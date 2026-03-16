卵殻膜※1スキンケア「チェルラー パーフェクトシリーズ」「チェルラー ホワイトシリーズ」　パッケージをリニューアル

株式会社アルマード

株式会社アルマード（所在地：東京都中央区日本橋、代表取締役社長：保科 史朗）は「チェルラー パーフェクトシリーズ」「チェルラー ホワイトシリーズ」の一部商品パッケージを刷新し、2026年4月頃から公式ECサイト・全国ドラッグストア・バラエティストアにて順次リニューアル発売いたします。 尚、処方・容量・価格については変更ございません。

今回、パッケージリニューアルとなる商品は「チェルラー パーフェクト エッセンス」「チェルラー パーフェクト モイスチャー」「チェルラー ホワイト エッセンス」「チェルラー ホワイト モイスチャー」 「チェルラー パーフェクト クレンジングジェル」の全5商品です。

毎日お使いいただくアイテムだからこそ「選びやすく」「使いやすい」ことを追求し、主力商品である「チェルラー ブリリオ」「チェルラー ホワイト」と統一感のあるパッケージにすることでスキンケアステップがひと目でわかるように改良いたしました。

当社は今後も、商品の品質や機能性だけではなく「使いやすさ」も改良を重ね、スキンケアの時間を快適に心地よく過ごしていただけるよう努めてまいります。

●変わらない処方・機能性有効成分でシワ改善し、卵殻膜※1でハリ・保湿。キメ美肌へ導く、至福の化粧水。

シワ改善有効成分「ナイアシンアミド」と卵殻膜※1を配合。

美肌づくりとエイジングケア※2を考え、こだわりの成分をブレンドした化粧水。

【商品名】チェルラー パーフェクト エッセンス [医薬部外品]

販売名：チェルラー ESMエッセンス P

こっくりとした使い心地で、うるおいを閉じ込めシワ改善する高保湿※3クリーム。

シワ改善有効成分「ナイアシンアミド」と卵殻膜※1を配合。

スキンケアの最後にうるおいを閉じ込め、乾燥などの外的刺激からやさしく肌を守り、ハリとツヤを与え、イキイキと輝きに満ちた印象の肌に。

【商品名】チェルラー パーフェクト モイスチャー [医薬部外品]

販売名：チェルラー ESMモイスチャー P

有効成分で美白※4し、卵殻膜※1でハリ・保湿。うるおいと透明感※5あふれる肌へ導く化粧水。

美白※4有効成分「トラネキサム酸」、肌荒れ防止有効成分「グリチルリチン酸ジカリウム」と卵殻膜※1を配合。

紫外線によるダメージや寒暖差による乾燥を考え、こだわりの成分をブレンドした化粧水。

【商品名】チェルラー ホワイト エッセンス [医薬部外品]

販売名：チェルラー ホワイト エッセンス

軽い使い心地でうるおいを閉じ込める美白※4クリーム。

美白※4有効成分「トラネキサム酸」、肌荒れ防止有効成分「グリチルリチン酸ジカリウム」と卵殻膜※1を配合。

肌なじみが良いオイル※6などでうるおいを閉じ込め、ハリ・ツヤ輝く明るい印象の肌へ。

【商品名】チェルラー ホワイト モイスチャー [医薬部外品]

販売名：チェルラー ホワイト モイスチャー

ベースの「水※7」にこだわった、卵殻膜※8スキンケアのクレンジングジェル。

アルマード独自「マルチブル・ポールシステム電解水(R)※7」を使用し、Ｗ洗顔不要の1本4役（メイク落とし・洗顔・毛穴つまり解消・角質ケア）の機能を備えたクレンジング。

軽い感触のジェルなのに、汚れをしっかりオフ。こだわりのうるおいケア成分で、ツルツルもちもちの洗い上がりに。

【商品名】チェルラー パーフェクト クレンジングジェル

●パッケージリニューアル商品一覧（2026年4月頃から順次切り替え予定）

商品名：チェルラー パーフェクト エッセンス

販売名：チェルラー ESMエッセンス P

区分/カテゴリ：医薬部外品/化粧水

内容量/定価：130mL/ 5,940円(税込）

公式ECサイト：https://www.almado.jp/cellula/item/000528/

＜ご使用方法＞

朝・晩ともにお使いいただけます。500円玉大を手の平にとり、お顔全体になじませてください。

【有効成分】ナイアシンアミド 【その他の成分】加水分解卵殻膜、サクラ葉抽出液、コメ発酵液、グレープフルーツエキス、ユリエキス、ローズマリーエキス、ダイズエキス、Ｌ-オキシプロリン、パーシック油、Ｄ-マンニット、精製水、１，３-ブチレングリコール、濃グリセリン、グリコシルトレハロース・水添デンプン分解物混合溶液、カルボキシメチル・ベータグルカン・ナトリウム、ポリオキシブチレンポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル（３Ｂ．Ｏ．）（８Ｅ．Ｏ．）（５Ｐ．Ｏ．）、ｄ-δ-トコフェロール、ミリスチン酸オクチルドデシル、ピロ亜硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、１，２-ペンタンジオール、フェノキシエタノール、香料

商品名：チェルラー パーフェクト モイスチャー

販売名：チェルラー ESMモイスチャー P

区分/カテゴリ：医薬部外品/クリーム

内容量/定価：50g/ 8,800円(税込）

公式ECサイト：https://www.almado.jp/cellula/item/000529/

＜ご使用方法＞

朝・晩ともにお使いいただけます。パール大１～２粒を手の平にとり、お顔全体にのばしてなじませてください。

【有効成分】ナイアシンアミド【その他の成分】加水分解卵殻膜、サクラ葉抽出液、コメ発酵液、グレープフルーツエキス、ユリエキス、ローズマリーエキス、ダイズエキス、Ｌ-オキシプロリン、パーシック油、シュガースクワラン、マカデミアナッツ油脂肪酸フィトステリル、トリ２-エチルヘキサン酸グリセリル、ミリスチン酸オクチルドデシル、ステアリン酸、自己乳化型モノステアリン酸グリセリル、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、メチルポリシロキサン、精製水、濃グリセリン、１，３-ブチレングリコール、ジプロピレングリコール、天然ビタミンＥ、ｄ-δ-トコフェロール、ピロ亜硫酸ナトリウム、モノステアリン酸ソルビタン、カルボキシビニルポリマー、水酸化カリウム、１，２-ペンタンジオール、フェノキシエタノール、香料

商品名：チェルラー ホワイト エッセンス

販売名：チェルラー ホワイト エッセンス

区分/カテゴリ：医薬部外品/化粧水

内容量/定価：130mL/ 5,940円(税込）

公式ECサイト：https://www.almado.jp/cellula/item/000701/

＜ご使用方法＞

朝・晩ともにお使いいただけます。500円玉大を手の平にとり、お顔全体になじませてください。

【有効成分】トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム【その他の成分】加水分解卵殻膜、オウゴンエキス、ヨクイニンエキス、アロエエキス（２）、メマツヨイグサ抽出液、チンピエキス、ゲンチアナエキス、ハトムギ発酵液、シソエキス（１）、タイムエキス（１）、アルテロモナス発酵エキス、カモミラエキス（１）、カッコンエキス、クロレラエキス、アーティチョークエキス、海藻エキス（４）、Ｄ-マンニット、精製水、１，３-ブチレングリコール、濃グリセリン、グリコシルトレハロース・水添デンプン分解物混合溶液、カルボキシメチル・ベータグルカン・ナトリウム、ポリオキシブチレンポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル（３Ｂ．Ｏ．）（８Ｅ．Ｏ．）（５Ｐ．Ｏ．）、ｄ-δ-トコフェロール、ピロ亜硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、１，２-ペンタンジオール、フェノキシエタノール、香料

商品名：チェルラー ホワイト モイスチャー

販売名：チェルラー ホワイト モイスチャー

区分/カテゴリ：医薬部外品/クリーム

内容量/定価：50g/ 8,800円(税込）

公式ECサイト：https://www.almado.jp/cellula/item/000702/

＜ご使用方法＞

朝・晩ともにお使いいただけます。パール大１～２粒を手の平にとり、お顔全体にのばしてなじませてください。

【有効成分】トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム【その他の成分】加水分解卵殻膜、オウゴンエキス、ヨクイニンエキス、アロエエキス（２）、メマツヨイグサ抽出液、チンピエキス、ゲンチアナエキス、ハトムギ発酵液、シソエキス（１）、タイムエキス（１）、アルテロモナス発酵エキス、カモミラエキス（１）、カッコンエキス、クロレラエキス、アーティチョークエキス、海藻エキス（４）、マカデミアナッツ油脂肪酸フィトステリル、トリ２-エチルヘキサン酸グリセリル、ステアリン酸、自己乳化型モノステアリン酸グリセリル、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、メチルポリシロキサン、精製水、濃グリセリン、１，３-ブチレングリコール、ジプロピレングリコール、天然ビタミンＥ、ｄ-δ-トコフェロール、ピロ亜硫酸ナトリウム、モノステアリン酸ソルビタン、カルボキシビニルポリマー、水酸化カリウム、１，２-ペンタンジオール、フェノキシエタノール、香料

商品名：チェルラー パーフェクト クレンジングジェル

区分/カテゴリ：化粧品/クレンジング・洗顔

内容量/定価：150g/ 4,620円(税込） 30g/ 1,155円(税込）

公式ECサイト：

https://www.almado.jp/cellula/item/000534/（150g）

https://www.almado.jp/cellula/item/000509/（30g）

＜ご使用方法＞

朝・晩ともにお使いいただけます。手の平に適量を取り、こすらずにやさしくなじませます。その後、しっかり洗い流してください。

【全成分】水、ヤシ油脂肪酸ＰＥＧ-７グリセリル、ＰＰＧ-１４ポリグリセリル-２エーテル、ペンチレングリコール、ＤＰＧ、加水分解卵殻膜、グリチルリチン酸２Ｋ、ビターオレンジ果実エキス、グリセリン、アロエベラ液汁、ポリクオタニウム-５１、リンゴ果実培養細胞エキス、ＢＧ、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、リンゴ果実エキス、ライム果汁、オレンジ果汁、レモン果汁、マンダリンオレンジ果皮エキス、ブドウ果実エキス、ダイズ種子エキス、アーチチョーク葉エキス、カニナバラ果実油、ダマスクバラ花油、ユズ果皮油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ローマカミツレ花油、パルマローザ油、オニサルビア油、マヨラナ葉油、エンピツビャクシン油、ベタイン、レシチン、ＰＣＡ-Ｎａ、ソルビトール、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、カルボマー、キサンタンガム、水酸化Ｋ、クエン酸

※該当商品は2026年4月頃から順次切り替えとなります。店頭展開日は店舗によって異なります。

■卵殻膜について

卵殻膜は、卵の殻の内側にある厚さ0.07mmの薄い膜のこと。古くから卵殻膜が肌や身体のサポート素材として活用されてきた経緯や、スポーツ分野での身体づくりに関する情報がある他、18種類のアミノ酸・コラーゲン・プロテオグリカン・ヒアルロン酸などのうるおい成分を天然の状態で豊富に含有しています。

アルマードが長年の研究の結果導き出したひとつの答えは、「卵殻膜が“美しさの源泉”を引き出す成分」だということ。年齢を重ねると失われてしまう肌の構造に着目し、美しさを蓄積する力を支える唯一の成分であると考えています。生命力の根源にアプローチする卵殻膜ケアをご自身でぜひ体感してください。

■「CELLULA（チェルラー）」について

cellula(チェルラー)とは、イタリア語で「細胞」。細胞は、生物を形成する基本単位です。生物がつねに健やかであるためには、細胞への深い理解が欠かせません。ブランド名「CELLULA」は、わたしたちが考える継続的な美や健康への基本スタンスを表しています。

CELLULAは、アルマードが独自に研究開発した高品質の卵殻膜で、肌本来の美しさを引き出します。さらに全身から髪、指先までの美しさと健やかな暮らしに寄り添うただ一つのブランドです。

使うほどに実感する喜びをその手に――。今日もこの先も続く、美しさの源泉。CELLULAとうるおいに満ちた輝く未来へ。エイジングケア※2美容液「チェルラー ブリリオ」は俳優の大竹しのぶさんと檀れいさんを、美白※4美容液「チェルラー ホワイト」は松雪泰子さんと栗山千明さんをイメージキャラクターに起用したCMを放映中。

公式ECサイトURL：https://www.almado.jp/cellula/

※1 加水分解卵殻膜（保湿成分） ※2 年齢に応じたケア ※3 チェルラーシリーズにおいて ※4 メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ ※5 キメの整った肌 ※6 マカデミアナッツ油脂肪酸フィトステリル ※7 水（基剤）※8 加水分解卵殻膜（ハリ・柔軟、保湿成分）

■株式会社アルマードについて

健康と美しさをもたらす「卵殻膜」が持つパワーの可能性についていち早く着目し、「CELLULA（チェルラー）」「CELLULA FALCO（チェルラー ファルコ）」「Orphe（オルフェ）」「TO-II（ティーオーツー）」「Ode（オーディ）」「ODE MODE（オーディモード）」「III型（サンガタ）」「AMF（アマフ）」「Nom-lab. PROTEIN（ノムラボ プロテイン）」のブランドで化粧品・健康食品を展開しています。

■会社概要

株式会社アルマード

代表者：代表取締役社長 保科 史朗

事業内容：自社ブランド化粧品・サプリメントの企画・開発・販売ならびにOEM（受託製造）の企画・開発・製造

住所：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-6-2 菱華ビルディング７階

URL：https://www.almado.co.jp/