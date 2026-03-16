【広島／世羅】2026年3月28日OPEN！「さくら祭り」から世羅高原の花イベントスタート《世羅高原農場》

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株式会社 世羅高原農場

桜と青空を見上げるように楽しめる会場の丘

世羅高原農場グループの新しいシーズンを迎えるイベント「さくら祭り」の開催日が決まりました。春休みのおでかけに、卒園・入学の記念撮影に、桜と菜の花が彩る世羅高原の丘にお越しください。




「さくら祭り」2025年の様子

イベント概要

【期間】2026年3月28日（土）～4月上旬（咲き終わりまで）


【開園時間】9:00～17:00（最終入園16:30)


【休園日】期間中なし
【入園料】大人700～1,000円／小人（4歳～小学生）300～500円 ※開花状況により変動します。
【会場】世羅高原農場（広島県世羅郡世羅町別迫1124-11）


おすすめスポット


桜のれん

130メートルつづく桜並木の道は人気の撮影スポットです（写真は2025年の様子）

三春の丘

桜のピンク、菜の花の黄色、空の青。３つの春色が広がるエリア（写真は過去の様子）

せせらぎの谷

和傘を設置して和の雰囲気を楽しめるエリアです（写真はイメージです）

おすすめイベント



写真は2025年の様子
夜桜　ライトアップ

昼間とは違うしっとりとした雰囲気をお楽しみいただけます。



【開催日】開花状況により決定※事前にお知らせします


【時間】18：00～20：00（最終受付19：00）






写真はイメージです
フードトラックDAY

期間限定、日替わりでフードトラックが出店します。お花見のおともに地元のグルメをご賞味ください。



【開催日】4月4日（土）・5日（日）


【場所】園内　花なりキッチン付近






写真は2025年の様子
メモリアルポートレート

プロカメラマンによる撮影会です。



【開催日】4月4日（土）


【時間】11：00～17：00


【コース】３コース　※詳細は公式サイトをご覧ください



Aコース（予約不要）


【料金】1,400円（税込み・入園料別途）
【撮影時間】約5分



Bコース（要予約）


【料金】6,800円（税込み・入園料別途）
【シェア割】800円引きで6,000円
【撮影時間】約20分



Cコース（要予約）


【料金】16,800円（税込み・入園料別途）
【シェア割】1,000円引きで15,800円
【撮影時間】約45分



【予約】専用フォーム







申込フォーム :
https://ws.formzu.net/fgen/S12171773/



写真はイメージです
春のポップアップ

作家さんによる、春の記念になるような似顔絵ワークショップや、イラストの販売を行います。



【開催日】4月5日（日）





体験メニュー



体験の様子（うちわ）
和の絵付け体験

小さな和のアイテム（和傘、扇子、うちわ）に絵付けをしてオリジナルのお土産を持ち帰ることができます。



【場所】お土産ショップ　わごころ


【時間】9：00～16：30（最終受付16：00）


【予約】不要


【料金】和傘：1,000円／扇子：1,000円／うちわ：600円







願い絵馬

桜咲く谷で、絵馬に願いをお書きください。



【場所】せせらぎの谷


【料金】１枚200円







グルメ＆ショップ



農場バーガー

世羅のこだわり食材を使用し、うま味がぎゅっと詰まった渾身のバーガー。ここでしか食べられないご当地バーガーをご賞味ください。



【販売場所】キッチンカー


【営業時間】10：00～15：30（L.O.15：00）





花なりキッチン

季節のドリンクやご飯・麺類などテイクアウト商品を販売しています。


【営業時間】10：00～16：30（ラストオーダー15：30）



お土産ショップ　わごころ

地元世羅のお菓子や特産品、世羅高原農場オリジナルの商品などを販売しています。季節の花モチーフの雑貨やガーデングッズなども取りそろえています。


【営業時間】9：00～17：00