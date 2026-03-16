＜SNIDEL(スナイデル)＞女優・山下美月が纏う、SNIDEL SPRING COLLECTIONを公開！〈3月16日(月)公開〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、3月16日(月)12:00(正午)に ※、※ 女優の山下美月が纏う春コレクション「SNIDEL SPRING COLLECTION」をオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリにて公開、WEB先行販売を開始いたします。（■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/ ■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/ ■MASH STOREアプリ）

- SPRING COLLECTION - 山下美月が纏う、ポジティブな春の着こなし

■LOOK

Dress \39,600

Shoes \16,500

Bag \12,980

Blouse \15,950

Inner \18,920

Pants \15,400

Jacket \23,980

Pierced earrings \4,400

Shoes \16,500

Bag \16,500

Dress \24,750

Shoes \16,500

Shoes \16,500

Dress \26,950

Tops \13,970

Shoes \17,930

Tops \14,960

Inner \14,960

Skirt \20,900

Shoes \16,500

Tops \14,960

Pants \12,980

Pierced earrings \4,950

(全て税込価格表記)

■発売について

WEB先行発売：3月16日(月)12:00(正午)

・SNIDEL オフィシャルオンラインストア(http://www.snidel.com)

・USAGI ONLINE(https://usagi-online.com/)

・MASH STOREアプリ(https://mslab.page.link/snidel_sns)

※店頭では3月中旬以降発売予定

・SNIDEL全国店舗(http://snidel.com/Page/shoplist.aspx)

■山下 美月(やました みづき)プロフィール

1999年7月26日生まれ。東京都出身。2016年に「乃木坂46」3期生オーディションに合格。

センターを務めるなど中心メンバーとして活躍し、2024年5月に東京ドームでの卒業コンサートをもって同グループを卒業。

グループ在籍時より数々のドラマ・映画に出演し、女優としても活躍。

主な出演作は、N H K 連続テレビ小説「舞い上がれ！」「下剋上球児」「Eye Love You」

「新東京水上警察」「六人の嘘つきな大学生」「山田くんとLv999の恋をする」「火喰鳥を、喰う」「愚か者の身分」「新解釈・幕末伝」など。「名探偵コナン 隻眼の残像」にもゲスト声優として出演。

また、女性ファッション誌「CanCam」の専属モデルも務めている。

2026年7月から、主演舞台「成瀬は天下を取りにいく」が開幕する。

■SNIDEL（スナイデル）について

2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）