まつげエクステ用人工毛「NUMERO KURO」まつげエクステ・アイビューティー商材メーカー 松風が発売

株式会社松風

まつげエクステンション商材をはじめとするアイビューティー商材の製造・販売を手がける株式会社松風（本社：大阪府大阪市、代表取締役：廣岡孝繁）は、まつげエクステ用フラットラッシュ人工毛「NUMERO KURO（ヌメロ クロ）」を2026年3月16日（月）より発売いたします。本製品は、NUMEROブランドの人気シリーズ「NUMEROフラット マットブラック」の後継モデルとして、色味・質感・整列精度のすべてを刷新した新世代のブラックフラットラッシュです。

開発の背景

NUMERO フラットラッシュ KURO

松風のNUMEROフラットラッシュ「マットブラック」は、光を反射しないマットな質感と自然な仕上がりで、多くのアイリストから支持されてきました。

しかし、サロン現場からはこんな声が寄せられていました。

- 「ナチュラルすぎるから、もう少し存在感がほしい」- 「正面から見たときの濃さ・密度感をもっと出したい」- 「黒の発色にこだわるお客様に、もっと応えたい」

マットブラックの「ナチュラルゆえの薄さ」という課題に正面から向き合い、松風は自社工場の製造技術を結集。色味の深度・整列精度・テクスチャーのすべてを根本から見直した新しい黒、「ディープブラック」テクスチャーの開発に成功しました。

NUMERO KUROは、NUMEROブランドのブラックフラットラッシュを次のステージへと進化させる、後継モデルです。

カラーコンセプト：KURO

どこまでも深く、混じりけのない純粋な黒色。

すべての色をはらんだ究極の影色は、瞳の輝きをより強く、美しく引き立てます。あらゆる色彩とも響き合い、未知の美を引き出す。NUMERO KUROが目指したのは、そんな「黒の再定義」です。

商品の特徴

1. 新テクスチャー「ディープブラック」

従来のマットブラックから大幅に進化した「ディープブラック」テクスチャーを採用。光を吸い込むような漆黒の色味が、正面から見たときの密度感と存在感を飛躍的に向上させます。ナチュラルさを保ちながらも、しっかりとした黒の発色を求めるアイデザイナーとその顧客の声に応えました。

光を吸い込むほどの漆黒が、NUMEROから2. 驚異的な整列精度

松風自社工場の精密製造技術により、シート上のエクステンション1本1本の整列精度が格段に向上。ピックアップ時のストレスを軽減し、施術効率の改善に貢献します。プロの手元に応える、妥協のない品質です。

3. 使い勝手の良いスライド式ケース

スライド式ケースを採用。一般的には側面部分に内蔵されている磁石を裏面に内蔵させたことで、シートをテープなどで留める事なく、ワゴンデスクにサッと出すだけ。動くことなくピタッと収まり施術効率をあげます。

簡単に開閉できるスライド式ケースを採用4. NUMEROブランドの抗菌機能を継承

NUMEROシリーズの特長である抗菌機能を搭載。施術者と消費者の双方に安心をお届けする、衛生面にも配慮した設計です。

5. あらゆるカラーとの調和

NUMERO KUROの深い黒は、NUMEROカラーエクステの豊富なカラーラインナップとの相性も抜群。ベースカラーとしてはもちろん、カラーMIXデザインの「締め色」として、デザインの幅を広げます。

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56179/table/7_1_334a9bc80f88578ba702aee2ca0cc4db.jpg?v=202603161051 ]

▼商品ページ https://www.eyecosme.jp/pl/531(https://www.eyecosme.jp/%E6%8A%97%E8%8F%8C%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88-numero-kuro/pl/531)

株式会社松風について

私たち松風は、『施術者の皆さまが、消費者の方々へ満足と笑顔をお届けする』そのお手伝いのため、業界最高水準のアイビューティー商材のご提供を使命としています。

社名： 株式会社松風

所在地： 〒540-6591 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル19F

URL： https://www.eyecosme.jp/

資本金： 1,300万円

代表取締役： 廣岡孝繁

事業内容： プロ向けまつげエクステンション商材他アイビューティー商材の製造・販売

本件に関するお問い合わせ先

株式会社松風 ITデジタルマーケティングチーム 担当：坂田

お問い合わせフォーム：https://www.eyecosme.jp/contact/