【広島／世羅】2026年3月28日OPEN！「さくら祭り」から世羅高原の花イベントスタート《世羅高原農場》

株式会社 世羅高原農場桜と青空を見上げるように楽しめる会場の丘

世羅高原農場グループの新しいシーズンを迎えるイベント「さくら祭り」の開催日が決まりました。春休みのおでかけに、卒園・入学の記念撮影に、桜と菜の花が彩る世羅高原の丘にお越しください。

「さくら祭り」2025年の様子イベント概要

【期間】2026年3月28日（土）～4月上旬（咲き終わりまで）

【開園時間】9:00～17:00（最終入園16:30)

【休園日】期間中なし

【入園料】大人700～1,000円／小人（4歳～小学生）300～500円 ※開花状況により変動します。

【会場】世羅高原農場（広島県世羅郡世羅町別迫1124-11）

おすすめスポット

おすすめイベント

桜のれん130メートルつづく桜並木の道は人気の撮影スポットです（写真は2025年の様子）三春の丘桜のピンク、菜の花の黄色、空の青。３つの春色が広がるエリア（写真は過去の様子）せせらぎの谷和傘を設置して和の雰囲気を楽しめるエリアです（写真はイメージです）写真は2025年の様子夜桜 ライトアップ

昼間とは違うしっとりとした雰囲気をお楽しみいただけます。

【開催日】開花状況により決定※事前にお知らせします

【時間】18：00～20：00（最終受付19：00）

写真はイメージですフードトラックDAY

期間限定、日替わりでフードトラックが出店します。お花見のおともに地元のグルメをご賞味ください。

【開催日】4月4日（土）・5日（日）

【場所】園内 花なりキッチン付近

写真は2025年の様子メモリアルポートレート

プロカメラマンによる撮影会です。

【開催日】4月4日（土）

【時間】11：00～17：00

【コース】３コース ※詳細は公式サイトをご覧ください

Aコース（予約不要）

【料金】1,400円（税込み・入園料別途）

【撮影時間】約5分

Bコース（要予約）

【料金】6,800円（税込み・入園料別途）

【シェア割】800円引きで6,000円

【撮影時間】約20分

Cコース（要予約）

【料金】16,800円（税込み・入園料別途）

【シェア割】1,000円引きで15,800円

【撮影時間】約45分

【予約】専用フォーム

申込フォーム :https://ws.formzu.net/fgen/S12171773/

写真はイメージです春のポップアップ

作家さんによる、春の記念になるような似顔絵ワークショップや、イラストの販売を行います。

【開催日】4月5日（日）

体験メニュー

体験の様子（うちわ）和の絵付け体験

小さな和のアイテム（和傘、扇子、うちわ）に絵付けをしてオリジナルのお土産を持ち帰ることができます。

【場所】お土産ショップ わごころ

【時間】9：00～16：30（最終受付16：00）

【予約】不要

【料金】和傘：1,000円／扇子：1,000円／うちわ：600円

願い絵馬

桜咲く谷で、絵馬に願いをお書きください。

【場所】せせらぎの谷

【料金】１枚200円

グルメ＆ショップ

農場バーガー

世羅のこだわり食材を使用し、うま味がぎゅっと詰まった渾身のバーガー。ここでしか食べられないご当地バーガーをご賞味ください。

【販売場所】キッチンカー

【営業時間】10：00～15：30（L.O.15：00）

花なりキッチン

季節のドリンクやご飯・麺類などテイクアウト商品を販売しています。

【営業時間】10：00～16：30（ラストオーダー15：30）

お土産ショップ わごころ

地元世羅のお菓子や特産品、世羅高原農場オリジナルの商品などを販売しています。季節の花モチーフの雑貨やガーデングッズなども取りそろえています。

【営業時間】9：00～17：00