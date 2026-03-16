ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、α＋ Official Fanclubがオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETが共同プロデュースを手がける、11人組アイドルグループ『α＋（アルファプラス）』のOfficial Fanclubを開設いたします。

サイト概要

株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETの両者によるアイドルプロジェクトから誕生した、「α＋（アルファプラス）」のファンクラブサイト。ファンクラブ限定のイベント・公演の先行販売や、FC限定のムービー・ギャラリーなどコンテンツを盛りだくさんでお届けします♪

「メンバー個別メッセージプラン」では、推しメン本人からメッセージが届く特典もご用意しています！

●サイト名：α＋ Official Site

●URL：https://alphaplus-official.com

※ファンクラブへのご入会受付は、全プラン3月16日(月) 20:00より開始する予定です。

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

複数のプランを組み合わせて自由に加入することが可能！あなたの応援スタイルに合わせてお選びください。

●あるぷすプラン：月額550円

α＋(アルファプラス)の活動をまるごと楽しみたい、グループ箱推しのベーシックプランです。

●メンバー個別メッセージプラン：月額 各330円

α＋(アルファプラス)メンバーから直接メッセージが届く特別なプラン

※ メンバーごとにご加入いただけます。

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

１.イベントチケット先行販売

会員先行でライブチケット情報をGetできます！

「メンバー個別メッセージプラン」のみご加入の場合、チケット先行にはお申し込みいただけませんのでご注意ください。

2.デジタル会員証

加入プランによって付与されるデザインパターンが異なります。

加入後はマイページから対象プランで選べるデザインパターンにいつでも設定変更が可能です。

・あるぷすプラン：ロゴデザイン、メンバー集合デザイン

・個別メッセージプラン：メンバーソロデザイン

3.誕生日メッセージ

年に一度のお誕生日に、α＋（アルファプラス）から記念のメッセージお届きます。

4.会員限定ギャラリー

会員限定でイベントやメンバーのオフショットギャラリーをお楽しみいただけます(ハート)

5.会員限定ムービー

練習風景やオフショットムービーなどファンクラブ会員様限定で配信します！

６.スタッフコラム (不定期更新)

会員限定でスタッフコラムをご覧いただけます。

7.推しメンカード

「推しメン設定」後に、『推しメンカード』が発行されます。推し歴の継続期間に応じて、会員ランク称号もアップグレードされます。

8.個別メッセージ

加入したプランのメンバーから、あなた宛にメッセージが届きます！

※ メッセージの更新は不定期です。毎日必ず届くものではございません。

◆プラン加入特典 コンテンツ比較表◆※全て税込み価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/248_1_4bdf12034a2119c18cf0ce2c3c4231fc.jpg?v=202603161151 ]

α＋（アルファプラス）とは

「α＋」は、スターティングメンバーとして、女子中高生を中心に人気を誇るYouTubeチャンネル「めるぷち」でセンターを務めた瀬乃真帆子ら5名を発表後、2025年10月よりオーディションを実施。6名の合格者が加わり、計11名によって結成いたしました。

今後「α＋」は、『世界中の「やってみたい」をチアアップしよう！』をスローガンに、表向きの“盛れた自分”が評価されるSNS時代において、心の奥の本音に寄り添い「一歩踏み出す勇気を応援」するアイドルグループとして活動してまいります。

◆ディスコグラフィ◆

2026.2.18 デビュー曲 待望のデジタルリリース！

『 青春のエフェクト 』

◆公式SNS◆

YouTube：https://youtube.com/@alphaplus_idol

TikTok：https://www.tiktok.com/@alphaplus_idol

Instagram：https://www.instagram.com/alphaplus_idol/

X：https://x.com/alphaplus_idol

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/