アトラス、2026年4月に新卒初任給33万円、社員の平均年収15%の引き上げを実施（※）。

株式会社アトラス

『真・女神転生』『ペルソナ』シリーズ、『メタファー：リファンタジオ』などの家庭用ゲームソフトの企画・開発・製造・販売を手掛ける株式会社アトラス(本社：東京都品川区、代表取締役：大橋 修、以下「アトラス」)は、2026年4月に報酬制度を改定し、賃金の引き上げを実施いたします。

当社は、ユーザーの皆様に感動体験を届けていくためには、社員一人ひとりのクリエイティビティの発揮・生産性の向上が重要だと捉え、人材への投資が必要不可欠だと考えています。

物価上昇などの外部要因が変動する中でも、社員が安定した生活ができるよう支援し、一層安心して働くことができる環境を整備してまいります。その施策の一つとして、2026年4月より報酬制度の改定をおこないます。

基本給引き上げを実施するとともに、固定残業時間を30時間から20時間へと見直し、基本給比率を高めることで、社員の裁量ある働き方と安定した処遇の両立を図ります。

この改定により新卒初任給は30万円から33万円に、正社員・契約社員の平均年収は15%の増額となります。

当社は、1986年の創業以来、コンピューターゲームを始めとするデジタルゲーム開発を行ってきました。『真・女神転生』『ペルソナ』『世界樹の迷宮』シリーズなどの独創的で新たな世界観を持った作品を世界に向けて発信しています。

アトラスは「Unique & Universal」のバリューのもと、世界で評価されるRPGメーカーを目指して、ユニークでアトラスらしいゲームをこれからもユーザーの皆様へ届けていきます。

※・・・2026年4月入社の大卒入社の初任給を33万50円とします（内訳 基本給:28万2,900円 固定残業手当4万7,150円（平日残業20時間分））。

また、平均年収増加率については正社員・契約社員における平均値を算出しています。

【アトラスについて】

社名：株式会社アトラス

本社所在地：東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー

設立：2013年9月

代表者：代表取締役社長 大橋修

事業内容：家庭用ゲームソフト等の企画・開発・販売

公式サイト：https://www.atlus.co.jp

株式会社アトラスのプレスリリース一覧：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74872