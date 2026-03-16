【おやつはお肉にしませんか？】おやつカルパスがスタンドパック（チャック付き）になって新登場罪悪感なく、お肉で満足小腹チャージ！！『おやつカルパス34g』2026年3月23日（月）より全国で順次発売

株式会社ヤガイ

カルパスやジャーキーの製造・販売を展開している株式会社 ヤガイ（本社：山形県山形市、代表取締役社長 谷貝 佑一）は、「おやつカルパス34g」を2026年3月23日（月）より新発売いたします。

おやつカルパス34gの特徴

- チョコなどと比べ、エネルギー・炭水化物数値が低い*ため、罪悪感なし！- 持ち運びに便利なスタンドパック（チャック付き）でいつでも小腹満たし！- デスクに置いても気分が上がる可愛いパッケージデザイン＊弊社内調べ

開発背景／商品説明

お菓子を購入する主な目的は小腹対策とされていますが、実は20代女性の6割以上がお菓子を食べる時に、「罪悪感」を感じています。そんな課題をおやつカルパスで解決し、新たな「お肉のおやつ」を楽しんでいただきたく、開発しました。可愛らしいパンダのデザイン、持ち運びに便利なスタンドパック（チャック付き）を採用し、いつでもどこでもお楽しみいただけるお肉のおやつに仕上げました。おやつカルパスは、チョコなどと比べて、エネルギー・炭水化物共に数値が低いため、罪悪感なく食べられる商品です。また、おやつカルパスはお肉を主原料としているため、しっかりと小腹を満たすことができます。

「仕事や勉強の合間」だけでなく、時間のない日の「朝食・ランチ」、小腹が空いた「食事前」など、幅広いシーンでお楽しみいただける商品です。

商品概要

おやつカルパス 34g

販売店舗：各小売店

販売開始：2026年3月23日（月）

販売価格：オープン価格

※店舗によって価格の変動が起こる場合がございます。

※店舗によって発売日が多少遅れる場合がございます。

おやつカルパスについて

2002年9月より発売開始した「おやつカルパス」は、2022年9月で20周年を迎えました。 鶏肉と豚肉を使用したジューシーな味わいで、こどもから大人までお楽しみいただけるソフトな食感が世代を超えて多くの皆様にご愛顧いただいております。

株式会社ヤガイについて

株式会社ヤガイは 1974年8月 山形県にて創業開始いたしました。

創業より畜産珍味を取り扱い、現在では食肉加工食品製造業・食品卸売業・外食事業（牛たん焼専門店 杜の都 太助）を行っております。また「おやつカルパス」は駄菓子としておつまみだけでなくおやつとして幅広い世代のお客様からご好評いただいております。

株式会社ヤガイはこれからも「おいしさはゆたかさ」をスローガンとし、より実りある企業活動に邁進してまいります。

■会社名

株式会社ヤガイ

■代表者

代表取締役社長 谷貝 佑一

■所在地

〒990-9582 山形県山形市富神台8番地

■設立

1974年8月

■事業内容

加工食品製造業、食品卸売業、外食事業

公式ホームページ：https://www.yagai.net/

ファンサイト（おやつカルパスクール）：https://calpasfan.yagai.net/view/post/0/2208986

楽天：https://www.rakuten.co.jp/yagai/

公式X：https://x.com/oyatsupanda