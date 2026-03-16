春爛漫の大田を満喫！「おおたの桜を楽しもう2026」を開催します

一般社団法人大田観光協会

一般社団法人大田観光協会は、今年も「おおたの桜を楽しもう2026」を開催します。区内各所の桜スポットを巡るデジタルスタンプラリーや写真投稿企画など、春を満喫できる多彩なイベントで、おおたの魅力を再発見してください。

「おおたの桜を楽しもう ２０２６」の詳細・応募規約

https://o-2.jp/eventinfo/sakura2026/

【実施企画の概要】

１.おおたの桜デジタルスタンプラリー

【内容】区内の26の桜スポットと７つのお店を巡り、デジタルスタンプを集めるイベントです。スタンプ獲得数に応じて参加賞の進呈や各種賞品が当たる抽選を実施します。

【期間】3月16日(月)から4月13日(月)まで

【賞品】

スタンプ5個：応募者全員「はねぴょん黒湯入浴剤」

スタンプ10個：抽選で30名様「山口体験美術館チケット（体験付）」

スタンプ20個：抽選で合計6名様「大田区の美味しいもの（5,000円相当）」

・はねぴょんグルメセット（2名）

・TATSUMI-辰-お食事券（２名）

・世界で一つのプレゼント 北嶋屋 お酒（2名）

スタンプ33個：抽選で合計4名様「コンプリート賞」

・LUXURY FLIGHT体験 LUXURY FLIGHT HICity Fighter店（１名）

・ヴィラフォンテーヌ 羽田空港「泉天空の湯 羽田空港」ペア入場券（１組２名）

・はねぴょんと一緒にプロカメラマン撮影体験（１名）

・羽田エクセルホテル東急 アフタヌーンティー ペア（１組２名）

２.みんなでつくるおおたの桜フォトギャラリー

【内容】大田区内で2026年に撮影した桜の写真を投稿していただく参加型企画です。投稿写真はフォトギャラリーに掲載されます。

【期間】3月16日(月)から4月13日(月)まで

【賞品】

投稿者全員に「はねぴょん黒湯入浴剤」

投稿者の中から抽選で５名様「OTAお楽しみBOX」

池上本門寺・五重の塔桜坂大森ふるさとの浜辺公園

３.桜地図×「あそびつくせ！大田区」

午年にちなんで馬に関する情報を盛り込み、大田区全域を網羅した桜地図を無料配布します。

【お問合せ】

一般社団法人 大田観光協会

〒144-0035

東京都大田区南蒲田1-20-20 大田区産業プラザ２階

TEL:03-3734-0202

FAX:03-3734-0203

E-mail:info@o-2.jp

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