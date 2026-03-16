創業50周年 味の民芸で「春の感謝祭」を3月20日（金）より開催！

株式会社サガミホールディングス

株式会社サガミホールディングスのグループ企業である味の民芸フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市守山区八剣二丁目118番地 代表取締役社長 榊原 晃）は、手延べうどんと和食の『味の民芸』において、「春の感謝祭」を2026年３月20日（金）より３月29日（日）までの10日間、開催いたします。

期間中は味の民芸の人気商品である、定番ちゃんぽんうどん３種を特別価格にて販売。

また、味の民芸創業50周年を記念して、自慢の手羽先、アルコールメニュー、お子様メニュー２種を50％OFFの特別価格にて販売いたします。この機会に是非ご賞味ください。

2026年で50周年を迎える「味の民芸」では、次なる創業100周年に向け、お客様への「感謝」の気持ちを忘れずに、信頼いただけるお店づくりに邁進してまいります。

【春の感謝祭】概要

◆実施期間：2026年３月20日（金）～2026年３月29日（日）10日間

◆実施店舗：全国 味の民芸 50店舗

※尼崎店では実施いたしません

※足利店は3/25（水）から販売開始

【感謝企画１.：人気の定番ちゃんぽんうどん３種を特別価格で！】

定番ちゃんぽんうどん各種

・民芸ちゃんぽんうどん

・長崎ちゃんぽんうどん

・ピリ辛ちゃんぽんうどん

各 税込 1,160円 →特別価格 各 税込1,060円

※麺ランチ「民芸ちゃんぽんうどんランチ」は対象外

味の民芸人気の創作メニュー「ちゃんぽんうどん」が特別価格で！醤油ベースの「民芸ちゃんぽんうどん」、白湯ベースの「長崎ちゃんぽんうどん」、豆板醤を効かせた「ピリ辛ちゃんぽんうどん」の３種からお選びいただけます。

【感謝企画２.：”50” 周年記念 → ”50” ％OFF】

人気の創作メニュー「ちゃんぽんうどん」3種が特別価格！

大人気！自慢の「手羽先」半額！！

税込170円/本 →特別価格 税込80円/本

味の民芸における不動の人気No.1一品メニュー「手羽先」。認められたその味は、2018年の手羽先サミットにて殿堂入り認定を受けました！

タレ・塩・黒酢より選べて、パリッとした皮とジューシーな肉の味わいが人気です。

殿堂入りの人気おつまみ「手羽先」が半額で！

おつまみとご一緒に♪アルコール半額！！

・生ビール中ジョッキ

税込680円 →特別価格 税込340円

・生ビール大ジョッキ

税込860円 →特別価格 税込430円

・ハイボール

税込530円 →特別価格 税込260円

・レモンサワー

税込460円 →特別価格 税込230円

・梅酒

税込460円 →特別価格 税込230円

アルコールもお得！民芸の多彩なおつまみとご一緒に♪

お子様メニューも半額！！

おこさまメニュー２種とおこさまドリンクも感謝の50%OFFにてご提供！

・おこさまきつねうどんセット

税込550円 →特別価格 税込270円

・おこさまえびてんうどんセット

税込580円 →特別価格 税込290円

・おこさまドリンク各種

税込110円 →特別価格 税込50円

【味の民芸について】

人気のおこさまうどんメニュー2種も半額！

1976年岡山県創業、今年で50周年を迎える「味の民芸」は関東地方を中心に、西は岡山まで全国51店舗を展開する、手延べうどんと和食を中心としたレストランです。落ち着いた「和」の空間で、自慢の手延べうどんをはじめ、蕎麦、各種和食メニュー、旬にこだわった限定メニューなどをご提供しております。ご家族やご友人とのお食事から、お一人でのお食事まで、幅広くご利用いただけます。

【手延べうどんの特長】

落ち着いた「和」空間でお食事が楽しめます

包丁を使わずに、延ばし続けて作るため、表面はつるつるとしており、のど越しの良さは天下一品です。手打ちうどんは、麺が太めで硬質な弾力を持つ力強いコシが特長であることから、両者を比較して讃岐（手打ち）の男うどん、備中（手延べ）の女うどんという言葉も生まれたということです。

【出汁とつゆへのこだわり】

手延べ麺をつくるためには、生地づくりから麺の完成までに約30時間以上かけております

「北海道産利尻昆布」と「かつお節」「うるめ節」「さば節」を使用し、毎日店舗にて無添加の『出汁』を引いています。

この『白だし』をベースに特製の返しを加え、つるつるとした手延べうどんに合う『黄金だし』や『つけつゆ』をおつくりしております。

毎日店舗で「味」のベースとなる「白だし」を作成

【サステナビリティの取り組みについて】

株式会社サガミホールディングスは国連 WFP のレッドカップキャンペーンの参加企業として、『和食麺処サガミ』『味の民芸』店舗売上の一部を国連ＷＦＰに寄付し、世界の子どもたちに学校給食支援を行っております。

※国連WFPレッドカップキャンペーン詳細はこちら：https://www.jawfp.org/redcup/

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