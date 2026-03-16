【広島／世羅】2026年3月28日OPEN！「さくら祭り」から世羅高原の花イベントスタート《世羅高原農場》
桜と青空を見上げるように楽しめる会場の丘
世羅高原農場グループの新しいシーズンを迎えるイベント「さくら祭り」の開催日が決まりました。春休みのおでかけに、卒園・入学の記念撮影に、桜と菜の花が彩る世羅高原の丘にお越しください。
「さくら祭り」2025年の様子
イベント概要
【期間】2026年3月28日（土）～4月上旬（咲き終わりまで）
【開園時間】9:00～17:00（最終入園16:30)
【休園日】期間中なし
【入園料】大人700～1,000円／小人（4歳～小学生）300～500円 ※開花状況により変動します。
【会場】世羅高原農場（広島県世羅郡世羅町別迫1124-11）
おすすめスポット
桜のれん
130メートルつづく桜並木の道は人気の撮影スポットです（写真は2025年の様子）
三春の丘
桜のピンク、菜の花の黄色、空の青。３つの春色が広がるエリア（写真は過去の様子）
せせらぎの谷
和傘を設置して和の雰囲気を楽しめるエリアです（写真はイメージです）
おすすめイベント
写真は2025年の様子
夜桜 ライトアップ
昼間とは違うしっとりとした雰囲気をお楽しみいただけます。
【開催日】開花状況により決定※事前にお知らせします
【時間】18：00～20：00（最終受付19：00）
写真はイメージです
フードトラックDAY
期間限定、日替わりでフードトラックが出店します。お花見のおともに地元のグルメをご賞味ください。
【開催日】4月4日（土）・5日（日）
【場所】園内 花なりキッチン付近
写真は2025年の様子
メモリアルポートレート
プロカメラマンによる撮影会です。
【開催日】4月4日（土）
【時間】11：00～17：00
【コース】３コース ※詳細は公式サイトをご覧ください
Aコース（予約不要）
【料金】1,400円（税込み・入園料別途）
【撮影時間】約5分
Bコース（要予約）
【料金】6,800円（税込み・入園料別途）
【シェア割】800円引きで6,000円
【撮影時間】約20分
Cコース（要予約）
【料金】16,800円（税込み・入園料別途）
【シェア割】1,000円引きで15,800円
【撮影時間】約45分
【予約】専用フォーム
申込フォーム :
https://ws.formzu.net/fgen/S12171773/
写真はイメージです
春のポップアップ
作家さんによる、春の記念になるような似顔絵ワークショップや、イラストの販売を行います。
【開催日】4月5日（日）
体験メニュー
体験の様子（うちわ）
和の絵付け体験
小さな和のアイテム（和傘、扇子、うちわ）に絵付けをしてオリジナルのお土産を持ち帰ることができます。
【場所】お土産ショップ わごころ
【時間】9：00～16：30（最終受付16：00）
【予約】不要
【料金】和傘：1,000円／扇子：1,000円／うちわ：600円
願い絵馬
桜咲く谷で、絵馬に願いをお書きください。
【場所】せせらぎの谷
【料金】１枚200円
グルメ＆ショップ
農場バーガー
世羅のこだわり食材を使用し、うま味がぎゅっと詰まった渾身のバーガー。ここでしか食べられないご当地バーガーをご賞味ください。
【販売場所】キッチンカー
【営業時間】10：00～15：30（L.O.15：00）
花なりキッチン
季節のドリンクやご飯・麺類などテイクアウト商品を販売しています。
【営業時間】10：00～16：30（ラストオーダー15：30）
お土産ショップ わごころ
地元世羅のお菓子や特産品、世羅高原農場オリジナルの商品などを販売しています。季節の花モチーフの雑貨やガーデングッズなども取りそろえています。
【営業時間】9：00～17：00