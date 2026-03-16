企業の“見えない強み”を数値化する ノウハウ価値評価アプリをリリース

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大森特許事務所




1. 開発背景


企業活動の中で日々蓄積されるノウハウは、本来大きな価値を持ちながら、数値化が難しいため評価の対象から漏れがちでした。特に以下のような知識は、外部に伝えにくいにもかかわらず、企業競争力の源泉となっています。


・ トライ＆エラーで培われた実務ノウハウ


・ 生成AIなど最新技術に関する先行知識


・ 人・もの・金・情報に関する運用ノウハウ


2. アプリの特徴


・ ノウハウの具体的内容を開示せずに価値をスコア化


・ 強みを一目で伝えるビジュアルレポートをPDF出力


・ チャートに基づく分析コメントを自動生成して記述


・ 使用形態は2年又は5年の使用契約（安価な基本料金）


　※使用案件につき経済利益の２％を使用料






3. 活用シーン


・ スタートアップ支援・企業価値評価


・ M&A・事業承継の事前準備


・ 資金調達時の強みの説明


・ 共同研究・アライアンスの交渉材料


・ 採用活動での企業魅力の可視化


4. お問い合わせ


大森特許事務所


TEL：06-6147-6646


Email：omori@omoritokkyo.com


Web：https://omoritokkyo.com(https://omoritokkyo.com)


以上