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QVCジャパン オリジナルブランド「＋grace（プラスグレース）」2026年春の新作バッグ＆ウォレットコレクションを販売
ブランド誕生2周年、春の新生活にふさわしい豊富なカラーバリエーションで3月18日(水)にはToday’s Plus*の特別価格にて販売決定
テレビショッピングを中心としたマルチプラットフォーム通販企業の株式会社QVCジャパン（千葉県千葉市、最高経営責任者（CEO）グレゴリー・ベルトーニ、以下「QVC」）は2024年春に誕生した自社オリジナルブランド「＋grace（プラスグレース）」より2026年の新作コレクションを販売開始し、３月18日(水)にはToday’s Plusの特別価格にて販売いたします。
「＋grace（プラスグレース）」は、QVCが長年培ってきたお客さまとの絆や歴史を背景に誕生したレザーのバッグやウォレットを中心に展開するブランドです。バッグはトレンドを取り入れながらさまざまなファッションに合わせやすいデザインと、軽量設計やバッグ内部の仕切り・ポケットなど使いやすさにもこだわり、手に取りやすい特別価格で展開しております。また、ウォレットもバッグ同様に上品なシュリンクレザーを使用し、小銭入れやカード入れが機能的に配置されるなどの使い勝手の良さにこだわった仕様になっています。この春の新生活にバッグや財布などの小物を新調することで、よりフレッシュな気持ちで迎えるきっかけとしてご提案いたします。
*その日だけの特別価格や限定商品を提供。
■今年の春はお財布の買い替え時 4月は一粒万倍日が4日間
2026年4月には4日間ほど「一粒万倍日」があります。「一粒万倍日」は「一粒の籾（もみ）が万倍にも実り、立派な稲穂になる」という意味を持ち、日本の暦に古くからある吉日で、最近ではお財布の買い替えや使い始めの日として選ぶと金運が万倍にも膨らむとされています。
■4月の新生活スタートに合わせて持ち物を見直すタイミングにも
春は進学・就職・異動など、立場や環境、ライフスタイルが変化する季節でもあります。こうした新生活のスタートに合わせて持ち物を見直す方も多く、その中でも第一印象に影響を与えるアイテムとしてバッグやお財布は欠かせません。特に女性にとってバッグは、単なる荷物入れではなく自己表現のツールであり、日々を共にする相棒のような存在です。そのため、程よくトレンドを取り入れながら、品質・使いやすさ・価格のバランスを重視して選ばれる方も少なくありません。
「＋grace（プラスグレース）」は、年間約2万点の商品を扱うQVCだからこそ実現できる品質と価格のバランスを追求し、日常に寄り添うアイテムをご提案します。
■春の新作バッグ＆ウォレット ラインナップ
商品名：+grace シュリンクレザー スマートポシェット スリムパース付き
商品番号：752301
カラー展開：全5 色（ブラック、スモーキーピンク、レモン、ブルージーン、トープ）
商品内容：バッグ、ショルダーストラップ×１、スリムパース×１ 巾着袋×１
サイズ：20cm（縦）×17cm（横）×8.5cm（マチ）
重量：420g
素材：持ち手：牛革、ショルダーストラップ：牛革
Today‘s Plus 価格：12,727円（税別）
春の明るい装いともマッチしながら、様々なシーンでも浮かない本革の質の良さがにじむデザインです。
商品名：+graceシュリンクレザー バイカラーウォレット
カラー展開：全７色（ブラック/レモン、トープ/コーラルピンク、ブルージーン/トープ、スモーキーピンク/クールグレー、レモン/トープ、ブラウン/スモーキーピンク、クールグレー/ブルージーン） うちクールグレー/ブルージーンはネット限定カラーとなります。
商品番号：752302、752300（クールグレー/ブルージーンのみ）
サイズ：9cm（縦）×11cm（横）×3cm（マチ）
重量：115g 素材：牛革
内側：札入れ×2、オープンポケット×4、カード入れ×8(内２か所札入れ)
外側：ファスナー式小銭入れ×1（中に仕切り有り） Today‘s Plus 価格：7,272円（税別）
■商品特設ページ https://qvc.jp/information/feature/fashion/plusgrace.html
■放送予定日時：2026年3月18日（水）12時、21時『貴女に美と華を添える 「＋grace」presented by QVC』
【お買い物チャンネルQVCの視聴方法】https://qvc.jp/information/watch
※放送に関わる情報は変更になる可能性がございます。
■+grace について
「気がつくといつも同じようなバッグ」「高価なものを買っても数回しか使用していない」などの声を真摯に受け止め、トレンドを取り入れつつ、様々なファッションに馴染みやすく、大人の女性にふさわしい品質でありながらも気軽に使える価格を意識しました。素材は装いを引き立てるデザインやカラー、機能性を考えて、実際に触れて本当に良いものを厳選。バッグを持った時のバランスや使い勝手、快適な重量など、お客さまのリアルな要望を反映しました。
新しいバッグが欲しい時は「+grace」から探そうと思っていただけるブランドを目指しています。
■QVCジャパンについて
株式会社QVCジャパンは、動画を用いて楽しいショッピングをお届けするマルチプラットフォーム通販企業です。「リレーションシップの力を通じて見つける喜びをお届けする」ために、ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、24時間365日休むことなくお届けしています。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やバックストーリーとともにご紹介。QVCは、BS・CS放送のほか、QVC公式サイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では放送やその他情報を発信しています。
関連リンク
+grace商品特設ページ
https://qvc.jp/information/feature/fashion/plusgrace.html
テレビショッピングを中心としたマルチプラットフォーム通販企業の株式会社QVCジャパン（千葉県千葉市、最高経営責任者（CEO）グレゴリー・ベルトーニ、以下「QVC」）は2024年春に誕生した自社オリジナルブランド「＋grace（プラスグレース）」より2026年の新作コレクションを販売開始し、３月18日(水)にはToday’s Plusの特別価格にて販売いたします。
*その日だけの特別価格や限定商品を提供。
■今年の春はお財布の買い替え時 4月は一粒万倍日が4日間
2026年4月には4日間ほど「一粒万倍日」があります。「一粒万倍日」は「一粒の籾（もみ）が万倍にも実り、立派な稲穂になる」という意味を持ち、日本の暦に古くからある吉日で、最近ではお財布の買い替えや使い始めの日として選ぶと金運が万倍にも膨らむとされています。
■4月の新生活スタートに合わせて持ち物を見直すタイミングにも
春は進学・就職・異動など、立場や環境、ライフスタイルが変化する季節でもあります。こうした新生活のスタートに合わせて持ち物を見直す方も多く、その中でも第一印象に影響を与えるアイテムとしてバッグやお財布は欠かせません。特に女性にとってバッグは、単なる荷物入れではなく自己表現のツールであり、日々を共にする相棒のような存在です。そのため、程よくトレンドを取り入れながら、品質・使いやすさ・価格のバランスを重視して選ばれる方も少なくありません。
「＋grace（プラスグレース）」は、年間約2万点の商品を扱うQVCだからこそ実現できる品質と価格のバランスを追求し、日常に寄り添うアイテムをご提案します。
■春の新作バッグ＆ウォレット ラインナップ
商品名：+grace シュリンクレザー スマートポシェット スリムパース付き
商品番号：752301
カラー展開：全5 色（ブラック、スモーキーピンク、レモン、ブルージーン、トープ）
商品内容：バッグ、ショルダーストラップ×１、スリムパース×１ 巾着袋×１
サイズ：20cm（縦）×17cm（横）×8.5cm（マチ）
重量：420g
素材：持ち手：牛革、ショルダーストラップ：牛革
Today‘s Plus 価格：12,727円（税別）
春の明るい装いともマッチしながら、様々なシーンでも浮かない本革の質の良さがにじむデザインです。
商品名：+graceシュリンクレザー バイカラーウォレット
カラー展開：全７色（ブラック/レモン、トープ/コーラルピンク、ブルージーン/トープ、スモーキーピンク/クールグレー、レモン/トープ、ブラウン/スモーキーピンク、クールグレー/ブルージーン） うちクールグレー/ブルージーンはネット限定カラーとなります。
商品番号：752302、752300（クールグレー/ブルージーンのみ）
サイズ：9cm（縦）×11cm（横）×3cm（マチ）
重量：115g 素材：牛革
内側：札入れ×2、オープンポケット×4、カード入れ×8(内２か所札入れ)
外側：ファスナー式小銭入れ×1（中に仕切り有り） Today‘s Plus 価格：7,272円（税別）
■商品特設ページ https://qvc.jp/information/feature/fashion/plusgrace.html
■放送予定日時：2026年3月18日（水）12時、21時『貴女に美と華を添える 「＋grace」presented by QVC』
【お買い物チャンネルQVCの視聴方法】https://qvc.jp/information/watch
※放送に関わる情報は変更になる可能性がございます。
■+grace について
「気がつくといつも同じようなバッグ」「高価なものを買っても数回しか使用していない」などの声を真摯に受け止め、トレンドを取り入れつつ、様々なファッションに馴染みやすく、大人の女性にふさわしい品質でありながらも気軽に使える価格を意識しました。素材は装いを引き立てるデザインやカラー、機能性を考えて、実際に触れて本当に良いものを厳選。バッグを持った時のバランスや使い勝手、快適な重量など、お客さまのリアルな要望を反映しました。
新しいバッグが欲しい時は「+grace」から探そうと思っていただけるブランドを目指しています。
■QVCジャパンについて
株式会社QVCジャパンは、動画を用いて楽しいショッピングをお届けするマルチプラットフォーム通販企業です。「リレーションシップの力を通じて見つける喜びをお届けする」ために、ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、24時間365日休むことなくお届けしています。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やバックストーリーとともにご紹介。QVCは、BS・CS放送のほか、QVC公式サイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では放送やその他情報を発信しています。
関連リンク
+grace商品特設ページ
https://qvc.jp/information/feature/fashion/plusgrace.html