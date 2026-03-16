UGC・AIレビューツール「UGCクリエイティブ」、「ecforce」とのAPI連携により購入者のUGC生成・レビュー収集を自動化

株式会社コマースフォース

株式会社コマースフォース（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小野瀬冬海、以下：コマースフォース）が提供するAIレビューツール/AI UGCツール「UGCクリエイティブ（UGC CREATIVE）」は、この度、株式会社SUPER STUDIO（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 CEO：林 紘祐）が提供するAIコマースプラットフォーム「ecforce」とのAPI連携を開始したことをお知らせします。

本API連携により、商品情報・注文データなどの連携が可能となり、商品購入者によるレビュー依頼を自動化させ、ecforceとUGCクリエイティブを導入するEC運用担当者の業務効率化とUGC生成・レビュー収集率の向上を実現させます。

UGCクリエイティブ詳細ページ：https://ugc-creative.com/

■ecforce⇔UGCクリエイティブ API連携の背景

AIコマース総合支援企業のコマースフォースは、ecforceの認定パートナー「ecforce partners」として、これまで多くのecforce導入ショップ様の商品開発からECカート移行支援・LP制作・ECサイト構築などの立ち上げ支援から、集客・獲得・CRMなどなど、様々なEC支援を行って参りました。

その中でも、UGC（ユーザー生成コンテンツ）と呼ばれるユーザーからの本当の口コミ・レビューの重要性はecforce導入事業者様からの需要が年々高まってきております。しかしながら、下記のような課題によりレビュー施策の実施に至らない企業が少なくありません。

- PR投稿依頼といった単発施策でしか口コミ生成・レビュー収集ができておらず、継続的かつ実際の購入者からのリアルなUGCやレビューが自然発生する仕組みを構築できていない- ユーザーによるレビューは重要だとわかりつつもレビュー依頼を自動化できていないため、レビュー収集率が悪く積極的にレビュー収集ができていない- 商品情報の更新が煩雑でレビュー収集に取り組めていない

今回のAPI連携は、こうした課題を抱えるecforce導入事業者の声を受け、ecforce⇔UGCクリエイティブの「レビュー機能の強化」を行い、購入者に対してUGC・レビュー投稿を促すフローを自動化することが可能になりました。API連携によるレビュー依頼メールの自動化により、業務効率化はもちろん、レビュー収集率の増加などの更なるUGC・レビュー活用を促進するために開発しました。

■ecforce⇔UGCクリエイティブ API連携のメリット

- レビュー依頼メールの自動化による業務効率化API連携によってecforce内で保有する自社の顧客データが活用できるようになり、購入者に対してUGC投稿を促すフローを自動化することが可能になりました。具体的には、商品やサービス購入のタイミングでレビュー投稿を促すレビュー依頼メールが送信されることで、購入回数に応じて継続的に購入者による本物のレビューを自動的かつ継続的に生成する機会を創出し、レビュー依頼（生成）～レビュー収集までを自動化することができます。ecforceの商品データがUGCクリエイティブに自動で同期され、商品内容・画像・価格など、常に最新の内容が正確に反映されます。- レビュー収集率の向上によるUGC活用の効果最大化レビュー依頼メールを自動化させ、注文データをリアルタイムかつ正確に取り込むことで、レビュー依頼メールの送り漏れや遅延が防止され、レビュー収集率の向上につながります。また、収集されたレビューはUGCクリエイティブにリアルタイムで同期され、LP/記事LP/ECサイトへの掲載・分析・改善まで一気通貫で行えることから、UGC・レビュー施策の運用の手間やレビュー収集率の悪さといった要因を取り除くことができ、さらに「レビューの生成・収集・掲載・分析・改善」のUGC運用サイクルを高速で回すことでUGCクリエイティブの効果を最大化する仕組みを提供します。

API連携によって商品情報の即時更新や柔軟なレビュー依頼メールの自動化といった仕組みが整うことで、日々のレビュー収集・掲載・分析・改善の運用業務の効率化を実現させることが可能です。

これにより、UGC・レビューを活用しているEC事業者様はもちろん、これから自社ECにレビュー・UGCを活用したいEC事業者様にとっても、より扱いやすい環境が整います。

■UGCクリエイティブのレビュー自動化API連携のお申込み方法について

本連携をご希望の場合は、以下よりお申し込みください。

下記フォームにてお客様情報をご入力のうえ、お申込みください。

URL：https://ugc-creative.com/contact

■UGCクリエイティブ（UGC CREATIVE）とは

AIレビューツール/AI UGCツール「UGCクリエイティブ（UGC CREATIVE）(https://ugc-creative.com/)」は、レビュー（★★☆＋テキスト）、SNS投稿（Instagram、TikTok、X、YouTube など）、スタッフ投稿（スタッフレビュー、スタッフ写真、スタッフ動画）、動画コマースなど、様々なUGC（ユーザー生成コンテンツ）の生成・収集・掲載・分析・改善まで一気通貫でAIで自動化させ、CVRからLTVまで、あらゆるECサイトの売上向上を実現させるオールインワンのAI レビュー＆UGCツールです。

コマースフォースは、2017年創業以来、累計500社超のEC総合支援を行っており、「UGCクリエイティブ」以外にもEFOのAI決済チャットボットツール「ECチャットボット（EC CHATBOT）(https://commerceforce.co.jp/ec-chatbot/)」、UGC生成ツール「ECキャスティング（EC CASTING）」(https://ec-casting.com/)など包括的にEC事業者を支援しております。

コマースフォースはecforceの認定パートナー企業として、ecforce導入ショップ様のLP制作・ECサイト構築・カート移行・集客・獲得・CRMなど、様々なEC支援を行って参りました。コマースコマースのあらゆるEC支援サービスの中でも、UGCクリエイティブは年々需要が高まっており、ecforce導入ショップ様向けに多くのレビュー・UGC活用支援を行って参りましたので、この機会にぜひお気軽にお問い合わせください。

UGCクリエイティブの詳細はこちら：https://ugc-creative.com/

■会社概要

会社名 ： 株式会社コマースフォース（Commerceforce, Inc.）

代表者 ： 代表取締役社長 小野瀬 冬海

所在地 ： 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー

設立 ： 2017年8月

事業内容：AIコマース総合支援

AIコマースソフトウェア事業（UGCクリエイティブ、ECチャットボット、ECキャスティング）

AIコマースソリューション事業（コンサルティング、広告、WEB制作、キャスティング、BPO）

URL：https://commerceforce.co.jp/

■本API連携に関するお問い合わせ先

株式会社コマースフォース

本API連携に関するお問い合わせ：https://ugc-creative.com/contact

※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。