創業50周年 味の民芸で「春の感謝祭」を3月20日（金）より開催！
株式会社サガミホールディングスのグループ企業である味の民芸フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市守山区八剣二丁目118番地 代表取締役社長 榊原 晃）は、手延べうどんと和食の『味の民芸』において、「春の感謝祭」を2026年３月20日（金）より３月29日（日）までの10日間、開催いたします。
期間中は味の民芸の人気商品である、定番ちゃんぽんうどん３種を特別価格にて販売。
また、味の民芸創業50周年を記念して、自慢の手羽先、アルコールメニュー、お子様メニュー２種を50％OFFの特別価格にて販売いたします。この機会に是非ご賞味ください。
2026年で50周年を迎える「味の民芸」では、次なる創業100周年に向け、お客様への「感謝」の気持ちを忘れずに、信頼いただけるお店づくりに邁進してまいります。
【春の感謝祭】概要
◆実施期間：2026年３月20日（金）～2026年３月29日（日）10日間
◆実施店舗：全国 味の民芸 50店舗
※尼崎店では実施いたしません
※足利店は3/25（水）から販売開始
【感謝企画１.：人気の定番ちゃんぽんうどん３種を特別価格で！】
定番ちゃんぽんうどん各種
・民芸ちゃんぽんうどん
・長崎ちゃんぽんうどん
・ピリ辛ちゃんぽんうどん
各 税込 1,160円 →特別価格 各 税込1,060円
※麺ランチ「民芸ちゃんぽんうどんランチ」は対象外
味の民芸人気の創作メニュー「ちゃんぽんうどん」が特別価格で！醤油ベースの「民芸ちゃんぽんうどん」、白湯ベースの「長崎ちゃんぽんうどん」、豆板醤を効かせた「ピリ辛ちゃんぽんうどん」の３種からお選びいただけます。
人気の創作メニュー「ちゃんぽんうどん」3種が特別価格！
【感謝企画２.：”50” 周年記念 → ”50” ％OFF】
大人気！自慢の「手羽先」半額！！
税込170円/本 →特別価格 税込80円/本
味の民芸における不動の人気No.1一品メニュー「手羽先」。認められたその味は、2018年の手羽先サミットにて殿堂入り認定を受けました！
タレ・塩・黒酢より選べて、パリッとした皮とジューシーな肉の味わいが人気です。
殿堂入りの人気おつまみ「手羽先」が半額で！
おつまみとご一緒に♪アルコール半額！！
・生ビール中ジョッキ
税込680円 →特別価格 税込340円
・生ビール大ジョッキ
税込860円 →特別価格 税込430円
・ハイボール
税込530円 →特別価格 税込260円
・レモンサワー
税込460円 →特別価格 税込230円
・梅酒
税込460円 →特別価格 税込230円
アルコールもお得！民芸の多彩なおつまみとご一緒に♪
お子様メニューも半額！！
おこさまメニュー２種とおこさまドリンクも感謝の50%OFFにてご提供！
・おこさまきつねうどんセット
税込550円 →特別価格 税込270円
・おこさまえびてんうどんセット
税込580円 →特別価格 税込290円
・おこさまドリンク各種
税込110円 →特別価格 税込50円
人気のおこさまうどんメニュー2種も半額！
【味の民芸について】
1976年岡山県創業、今年で50周年を迎える「味の民芸」は関東地方を中心に、西は岡山まで全国51店舗を展開する、手延べうどんと和食を中心としたレストランです。落ち着いた「和」の空間で、自慢の手延べうどんをはじめ、蕎麦、各種和食メニュー、旬にこだわった限定メニューなどをご提供しております。ご家族やご友人とのお食事から、お一人でのお食事まで、幅広くご利用いただけます。
落ち着いた「和」空間でお食事が楽しめます
【手延べうどんの特長】
包丁を使わずに、延ばし続けて作るため、表面はつるつるとしており、のど越しの良さは天下一品です。手打ちうどんは、麺が太めで硬質な弾力を持つ力強いコシが特長であることから、両者を比較して讃岐（手打ち）の男うどん、備中（手延べ）の女うどんという言葉も生まれたということです。
手延べ麺をつくるためには、生地づくりから麺の完成までに約30時間以上かけております
【出汁とつゆへのこだわり】
「北海道産利尻昆布」と「かつお節」「うるめ節」「さば節」を使用し、毎日店舗にて無添加の『出汁』を引いています。
この『白だし』をベースに特製の返しを加え、つるつるとした手延べうどんに合う『黄金だし』や『つけつゆ』をおつくりしております。
毎日店舗で「味」のベースとなる「白だし」を作成
【サステナビリティの取り組みについて】
株式会社サガミホールディングスは国連 WFP のレッドカップキャンペーンの参加企業として、『和食麺処サガミ』『味の民芸』店舗売上の一部を国連ＷＦＰに寄付し、世界の子どもたちに学校給食支援を行っております。
※国連WFPレッドカップキャンペーン詳細はこちら：https://www.jawfp.org/redcup/
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