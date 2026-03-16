「サンリオ展 FINAL ver.」通常チケット発売！FINAL ver. 限定の展示コンテンツも情報解禁！

株式会社TBSグロウディア

2026年4月9日(木)～6月21日(日)まで森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ森タワー52階）で開催する「サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史」では、同じく4月9日(木)～投票開始となる、株式会社サンリオが開催するサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の特集コーナーが新設。サンリオ展史上最大となる200ものキャラクターが展示に登場し、過去から現在に至るまでわたしたちの生活に寄り添ってきた大人気のサンリオキャラクターグッズも大幅に展示点数を増量してお届けします！

展示イメージ（※実際の展示とは異なる場合があります）

「サンリオキャラクター大賞」特集コーナーでは、なんとサンリオキャラクターにまつわるクイズをたっぷり100問出題！鑑賞しながらクイズにも参加できるインタラクティブな展示を予定。歴代キャラクターやまだ知らないキャラクターたちの新たな魅力を知ることができます。

FINAL ver.で初登場の展示となりますので、お見逃しなく！

本展の通常チケットは3月16日(月)10:00～販売開始します。本展は全日日時指定制となっておりますので、チケットのお買い求めはお早めに！

【通常チケット】

3月16日(月) 10:00発売

▼料金

一般／大学・専門学生 [平日]2,400円 [土・日・祝日]2,800円

小学・中学・高校生 [平日]1,000円 [土・日・祝日]1,200円（すべて税込）

▼販売場所

・森アーツセンターギャラリーオンラインチケット

・アソビュー！

・TBSチケット

※全日日時指定制 ※チケットは売り切れる可能性があります。

※未就学児無料

※障がい者手帳（身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳）をお持ちの方1名とその付き添いの方1名までは、入場料金が半額です。チケットカウンター（六本木ヒルズ森タワー3階）にお越しください（当日分のみ）。

※高校生以下はご入場の際、学生証など年齢がわかるもののご提示が必要です。

※購入後のキャンセル・券種変更・日時変更・払い戻し・再発行は一切できません。

※小学生までのご来場は18歳以上の保護者1名による同伴が必要です。また、保護者1名につき同伴できるお子様は2名までとなります。

※日時指定券に空きがある場合のみ、チケットカウンター(六本木ヒルズ森タワー3階)で当日券を販売します。

【オリジナルトートバッグ付き先行チケット】※販売中

3月2日(月) 10:00より販売中

▼料金

一般／大学・専門学生のみ 6,500円(税込)

※平日/土・日・祝日共通料金、日時指定予約は不要です。

※数量限定、無くなり次第販売終了。

▼販売場所

森アーツセンターギャラリーオンラインチケット

▼注意事項

※本チケットは展覧会入場券とオリジナルトートバッグがセットになったチケットです。

※本チケットに付属するオリジナルトートバッグは、本展会場内特設ショップでの販売はございません。

※オリジナルトートバッグは本チケット1枚のご提示につき1個、会期中のご入場当日に限り、展示室内の引換カウンターにてお渡しします。

※会期外や展覧会場以外、郵送でのお引換えなどはできません。

※購入後のキャンセル・払い戻し・再発行は一切できません。

【サンリオ展 FINAL ver.】

株式会社サンリオの創業60年を記念して2021年から日本各地を巡回してきた「サンリオ展」が、新たなコンテンツを携えてパワーアップし、東京・六本木に戻ってきます。

サンリオの60年を超える歴史を辿ると同時に、「カワイイ」文化がどう成長していったか？またその裏にある「サンリオの想い」を貴重なデザインや商品とともに、深く解説していく展覧会です。

カワイイは世界の共通語。そして、それはすべて「サンリオ」が教えてくれた！

サンリオが贈るカワイイ世界を全身で体感してください。

■開催概要

【展覧会名】サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史

【会 期】2026年4月9日(木)～6月21日(日) 会期中無休

【開館時間】日～金曜日 10:00～18:00

土曜日・祝日 10:00～20:00

※4/9(木)は15:00～20:00

※5/6(水・休)は18:00閉館

※入館は閉館の30分前まで

【会 場】森アーツセンターギャラリー (六本木ヒルズ森タワー52階)

【主 催】サンリオ展FINAL実行委員会

【公式サイト】https://tokyofinalexhibition.com

【公式X/Instagram】@sanrioart_final

▼展覧会メインビジュアル

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP660009