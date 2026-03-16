









〜 バックオフィスの「自動運転」へ向けて、ヘルプデスク業務をAIが代替 〜プレスリリース報道関係者各位

2026年3月16日



フリー株式会社

freee、AIエージェントが従業員からの質問に自動応答する



「freee AIヘルプデスク」を本日3月16日より提供開始



〜 バックオフィスの「自動運転」へ向けて、ヘルプデスク業務をAIが代替 〜

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、AIエージェントが従業員からの質問に自動応答する「freee AIヘルプデスク」を提供開始します。