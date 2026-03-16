道尾秀介・著『Ｉ』、待望のオーディオブックが3月16日（月）に配信開始！

株式会社集英社

株式会社集英社は、道尾秀介・著『Ｉ』（アイ／集英社刊）を「音声で楽しむ読書」の手段としてオーディオブック化いたしました。3月16日（月）に、Audibleやaudiobook.jpをはじめとする各オーディオブックストアにて配信を開始いたします。

道尾秀介・著『Ｉ』／集英社 カバー

【作品情報】

二つの章から成る物語。読む順番は自由。

あなたの選択で、結末が変わる。

ホームレスの野宮と知り合った田釜は、元刑事だという野宮が語る幾つかの話に耳を傾ける。田釜も、野宮も、何かを抱えていた。(「ゲオスミン」)

硝子職人の律子と暮らす高校生の夕歌は、世間を騒がせた一家殺害事件の生き残りだった。彼女には誰にも言えない秘密があり……。(「ペトリコール」)

『Ｉ』公式サイト：https://lp.shueisha.co.jp/i_michio/

【オーディオブック情報】

作品名：I（アイ）

著者：道尾秀介

刊行：集英社

声優名：大木咲絵子、岩崎了

制作：オトバンク

再生時間：20時間21分

配信開始日：2026年3月16日（月）

配信ストア：Audible、audiobook.jp、Apple Books、Google Play ブックス

価格：各配信ストアに準じる

詳細はこちら：https://oto.shueisha.co.jp/audiobooks/228/

【著者プロフィール】

道尾秀介(みちお・しゅうすけ)

1975年東京都出身。2004年『背の眼』でホラーサスペンス大賞特別賞を受賞しデビュー。07年『シャドウ』で本格ミステリ大賞、09年『カラスの親指』で日本推理作家協会賞、10年『龍神の雨』で大藪春彦賞、同年『光媒の花』で山本周五郎賞、11年『月と蟹』で直木賞を受賞。その他の著書に『向日葵の咲かない夏』『鏡の花』『いけない』『N』『きこえる』など多数。

【著者コメント】

本作は二つの章から成る物語です。

聴く順番は自由ですが、その選択により、結末は大きく変わります。

どちらかの順番で聴くと、二人の主人公を含め、多くの人が命を失います。

別の順番で聴くと、彼ら（彼女たち）は生き残ります。

殺すか、救うか。あなたの選択が、人の生死を決定します。後戻りはできません。

同じく“体験型小説”として、累計発行部数37万部※を突破した『N』（エヌ／集英社刊）のオーディオブックも配信中です。

※2026年3月時点

道尾秀介・著『Ｎ』／集英社 カバー

【オーディオブック情報】

作品名：N（エヌ）

著者：道尾秀介

刊行：集英社

声優名：佐倉なぎさ、綴木凌

再生時間：10時間38分

配信開始日：2024年6月14日

配信ストア：Audible

価格：配信ストアに準じる

詳細はこちら：https://oto.shueisha.co.jp/audiobooks/57/

「集英社OTOコンテンツ」について

“KOTOBA（言葉）を紡いでOTO（音）と届ける”をコンセプトに、本を目で読むだけでなく、耳でも楽しむ読書をご提案。

よりアクセシブルなかたちで、“本との出合い”を広げるための活動に取り組んでまいります。

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