“奇跡のトリオ”と称される衝撃の三重奏、再び！『トリオ・リベルタ コンサート』開催決定！

ロングランプランニング株式会社

『トリオ・リベルタ コンサート』が2026年4月20日(月)に厚木市文化会館 小ホール（神奈川県厚木市恩名1丁目9-20）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年4月5日（日）10:00～発売開始です。



2026年4月5日（日）10:00～発売

カンフェティにてチケット発売 :https://confetti-web.com/@/TEAM-TL_atsugi

公式サイト

https://atsugi-bunka.jp/events/shusaijigyo/2026/04_20_1626.php



ピアノ・ヴァイオリン・サクソフォンという他に類を見ないトリオが奏でる世界は唯一無二。

結成２５周年を迎え円熟の域に達したトリオ・リベルタ。自由に大胆に進み続ける３人のコンサートにご期待ください。

曲目（予定）

Ａ．ハチャトゥリアン：バレエ音楽『スパルタクス』より

「スパルタクスとフリーギアのアダージョ」

「舞曲とバッカーナル」

Ｗ．ボルコム：優雅な幽霊のラグ

Ｒ．ピーターソン：トリオ＃２（アルト・サクソフォン、ヴァイオリン、ピアノのための三重奏）

Ｇ．バルビエリ：映画『ラストタンゴ・イン・パリ』より

Ａ．ピアソラ：ジャンヌとポール ほか

◆トリオ・リベルタ TRIO LIBERTAD プロフィール

２０００年結成。ヴァイオリニスト石田泰尚をはじめクラシックの第一線で活躍する３人による唯一無二のトリオ。その独特な楽器編成からも斬新な音を生み出し、アストル・ピアソラ作品への新しいアプローチ、僅か３人で奏でる交響曲など“奇跡のトリオ”と称される。その活動はクラシックの枠にとらわれず国内最大級のジャズイベント「横濱ＪＡＺＺプロムナード」への出演や、神奈川県民ホール主催の単独野外コンサートでも圧倒的な演奏で話題を呼んだ。プログラムはクラシック、映画音楽、ジャズ、タンゴなどのあらゆるジャンルの作品で構成され、そのオリジナル・アレンジによるレパートリーは２５０曲を超える。またラッセル・ピーターソンをはじめとする現代作曲家の作品を日本初演するなど新しい音楽へも取り組んでいる。コンサートは全国各地で展開し、老若男女より幅広く支持されている。川崎・しんゆり芸術祭「アルテリッカしんゆり」へはこれまでに最多１３回の出演。２枚のアルバムをリリース。

【公式サイト】https://www.trio-libertad.com

開催概要

『トリオ・リベルタ コンサート』

開催期間：2026年4月20日(月) 18：30開演

会場：厚木市文化会館 小ホール（神奈川県厚木市恩名1丁目9-20）

■出演者

ヴァイオリン：石田泰尚

ピアノ・歌：中岡太志

サクソフォン：松原孝政

■チケット料金

一般 4,500円

U-25 2,000円

(全席指定)

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com