【春からせいろ生活】シリーズ累計40万部突破！　りよ子の「せいろレシピ本」にリアル書店限定で【春夏レシピ特典冊子】が登場

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）が発行する『すべてを蒸したい』シリーズが累計発行部数40万部を突破いたしました。この大ヒットを記念して、2026年3月16日（月）より、リアル書店限定で『すべてを蒸したい せいろレシピ』と、続編の『すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり！』を、それぞれ異なる限定特典冊子付きで販売いたします。

●累計発行部数32万部突破！ 正真正銘、今いちばん売れているせいろ本

2025年に大きなブームとなった「せいろ蒸し」。書店では大々的にせいろ本コーナーが展開されています。数あるせいろ本のなかで、最も売れているのが、2024年9月に発売され、ブームの火付け役となった『すべてを蒸したい せいろレシピ』です。累計発行部数は32万部（※1）を突破し、2025年には、年間ベストセラーの実用書ジャンル1位を獲得しました（※2）。2025年には、続編の『すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり！』、さらにダイエットをテーマにした『すべてを蒸したい せいろダイエット』も発売され、シリーズ累計発行部数は40万部（※3）を超えました。



※1：2026年3月時点、Gakken調べ。

※2：日販調べ、トーハン調べ、ともに1位。

※3：『すべてを蒸したい せいろレシピ』、『すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり！』、『すべてを蒸したい せいろダイエット』の累計発行部数。2026年3月時点、Gakken調べ。

『すべてを蒸したい せいろレシピ』『すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり！』『すべてを蒸したい せいろダイエット』

▼シリーズ一覧はこちら

https://gkp-koushiki.gakken.jp/2026/01/19/92677/

●【リアル書店限定】購入者限定特典冊子「旬を蒸したいせいろレシピ 春～夏編」

せいろというと、寒い季節のイメージを持つ方が多いかもしれませんが、そんなことはありません。みずみずしくやわらかい春野菜も、色鮮やかで栄養豊富な夏野菜も、せいろにかかれば、ただ蒸すだけで絶品料理に。せいろ蒸しが気になるけれど、なかなか手を出せず迷っている…という人は、新生活シーズンのいまこそ、せいろデビューのチャンスです。

そこで、春からのせいろ生活をより楽しんでいただくために、大ベストセラーとなった『すべてを蒸したい せいろレシピ』と、続編の『すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり！』を、春夏向けレシピ冊子付きで展開いたします。3月16日より一部書店で販売中です。

食材のうまみを引き出しながら、手軽に料理ができるせいろは、忙しい日々の食事作りにもぴったりです。春夏レシピの特典冊子が付くこの機会に、ぜひ「せいろ生活」を始めてみてください。

■新規撮り下ろし！『すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり！』購入者限定特典

今回新たに撮り下ろした春夏向けレシピを集めた特典冊子「旬を蒸したい せいろレシピ、おかわり！」が登場。春野菜、夏野菜のおいしさを存分に味わえる書籍未収録レシピのほか、シリーズ最新刊『すべてを蒸したい せいろダイエット』掲載のレシピも特別にご紹介。

▲春の訪れを告げる、お花畑みたいなバーニャカウダです。野菜もソースも一度に蒸して完成！▲蒸した具材をだし汁に浸し、キンキンに冷やして召し上がれ。ゆでだこやトマトから旨みが出るから、味つけは白だしだけで十分おいしい！

■大好評につき復活『すべてを蒸したい せいろレシピ』購入者限定特典

好評にお応えして、昨春に期間限定で配布していた購入者限定特典「旬を蒸したい せいろレシピ」が再登場。書籍未収録の「春のせいろ蒸し」「夏のせいろ蒸し」レシピのほか、季節を楽しむ万能ダレのレシピや、旬野菜の蒸し時間早見表を掲載しています。

▲春野菜の新玉ねぎとスナップえんどうをまるごと蒸して、おかかバターでいただきます。▲暑い夏はキリッと冷やしたそうめんにアツアツの蒸し鶏と蒸しなすをのせて。

※帯に「特典レシピ冊子つき」と記載がある『すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり！』『すべてを蒸したい せいろレシピ』に貼付されています。

※「特典レシピ冊子」の無料配布は行っておりません。購入者限定特典となります。

※「特典レシピ冊子」はなくなりしだい終了となります。

［著者プロフィール］

りよ子

せいろの魅力にとりつかれたOLとして、2023年4月に始めたInstagramで、すべてを蒸したい気持ちを投稿。野菜を蒸すだけのシンプルレシピから、一度に主菜と副菜が完成する同時調理レシピ、ごはんもの、スイーツまで、パパッと作れる簡単レシピが共感を呼び、フォロワー数24万人超えと大人気に。初著書の『すべてを蒸したい せいろレシピ』（Gakken）は、累計発行部数32万部超の大ヒットとなり、第12回料理レシピ本大賞in Japan 2025【料理部門】大賞、楽天Kobo電子書籍Award 2025【人生に役立つ本（国内編）】大賞などを受賞。「せいろブームの火付け役」として、テレビ、Web、雑誌などで活躍中。夫と2人暮らし。好きなものは透明なもの、アニメ、アサヒスーパードライ。（2026年2月時点）

［商品概要］

『すべてを蒸したい せいろレシピ』

著：りよ子

定価：1,540円（税込）

発売日：2024年9月26日

判型：B5判／112ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-802362-4

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380236200(https://hon.gakken.jp/book/2380236200)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058023627(https://www.amazon.co.jp/dp/4058023627)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17944101/(https://books.rakuten.co.jp/rb/17944101/)

＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0DD9P48NT/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DD9P48NT/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/bea59fa369ce36f39e561fa4718b06f8/(https://books.rakuten.co.jp/rk/bea59fa369ce36f39e561fa4718b06f8/)

『すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり！』

著：りよ子

定価：1,540円（税込）

発売日：2025年9月25日

判型：B5判／112ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-802565-9

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380256500(https://hon.gakken.jp/book/2380256500)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058025654(https://www.amazon.co.jp/dp/4058025654)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18294640/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18294640/)

＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHN3KJQN/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHN3KJQN/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/b3e5ee9a04e63f818b8c235f2625d3be/(https://books.rakuten.co.jp/rk/b3e5ee9a04e63f818b8c235f2625d3be/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングスについて

URL：https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。