この価格でこの満足感！『ニラ玉ラーメン』ランチ限定で登場

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イオングループのオリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市/代表：後藤雅之）は、中華料理店「れんげ食堂Toshu」にて、2026年3月16日（月）より、ランチタイム限定で「ニラ玉ラーメン」を販売いたします。

ランチタイム限定で登場！

れんげ食堂Toshuで人気の一品「ニラ玉」を、ラーメンの主役に仕立てました。

国産小麦100％使用の麺は、つるっとした喉ごしと程よい弾力が自慢です。醤油ベースのスープに、ふわとろ玉子のバランスがクセになる味わいに仕上げました。

ランチにぴったり、忙しい日でも手軽に満足感を味わえる一杯です。さらに、ワンコインで楽しめる“しあわせ”を、ぜひれんげ食堂Toshuで体験してみてください。

※本商品は、OPEN～17時までのランチタイム限定での販売となります。

商品概要

■ニラ玉ラーメン

本体価格454円（税込価格499.40円）

販売概要

販売店舗：れんげ食堂Toshu全店

販売開始：2026年3月16日（月）より

販売時間：各店舗の営業時間

店舗情報：https://shop.toshu.co.jp/toshu/

※在庫が無くなり次第終了とさせていただきます。

中華レストラン「れんげ食堂Toshu」について

"れんげから広がる、ちょうどいい しあわせ"

「れんげ食堂Toshu」の名前には、「れんげ」から広がるおいしい食事で、日常を幸せにしたいという想いが込められています。和食に「箸」が欠かせないように、中華料理には「れんげ」が欠かせません。また、植物の「れんげ」の花言葉は「幸せ」です。

「れんげ食堂Toshu」では、人気の定番料理メニューに加え、れんげ食堂ならではのセットメニューやお酒、また、テイクアウトメニューもご用意しています。

自宅や職場とは違った心地の良い場所として、おひとりで、グループやご家族でも、気軽に楽しんでいただける中華食堂です。

X：https://x.com/renge_PR

LINE：https://lin.ee/unvjkip/

オリジン東秀株式会社について

代表者：代表取締役社長 後藤 雅之

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

設立：1966年（昭和41年）9月

事業内容：イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜販売のオリジン事業や外食事業の運営、イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業の展開を行なっております。

ブランド：キッチンオリジン/オリジン弁当/オリジンデリカ/武蔵野うどん小麦晴れ/鉄鍋焼きスパ ゲッティ

公式サイト：https://www.toshu.co.jp/