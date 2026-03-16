企業の“見えない強み”を数値化する ノウハウ価値評価アプリをリリース

大森特許事務所

1. 開発背景

企業活動の中で日々蓄積されるノウハウは、本来大きな価値を持ちながら、数値化が難しいため評価の対象から漏れがちでした。特に以下のような知識は、外部に伝えにくいにもかかわらず、企業競争力の源泉となっています。

・ トライ＆エラーで培われた実務ノウハウ

・ 生成AIなど最新技術に関する先行知識

・ 人・もの・金・情報に関する運用ノウハウ

2. アプリの特徴

・ ノウハウの具体的内容を開示せずに価値をスコア化

・ 強みを一目で伝えるビジュアルレポートをPDF出力

・ チャートに基づく分析コメントを自動生成して記述

・ 使用形態は2年又は5年の使用契約（安価な基本料金）

※使用案件につき経済利益の２％を使用料

3. 活用シーン

・ スタートアップ支援・企業価値評価

・ M&A・事業承継の事前準備

・ 資金調達時の強みの説明

・ 共同研究・アライアンスの交渉材料

・ 採用活動での企業魅力の可視化

4. お問い合わせ

大森特許事務所

TEL：06-6147-6646

Email：omori@omoritokkyo.com

Web：https://omoritokkyo.com(https://omoritokkyo.com)

以上