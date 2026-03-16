古紙100％の用紙。石川県への貢献にも繋がる「おきあがみ」を取り扱いスタート

株式会社 高速オフセット

株式会社高速オフセット（本社：大阪市西区、代表：島田 智、以下高速オフセット）は、キンコーズ・ジャパン株式会社様（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡辺浩基、以下 キンコーズ様）が提供する「おきあがみ」の取り扱いをスタートしました。

石川県で生まれた地域循環型再生紙「おきあがみ」とは

おきあがみは、石川県で回収した古紙を石川県の製紙工場で製造加工する古紙100％の用紙です。

キンコーズ様と地元企業が手を取り合い、「石川県 紙の地産地消プロジェクト」として2023年11月にプロジェクトがスタートしました。

用紙の名前は、石川県の希少伝統工芸「加賀八幡起上り」が由来。「加賀八幡起上り」は、石川県金沢市の伝統的な郷土玩具。七転八起の精神で健康、長寿、商売繁盛の願いが込められ、出産祝いや新年の贈り物として親しまれているご当地品です。

和紙で作られた縁起物で、かつ「起き上がる」は「再生」に通じることから、相応しいモチーフとして公募で選ばれました。

おきあがみ取り扱いの背景

高速オフセットでは、2023年からサステナブル紙のプロジェクト「KAMIKEN」を運営しています。「ワクワクする紙製品でサステナブルな世界をつくる」をキャッチコピーに、サステナブル紙を活用した印刷物やワークショップを通じて啓発活動を実施しています。

おきあがみの取り扱いをスタートすることで、同じ印刷業の企業として、資源を有効活用するサーキュラーエコノミー・循環型社会の実現に向けての取り組みを高めていくことを目指しています。

おきあがみの特徴

少しグレーがかった色味に、古紙特有の赤や青などのつぶつぶの色味が混ざっています。

用紙の厚みは、薄め（80g/平方メートル ）と厚め（170g/平方メートル ）の2種類をご用意。

薄め（80g/平方メートル ）は、新聞風の印刷物にもおすすめ。

厚め（170g/平方メートル ）は、リーフレットやポストカード、ポスターにも活用しやすい厚みです。

売上の一部を能登半島地震の義援金として寄付

おきあがみの売上の一部は、能登半島地震の義援金として寄付を行い、地域貢献へも繋げています。

高速オフセットでは、「おきあがみ」の活用を増やすことで、日本地域への貢献活動にも寄与していきます。

用紙サンプル依頼＆お問い合わせ

お気軽にご相談ください。

また、当社での印刷をご希望される方で、おきあがみのサンプルを取り寄せたい方は、お問い合わせフォームに「おきあがみサンプル希望」とご記入ください。

●お問い合わせフォームはこちら

https://www.kousoku-offset.co.jp/services-form/

※サンプルは当社で印刷をご希望される法人様が対象です。企業・団体名を必ずご記載ください。

※サンプルは数に限りがあります。予告なく配布を終了することがございます。あらかじめご了承ください。

※同業他社様からのご依頼はお断りする場合がございます。

会社概要

社名：株式会社高速オフセット

本社所在地：大阪市西区北堀江2-5-24 KOUSOKU堀江ビル

コーポレートサイト：https://www.kousoku-offset.co.jp/

※PR Timesを見ての営業メール、電話は固くお断りいたします。

総合印刷会社の高速オフセットは、様々な企業様・関連団体様と連携し、啓発活動に取り組んでまいります。サステナブルな社会への実現に貢献してまいります。

沿革

・1986年 毎日新聞社とその関連会社の出資により株式会社高速オフセット設立

・2005年 大阪まちなみ賞「緑化賞」受賞（堺本工場）

・2006年 日本緑化センター会長奨励賞受賞（堺本工場）

・2007年 ISO14001:2004認証取得（本社、堺本工場、堺分工場）

・2008年 FSC(R)-COC認証(FSC-C020167)取得

・2010年 プライバシーマーク付与認定取得

・2012年 持ち株会社・毎日新聞グループホールディングスが100％株式を保有する子会社となる。大阪ストップ温暖化賞 優秀賞を受賞。摂津工場へISO14001認証を拡張。優良高圧ガス関係事業所の知事表彰を受賞

・2013年 太陽光発電稼働。日本印刷産業連合会奨励賞を受賞（堺工場、商業印刷センター）。Japan Color 認証制度の標準印刷認証を取得（商業印刷センター）

・2014年 ISO14001認証取得（岡山支社・工場）

・2015年 ISO14001 認証取得（東京支社、京都営業所）

・2017年 ISO14001 自主運営へ切り替え

・2021年 オフセット輪転機の抗菌加工印刷・抗菌剤入り静電除去液開発で特許取得

・2023年 ワンプラネット・ペーパー(R)協議会入会。「エコプロ2023」にて紙研究所を初出展。サステナブル紙普及プロジェクト「KAMIKEN」本格始動。本社を大阪市北区梅田の毎日新聞ビルから大阪市西区北堀江のKOUSOKU堀江ビルに移転

・2024年 子ども環境教育情報紙「エコチル」オフィシャルパートナープログラム2024に参画。「エコプロ2024」にてサステナブル紙展を展示

・2025年 「エコチルSDGs探検隊！親子で学ぶジュニアSDGsキャンプ in 万博」に参画。株式会社類設計室が運営する学習塾「類塾プラス」と共創活動を実施。「エコプロ2025」に出展

・2026年 堺工場・商業印刷センターと首都圏工場が「環境推進工場」登録

※サステナブル紙啓発チーム「KAMIKEN」の活動履歴は、KAMIKEN公式サイト内「お知らせ・メディア掲載」ページをご参照ください。

https://www.kousoku-offset.co.jp/kamiken/kamiken-news/