレート／ワンパンミートナポリタンセット ほか

◆PART4 内臓脂肪を放置するとこんなに怖い！【肥満症】ってどんな病気？

［監修者プロフィール］

横手幸太郎（よこて・こうたろう）

千葉大学長・医学博士。1963年生まれ。1988年千葉大学医学部卒業。千葉大学大学院医学研究院教授、千葉大学医学部附属病院長などを経て、2024年より現職。専門は内科学。特に、脂質異常症や糖尿病、高齢者の病気など。

［商品概要］

『これ1冊でわかる！ 名医が教える 内臓脂肪を減らすルールとレシピ 効果が実感できる105の方法』

監修：横手幸太郎

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年3月2日

判型：A5判／160ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-802683-0

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380268300(https://hon.gakken.jp/book/2380268300)

【本書のご購入はコチラ】

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＜電子版＞

Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ2ZK14L/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ2ZK14L/)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開