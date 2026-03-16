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「人生を楽しむための余暇図鑑」に参画
〜静岡大学とヤマハ株式会社のキャリア教育に関する共同研究に当社社員36名が協力〜
ヤマハ発動機株式会社は、国立大学法人静岡大学とヤマハ株式会社が共同開発したキャリア教育サイト「人生を楽しむための余暇図鑑」に、当社社員36名の余暇実践事例を提供しました。
現在、学校で行われているキャリア教育では、「どのような仕事につくか」といった仕事面に焦点が当たりがちです。しかし、人生100年時代を迎えるこれからの社会においては、仕事だけでなく「余暇」をどのように充実させるかという視点も重要であり、「人生を楽しむ」という価値観が一層求められています。
こうした問題意識のもと、静岡大学とヤマハ株式会社は2024年7月から余暇に関する共同研究を始め、「人生を楽しむための余暇図鑑」を開発しました。2025年4月に開設された本サイトでは、約100名のヤマハ社員が余暇をどのように過ごしているのかを紹介しています。
加えてこのほど、36名のヤマハ発動機株社員がどのように余暇を過ごしているかを紹介する内容を追加しました。バードウォッチング、筋トレ、美術鑑賞など、人生を楽しむ大人のさまざまな事例に触れることで、子どもたちが自身の「余暇の過ごし方」や「人生を楽しむこと」について考えを広げることを目的としています。
また、本サイトは、授業で活用できるワークシートや使い方ガイドを無償で提供しています。指導者の方々は、これらの教材を活用することで、準備の負担を抑えながらキャリア教育の授業を実施することが可能です。
ヤマハ発動機株式会社は、本取り組みを通じて、子どもたちが仕事だけでなく余暇も含めた豊かな人生を主体的に考えるきっかけを提供していきます。
余暇図鑑サイト：https://yokazukan.jp/
本件に関するお問合わせ先
技術・研究本部 共創・新ビジネス開発部 共創推進グループ
cocreation@yamaha-motor.co.jp
関連リンク
余暇図鑑
https://yokazukan.jp/
ヤマハ発動機株式会社は、国立大学法人静岡大学とヤマハ株式会社が共同開発したキャリア教育サイト「人生を楽しむための余暇図鑑」に、当社社員36名の余暇実践事例を提供しました。
現在、学校で行われているキャリア教育では、「どのような仕事につくか」といった仕事面に焦点が当たりがちです。しかし、人生100年時代を迎えるこれからの社会においては、仕事だけでなく「余暇」をどのように充実させるかという視点も重要であり、「人生を楽しむ」という価値観が一層求められています。
加えてこのほど、36名のヤマハ発動機株社員がどのように余暇を過ごしているかを紹介する内容を追加しました。バードウォッチング、筋トレ、美術鑑賞など、人生を楽しむ大人のさまざまな事例に触れることで、子どもたちが自身の「余暇の過ごし方」や「人生を楽しむこと」について考えを広げることを目的としています。
また、本サイトは、授業で活用できるワークシートや使い方ガイドを無償で提供しています。指導者の方々は、これらの教材を活用することで、準備の負担を抑えながらキャリア教育の授業を実施することが可能です。
ヤマハ発動機株式会社は、本取り組みを通じて、子どもたちが仕事だけでなく余暇も含めた豊かな人生を主体的に考えるきっかけを提供していきます。
余暇図鑑サイト：https://yokazukan.jp/
本件に関するお問合わせ先
技術・研究本部 共創・新ビジネス開発部 共創推進グループ
cocreation@yamaha-motor.co.jp
関連リンク
余暇図鑑
https://yokazukan.jp/